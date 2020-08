Colonos exigen al Ayuntamiento de Veracruz reparación de bomba de agua potable

Habitante de la reserva Tarimoya 4 se manifestaron en el Palacio Municipal para exigir al alcalde Fernando Yunes Márquez repare la bomba que abastece de agua esta zona, ya que llevan casi una semana sin el líquido.



Puntualizan que las colonias afectadas por la falta de agua son la Reserva IV, la Unión Antorchista, Sentimientos de la Nación, Mangales, Cardenista y Francisco Pineda, entre otras.



Al respecto, el representante del Movimiento Antorchista en la ciudad de Veracruz, Omar Plata, explicó que esto afecta a más de 500 familias, quienes no cuentan con agua potable para lavarse las manos y mantener limpias sus casas ante la emergencia sanitaria por COVID-19.



“Venimos a manifestar que no hay agua en la colonia, eso ya se lo hicimos saber a la ingeniera Tere, de Obras Públicas, que es la subdirectora. Asimismo, traemos una copia al Alcalde para que esté enterado. (…) Ahorita por la pandemia se consume mucha agua porque se nos pide que se esté lavando frecuentemente las manos, que se tenga aseo pero sin el líquido no lo podemos realizar”, dijo.



El entrevistado mencionó que la bomba de agua de esta zona no funciona, ya que está dañado el sistema eléctrico que la abastece de energía.



Por ello, exigieron al panista arreglar este desperfecto de inmediato para que puedan tener el líquido.