Delincuentes al frente de la Fiscalía

“El problema de la inseguridad

en Veracruz es incontrolable”

Héctor Yunes Landa

Poco a poco se van revelando detalles de la forma en que fue utilizada la Fiscalía General del Estado en el oscuro periodo en el que Jorge Winckler estuvo al frente.Para nadie es un secreto que la institución encargada de investigar los delitos y llevar ante la justicia a aquellos que lastiman a los veracruzanos, fue utilizada para proteger y beneficiar a los incondicionales de Yunes Linares, situación que provocó que la Fiscalía de los veracruzanos fuera de las peor evaluadas del país.La encargada de despacho, Verónica Hernández, ha ido revelando las distintas irregularidades que se cometieron durante los dos años y medio que Winckler estuvo al frente de la institución, desde el ocultamiento de órdenes de aprehensión a criminales de alto impacto, hasta una nómina de 300 aviadores, entre los que se encontraban personas cercanas al exgobernador, periodistas y hasta trabajadoras domésticas. Será interesante ver la postura que tomarán los legisladores de Acción Nacional con la nueva información, pues a pesar de toda la evidencia que incrimina al ahora prófugo Jorge Winckler, los diputados blanquiazules continúan su defensa tal como si sus destinos estuvieran ligados.Por otra parte, vienen días difíciles para todos aquellos que vivieron a costa del erario traicionando a los veracruzanos pues la actual encargada de despacho ha dejado en claro que no habrá tolerancia a la corrupción.No está nada mal que la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, revele que se encontró con 300 aviadores en la dependencia que cobraban hasta 40 mil pesos de salario mensual sin trabajar. Era la fuerza aérea de Jorge Winckler Ortiz, el ex Fiscal de Veracruz y abogado en fuga.La hoy Fiscal dio un dato muy interesante para el gremio, que entre los aviadores había periodistas que cobraban en la nómina y cuyos salarios variaban, pero iban de los siete mil pesos hacia arriba. Lo malo es que Hernández Giadáns no reveló los nombres de esos corruptos personajes quienes, al amparo de un medio, o como textoservidores de internet, estiraban la mano cada quincena o mes para obtener un jugoso salario a cambio de, en sus escritos, defender a Yunes Linares y a Jorge Winckler, o lanzar calabaza contra los adversarios políticos de ellos, como en su momento lo hicieron contra el gobernador morenista Cuitláhuac Jiménez García.Quienes nos dedicamos a este oficio sabemos con claridad quiénes son los aviadores “periodistas” a los que se refiere la señora Fiscal, pero no estaría nada mal que los aireara tantito para que la opinión pública sepa quién es quién en este oficio en el que hay de todo, no sea que nos quieran confundir, que por sus textos los conoceréis. Los empleados de Yunes Linares de la nómina de Winckler eran muy notorios.Al momento de redactar estos últimos Apuntes del año, en una de las barrancas de la congregación de Cerro Gordo habían encontrado cinco cuerpos en estado de putrefacción. Haciendo memoria confirmamos con tristeza que ese ha sido el tema principal desde el inicio de este gobierno, no del cambio sino de la transformación como nos corrigió un funcionario estatal.La violencia que ha cobrado en este 2019 más vidas que en otros años, es el asunto sobre el cual hemos estado insistiendo por cumplir con nuestro trabajo de servicio a la sociedad y porque formamos parte de esta sociedad a la que el crimen tiene contra la pared, sin visos de solución a corto plazo.El de 2019 ha sido el año más difícil que nos ha tocado vivir como periodista, como ciudadano, como miembro de una familia tradicional, como integrante de un gremio que fue satanizado y tratado con el mismo rasero; como duartistas, como yunistas o como enemigos de un nuevo gobierno por el cual abogamos con mucho entusiasmo y esperanza ante la sociedad.Al concluir este ciclo, el saldo es negativo. Hay quienes culpan todavía al pasado y tienen razón en cuanto a la situación económica porque la deuda del estado comienza con Alemán, aumenta con Fidel, se dispara con Duarte y se mantiene con Yunes, pero por lo demás no la tienen, de eso nos dimos cuenta cuando descubrimos que al arranque del sexenio no contaban ni con un diagnostico de lo que estaba pasando en todos los órdenes de la vida social, económica y política de Veracruz... así cómo.Hace unos días, en los tiempos del informe y las comparecencias, escuchamos con mucha frecuencia la frase: qué se puede hacer en apenas un año, esperen más tiempo para que haya resultados. Resultados ¿en qué? Y posiblemente suene chocante o hasta empalagoso volver a traer a cuento el ejemplo de don Fernando Gutiérrez Barrios, quien encontró un estado incendiado por las bandas delictivas y paralizado en su desarrollo; él en los dos meses de su campaña pacificó al estado, corrió a los líderes de las bandas y sentó las bases de un estado próspero. Gutiérrez Barrios hizo en dos años lo que muchos gobernantes no han podido en todo su sexenio, o sea, sí se puede.La esperanza de que el año que viene sea mejor que este que termina ahí está, es lo último que nos queda, desear que las mentes de los principales servidores públicos se iluminen para que el resultado de su trabajo se refleje en bienestar para sus gobernados, para todos los veracruzanos. Eso es lo menos que podemos pedir.Durante una reunión de trabajo que sostuvo con presidentes municipales y funcionarios del Órgano de Fiscalización Superior, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió a los alcaldes no desesperarse y dar prioridad al pago de nómina, para evitar alguna rispidez con la base trabajadora.El gobernante les recomendó que si la situación económica se complica pueden recurrir al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien será el interlocutor, para atenderlos y ayudar a resolver el tema con el personal de los municipios.“No desesperen, tanto los alcaldes, las alcaldesas –dijo-, no es fácil cerrar el año, hay una reducción de algunas fuentes de ingreso que se tenían planeadas, al cerrar el año hay que valorar si llegaron los ingresos o no y ajustar, los ajustes se dan y este año no es la excepción, hay un ajuste para los municipios este año. Por ahí el tema sobre las nóminas, esperamos se vaya por ahí para ir solventado todo, vamos apoyarlos".Aprovechó para decirles que el Gobierno del Estado seguirá en la misma política del uso eficiente de los recursos, a través de una estrategia local, de cómo levantar la economía local, por medio de obra pública, sin importar de que partidos sean, así vamos a ir el próximo año".Si el señor lo permite, nos vemos en este espacio el miércoles primero de enero del 2020. A todos, felices fiestas y que el año que viene sea mejor que este. Gracias a quienes nos contactaron a través de APUNTES y un abrazo a los colegas y amigos, con nuestros mejores deseos.