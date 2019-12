Bartlett: anticipada Navidad...

1.- ¿Y qué esperaban? ¿Que le agriaran la Navidad y el Nuevo Año a Manuel Bartlett Díaz y a su empleador, haciéndolo responsable de lo que le cuestionó? Ni maíz paloma.La SFP a cargo de una Morena no podía inculpar bajo ninguna petición o señalamiento a su colega de trabajo.Aquí pudo más esto que “lo otro”. O al menos es lo que colige de los siguientes contenidos:“La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha caído en conflicto de interés, ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales.En conferencia de prensa, la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval, rechazó categóricamente que la nueva SFP proteja o blinde a persona alguna, y sostuvo que siempre y en todos los casos ha actuado conforme al marco normativo aplicable y así se hará hasta el fin de este gobierno”.No hay la menor duda: Pudo más “lo uno que lo otro”."No se encontraron indicios de conflicto de interés por parte del director de @CFEmx, @ManuelBartlett con las empresas identificadas para su investigación": @SFP_mx. pic.twitter.com/Y1AR3ailXg— Periódico Excélsior (@Excelsior) December 19, 2019 [email protected] no era obligado a declarar las propiedades de Julia Abdala Lemus ya que ella tiene dependencia económica propia. pic.twitter.com/5vjKCGzFd8— Periódico Excélsior (@Excelsior) December 19, 2019"Actuamos con la Ley en la mano" señala la titular de la @SFP_mx, @Irma_Sandoval. pic.twitter.com/uEhywwM6N4— Periódico Excélsior (@Excelsior) December 19, 20192.- Y siguen las buenas vísperas de Navidad para el gobierno que encabeza AMLO. Vean el por qué:Tras la ratificación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, expresó: "La Cámara de Representantes acaba de aprobar #USMCA por 385 votos a favor. Ahora esperamos la votación en el Senado. Es un buen acuerdo que eso traerá nuevas oportunidades para nuestra gente".La embajadora Bárcena, además, felicitó “a su equipo” por el empeño en las negociaciones.Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard celebró esa decisión y dijo “que marca el punto de arranque para una etapa de crecimiento para México”.“Con la aprobación del T-MEC está por iniciar una nueva etapa de inversión y crecimiento para México. Fase de incertidumbre se cierra. Avanzamos, buena noticia”, lanzó Ebrard Casaubon desde su cuenta de Twitter.Esta mañana, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista de que, con la aprobación del tratado comercial, el país pueda encaminarse hacia una etapa de estabilidad y crecimiento económico.El T-MEC será enviado ahora a la Cámara de Senadores de Estados Unidos, donde tendrá que ser avalado.Se prevé que su operación inicie en el primer trimestre de 2020.- Notas tomadas de Excélsior.3.-Los “aviadores” de Winckler en la Fiscalía del Estado: signo de los tiempos en los que caben todos: amigos, compadres, empleados de casa, prestanombres y etcétera. ¿Y qué se hará al respecto, aparte de sumar los montos del dinero que les asignaron por no hacer nada?Bueno, en una de esas se siguen sumando delitos o abusos y lo que aparezca...