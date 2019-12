Cuitláhuac para rato

Sobre todo a raíz de las masacres en Coatzacoalcos y Minatitlán comenzó a crecer la versión de que muy difícilmente el gobernador Cuitláhuac García concluiría su sexenio.



Un argumento más recurrente entre políticos veteranos ahora en la oposición, es que el presidente López Obrador seguramente incorporaría en diciembre del año próximo al mandatario veracruzano a su gabinete para que la LXV Legislatura local, bajo control de la bancada mayoritaria de MORENA, designara en su lugar a un gobernador sustituto que concluyera esta administración y le garantizara en Veracruz la operación exitosa de las elecciones locales y federales de 2021 y las sucesiones estatal y presidencial de 2024.



Sin embargo, este fin de semana, el Jefe del Ejecutivo federal mandó un mensaje muy claro que puso un "tate quieto" hasta a los colaboradores y correligionarios de Cuitláhuac que presuntamente aspiran a sustituirlo si es que AMLO decidiera removerlo de la gubernatura dentro de un año.



Y es que en un evento en el sur del estado, el tabasqueño volvió a reiterar su respaldo absoluto al mandatario veracruzano al enfatizar que "Cuitláhuac García es un hombre honesto, honrado, con ideales y principios", lo que parece dar por descontado que pretenda sacarlo de la entidad.



Un caso similar es el del recién nombrado director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Ángel Carrizales, cuya polémica designación defendió férreamente el Presidente al señalar que lo que más le importa de un servidor público es la honestidad.



"Si hablamos en términos cuantitativos, (valoro) 90 por ciento honestidad, 10 por ciento experiencia. ¿Cómo la ven?", declaró a finales de noviembre, cuando en una conferencia de prensa fue cuestionado por un reportero sobre la designación de Carrizales, quien no había aprobado las anteriores evaluaciones cuando se le propuso para otros cargos en el sector energético.



Sobre el caso del titular de la ASEA, López Obrador fue enfático acerca del valor de la honestidad y ponderó esa característica incluso por encima de la experiencia o los conocimientos, con el argumento de que hay quienes estudiaron doctorados en universidades del extranjero pero en el gobierno no hicieron más que bolsear al pueblo y firmaban todo para mantener, entre otros privilegios, salarios de hasta 400 mil pesos mensuales.



"Resultaron charlatanes, corruptos y sin decoro", afirmó, a la vez que exhibió el currículum de los recientes directores de Pemex.



Al señalar la pantalla instalada en el salón Tesorería, de Palacio Nacional, AMLO preguntó a los periodistas: "¿Dónde estudió? (Emilio Lozoya): Harvard. Están apuntando, ¿verdad? El otro, (Jesús Reyes Heroles): Massachusetts, también doctorado. ¿Y el otro? (Suárez Coppel): Chicago, doctorado también."



"En un país donde por muchos años el principal problema fue la corrupción, lo más importante es que haya servidores públicos que resistan las tentaciones del dinero", insistió.



–¿Y los resultados (en la función pública)?, le replicó otro periodista.



–Bueno, (Carlos) Salinas (De Gortari), doctor en Harvard, (es) nada menos que el padre de la desigualdad moderna.



¿Alguien cree, pues, que López Obrador vaya a quitar de la gubernatura a Cuitláhuac antes de noviembre de 2024? ¿Qué tendría que ocurrir para que lo hiciera?



PAN-VERACRUZ, SE REUNIFICA



Por cierto, en Veracruz, tal parece que los dos bandos más fuertes al interior del PAN en Veracruz lograron conciliar intereses.



Así, al menos, quedó evidenciado con la integración del Consejo Estatal, ya que de los cien consejeros electos casi la mitad son militantes afines al grupo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, mientras que una ligera mayoría responden a la corriente encabezada por el dirigente estatal del partido blanquiazul Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.



Según se ve, funcionó el discurso de unidad que en la inuguración de la Asamblea Estatal pronunció el presidente del CEN del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza, el cual fue secundado por el hombre fuerte de Tantoyuca.



Los consejeros panistas, electos para el periodo 2019-2022, asumieron el compromiso de fortalecer democráticamente las estructuras municipales y estatales con miras a hacer de Acción Nacional la principal fuerza política opositora en los procesos electorales de 2021, en los que serán electos los 212 nuevos ayuntamientos del estado así como diputados locales y federales.



Tanto Marko Cortés como Joaquín Guzmán reiteraron a la militancia que el PAN es invencible cuando la unión es genuina.



Habrá que ver si los rebeldes diputados locales yunistas, que habían conformado un grupo legislativo independiente, se integran a la bancada blanquiazul que coordina Omar Miranda, el alfil de Guzmán Avilés.