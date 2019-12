Maciel: golpe a Fox

Si el proceso penal que por la presunta protección al cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán le han abierto en Estados Unidos a su ex director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna, le pegó al ex presidente Vicente Fox y al PAN, ahora el caso de las decenas de menores de edad que fueron abusados sexualmente por el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que ha sido dado a conocer tres días después de que el Papa Francisco ordenó suprimir el secreto pontificio sobre los pederastas de la Iglesia Católica, representa otro duro golpe para el guanajuatense que además de erigirse en el crítico sistemático del gobierno lopezobradorista se apresta presuntamente a retornar a las filas del partido blanquiazul como candidato a diputado federal plurinominal en el 2021.



Y es que, como ya se sabe, el padre Maciel fue protegido por Fox desde que era gobernador de Guanajuato no sólo por la cercanía del extinto sacerdote con su ex esposa Lilián de la Concha, sino también por los estrechos vínculos del presbítero con la cónyuge actual del guanajuatense, Marta Sahagún Jiménez, quien incluso fue tesorera de los Legionarios de Cristo en esa entidad del Bajío.



Aunque al inicio del sexenio presidencial foxista, en abril de 2002, Sahagún le desató una campaña mediática al padre Maciel por su pederastía, en aparente venganza por la relación tan cercana que el fundador de los Legionarios de Cristo seguía manteniendo con la señora De la Concha --quien por ese entonces ya estaba separada del mandatario panista--, el polémico sacerdote posteriormente intentó a través de su influencia en el Vaticano que el Tribunal de la Rota Romana anulara el matrimonio religioso de Fox con doña Lilián para que el guanajuatense pudiera desposar también por la iglesia a su ex vocera, con la que ya había contraído nupcias por la vía civil.



Sin embargo, pese a su ascendencia sobre el Papa Juan Pablo II, el padre Maciel no pudo cumplirle el capricho a la pareja presidencial. Y luego, el mentor espiritual de Marta Sahagún quedó totalmente imposibilitado cuando en mayo de 2006, Benedicto XVI, sucesor del extinto pontífice de origen polaco, le retiró formalmente el ministerio sacerdotal.



Finalmente, hasta el 11 de junio de 2007, ya fuera de la Presidencia de la República, Fox logró que la Sacra Rota anulara su matrimonio eclesiástico con su esposa Lilián de la Concha.



El fallo del máximo tribunal de la Iglesia Católica se dio una semana después de la reunión que el Papa Benedicto XVI sostuvo en Roma con el presidente Felipe Calderón para tratar, entre otros temas, los de la libertad religiosa y la despenalización del aborto en la Ciudad de México.



Pero Calderón Hinojosa nada tuvo que ver con el desenlace de este trámite eclesiástico que Fox había iniciado a principios de su mandato, en febrero de 2001, ya que desde el siglo XVI, cuando el entonces rey de Inglaterra, Enrique VIII, quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena --lo que el Papa Clemente VII no permitió--, la Santa Sede decidió establecer no anular los matrimonios de Presidentes o Jefes de Estado, sino hasta que éstos concluyeran sus funciones.



PODEMOS: EL 29, TOMA DE PROTESTA



El próximo domingo 29 de diciembre, a las 13:30 horas, en el salón de un conocido hotel de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, ubicado junto a Plaza Américas, se llevará a cabo la toma de protesta del Consejo Político Estatal y del Comité Central Ejecutivo de PODEMOS, partido político estatal en proceso de constitución que lideran Francisco Garrido Sánchez, Gonzalo Morgado Huesca, Lisandra González, Juan Herrera Marín, Diana González, Hilario Ruiz Zurita, Alfredo Arroyo, Jorge González Azamar, Francisco Castañeda y Yareli Vázquez, entre otra docena de jóvenes y experimentados políticos veracruzanos.



Obviamente se augura casa llena.



APARECE TAQUERO SUREÑO



Este domingo, alrededor de las 05:00 horas de la madrugada, elementos de la Policía Federal localizaron caminando sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque a José Escamilla, propietario de la famosa taquería "Janitzio" del mercado "Miguel Hidalgo" de la ciudad de Minatitlán, quien había sido secuestrado en su local comercial por un comando armado el pasado fin de semana.



El comerciante sureño fue auxiliado y trasladado por los agentes de la PF, quienes a bordo de su patrulla lo trasladaron hasta su domicilio particular para que descansara, comiera y recibiera atención médica.



¡Extrañamente ahora la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, no se adjudicó el "rescate" de Escamilla, tal como lo hizo burdamente con el caso del niño Yeshua Molina Medina, desaparecido hace tres semanas en el puerto de Veracruz, el cual fue hallado accidentalmente por un par de empleados de una empresa gasera!



¿Será porque en esta ocasión los que circunstancialmente hallaron al taquero de Minatitlán fueron elementos de la Policía Federal y no ingenuos repartidores de tanques de gas?



FELICES FIESTAS



