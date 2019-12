… Alguien muy cercano a nosotros hizo suya una frase que hoy usamos para abordar el tema que nos ocupa, que es el de la falta de continuidad de las acciones gubernamentales, que aun cuando hayan sido buenas iniciativas, si llevan el sello del antecesor se hacen a un lado, se olvidan y en el peor de los casos de borran por completo, como por ejemplo el asunto de los robos de clientes de bancos, quienes son asaltados al salir de las instituciones bancarias, luego de haber realizado importantes retiros económicos.El último de los tantos casos de sobra difundidos, sucedió ayer martes en la ciudad de Veracruz, donde un cuentahabiente, luego de haber hecho un importante retiro bancario, fue seguido por un par de delincuentes a bordo de una motocicleta, quienes lo alcanzaron en el interior de un comercio y allí, ante la vista de muchas personas fue despojado de su dinero.Ah, la frase en cuestión es esa de que: “no todo lo bueno es pecado, ni todo lo sabroso engorda”, que decíamos traemos a cuento porque en la pasada administración estatal, la del panperredista Miguel Ángel Yunes Linares, éste se abocó al tema de la inseguridad en las inmediaciones de los bancos, sobre todo de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río.Como parte de sus acciones, dio seguimiento a los señalamientos en contra de empleados de instituciones bancarias, de los que se sospechaba habían filtrado la información sobre cuentahabientes que hacían cuantiosos retiros económicos, quienes posteriormente eran asaltados en las cercanías de los bancos.Si mal no recordamos, en la pasada administración estatal se llegó a clausurar un par de sucursales bancarias cuyos representantes se negaban a reforzar la vigilancia y con ello daban pie a que sus clientes fueran asaltados.También se implementó como medida para proteger a los cuentahabientes, que, si ellos lo solicitaban, se les proporcionaba el apoyo de elementos policiacos que los acompañaran a retirar y a llevar el dinero hasta sus empresas, pues en la mayoría eran retiros que se hacían para el pago de nóminas.Desafortunadamente esas acciones no se continuaron en la actual administración estatal, exponiendo nuevamente a los usuarios de las instituciones bancarias que vuelven a ser asaltados al salir de los bancos donde hicieron cuantiosos retiros.Por ello amables lectores, decíamos al principio que la falta de continuidad es un mal que aqueja a los neo gobiernos en sus tres niveles, cuyos titulares intentan borrar cualquier vestigio que se relacione con sus antecesores, como si todo lo anterior hubiera sido malo.Actuar así, como poseedores de la verdad absoluta y no por el bien común, es entre otros, factor que ha traído de nueva cuenta la inseguridad entre los usuarios de diversas instituciones bancarias, a quienes se les vuelve a atracar selectivamente, como si alguien los hubiera señalado de llevar consigo importantes sumas de dinero.… Desde que se literalmente se fue –de pelada- el todavía Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, los veracruzanos ya no sabemos cuáles han sido los avances de la FGE en la procuración de justicia, pues se acabaron las ruedas de prensa semanales donde se daba cuenta del trabajo de la ex Procuraduría General de Justicia en Veracruz.Hoy la encargada del Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, se ha aplicado en reducir el rezago en ordenes de aprehensión y en la detención de presuntos responsables de diversos delitos, pero no sabemos realmente sus avances porque no los da a conocer.Los especialistas dicen que aquello que no se difunde, es como si no existiera y ello es precisamente lo que sucede con la FGE que se sabe está trabajando, pero no sus avances.… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar