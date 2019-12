Ha andado al garete; ya tiene quien le asesore

Se demoró, pero por fin el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo ayer un movimiento en su equipo de trabajo que le puede dar buenos resultados... si escucha a su nuevo Jefe de Asesores.



Esteban Ramírez Zepeta, quien era el Jefe de la Oficina del Gobernador, estrena el cargo, que nadie ocupaba no obstante la obvia necesidad de que el titular del Ejecutivo cuente con un equipo sólido de asesoría que lo ayude a dar pasos seguros para que no se meta innecesariamente en problemas como luego le sucede.



Su nombramiento es para poner un poco más de orden en general, se me dijo ayer cuando consulté con una fuente del Palacio de Gobierno sobre qué con el movimiento.



Cabe decir que el choapense es de los hombres más cercanos al titular del Ejecutivo, quizá quien lo conoce como pocos, pues su relación no es de un año para acá cuando llegaron al gobierno, sino de muchos atrás e incluso en su campaña fue su coordinador de logística.



En el mensaje con motivo de su Primer Informe de Gobierno el pasado 16 de noviembre, al referirse a su política de austeridad, Cuitláhuac resaltó ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que él no tiene secretario privado ni particular.



Puede que no le hagan falta, pero se entendería entonces que ha estado un tanto al garete, por lo que la cercanía y asesoramiento de Ramírez Zepeta le puede venir muy bien si es que este también asume su papel en serio y se impone con sus opiniones sobre quienes luego mal aconsejan a su jefe y terminan por meterlo en problemas.



En forma inexplicable, por lo grande y complejo que es Veracruz, no había un jefe de asesores, alguien que coordinara el trabajo estratégico que debe estar atrás del gobernador y que le sirva de guía con información al día y con propuestas de solución a los problemas que se enfrentan, o para que se anticipe y evite que estallen, o que le diga qué y cómo debe responder a los cuestionamientos de la prensa, entre muchas otras cosas más.



Un buen jefe de asesores, por ejemplo, luego de leer el texto del tuit que se publicó el lunes en la página oficial del Gobierno del Estado con relación al asesinato del exalcalde de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina, le hubiera sugerido al gobernador que no lo publicara tal cuál (se lo atribuyen al secretario de Gobierno, Eric Cisneros), le hubiera metido mano y lo hubiera pulido para no dejar la impresión de una intromisión o intento de intromisión en la Fiscalía General del Estado, supuestamente autónoma.



Pero, expreso al inicio, el nombramiento surtirá efecto solo si el mandatario estatal lo escucha y le hace caso, pues en este mismo espacio publiqué que a finales de mayo pasado le renunció un asesor que tenía, quien se quejó que se iba porque no le hacía caso; terminó asesorando a una diputada local.



Solo el paso de los días nos dirá si funcionó el cambio. De que el gobernador necesita dejarse ayudar, ni quien lo dude.



Le aplauden como si ya hubiera acabado con la inseguridad



Poco tiene qué presumir el gobernador Cuitláhuac García Jiménez que ayer sus panegiristas echaron las campanas al vuelo ¡porque el presidente lo mencionó entre los seis gobernadores del país que más han asistido a reuniones de seguridad!



Creo que tanta alharaca hubiera valido la pena si el presidente lo hubiera puesto como ejemplo de un gobernador, el primero del país, que hubiera acabado ya con la violencia y la inseguridad en el Estado. Entonces sí, eso creo, se hubieran justificado el bombo y platillo de sus fans.



Pero, en primera, ni siquiera ha sido el más cumplido. Lo superan Claudia Sheinbaum, quien ha asistido a las 350 reuniones que se han celebrado en la Ciudad de México, luego los gobernadores de Chiapas, San Luis Potosí, Tlaxcala y Tabasco. El de Veracruz ha asistido solo al 60 por ciento de las 250 Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz.



En segunda, Veracruz sigue estando en el top ten de los diez estados con más índice de hechos delictuosos.



¿Sirven para algo las reuniones de seguridad?



Con lógica y no faltos de verdad reaccionaron ayer mismo los gobernadores de Guanajuato y de Nuevo León a la exhibida que intentaron darles presentándolos entre quienes más faltan a las reuniones de seguridad.



Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, con una fina ironía respondió que era falsa la información que presentó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien dijo que solo se había presentado tres veces.



"Es falsa esa información, porque aparece que tres veces he ido, no pues no he ido a ni una, falsos los datos. No he estado ni iré, ya se lo he dicho públicamente y se lo vuelvo a repetir, porque ahí no se toman las decisiones".



Por su parte, Jaime Rodríguez “El Bronco”, de Nuevo León, expresó: "No es en proporción a la asistencia del gobernante a las mesas como se da el índice delictivo. La Jefa del Gobierno del DF (Ciudad de México), ¿cómo se llama?, Claudia, asiste a todas, pero tiene uno de los mayores índices delictivos".



Según una nota del diario Reforma restó importancia a estas reuniones, pues comentó que pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador asiste a ellas la delincuencia sigue aumentando. "El Presidente acude todos los días y la delincuencia sigue creciendo en el país".



Esto vale para Veracruz. De qué han servido 250 “Mesas de Seguridad” si lo que los veracruzanos menos tienen es seguridad.



Este miércoles rinde su informe el alcalde de Tuxpan



Un buen ambiente se vivía anoche en Tuxpan en vísperas del Segundo Informe de Gobierno que rendirá la mañana de este miércoles el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha



El presidente municipal dará cuenta del resultado de un año de trabajo que mantiene al municipio de don Jesús Reyes Heroles entre los que más progresos han alcanzado, con un pequeño gran detalle: no obstante que el alcalde es panista, mantiene la mejor relación con el Gobierno del Estado de extracción morenista, lo que habla de su sensibilidad y civilidad política.