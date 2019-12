Año nuevo: gasolinazos; cigarrazos; refrescazos... y masazos

1.- En los últimos días, sotto voce; en pasillos y en redes sociales han soltado y 'corrido el rumor' de que en enero del próximo año [a la vuelta de la cuadra] habrá un presunto 'gasolinazo', como se le conoce al aumento de precio de la gasolina, de hasta 5 pesos por litro.



Esta información es falsa. Aquí te explicamos, dice el Financiero:



“…El pasado 24 de diciembre, la Secretaría de Hacienda publicó la actualización de las cuotas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual forma parte del precio de la gasolina.



Así, la cuota para la gasolina Magna quedó en 4.95 pesos por litro, que es un aumento de 2.9 por ciento respecto a los 4.81 pesos que se tenían para este año.



En el caso de la Premium, la cuota pasó de 4.06 pesos a 4.18 unidades, un incremento de 2.95 por ciento. Y la del diésel subió 3 por ciento, a 5.44 pesos por litro.



Estos incrementos se dan en línea con la inflación. Para definir los aumentos se tomaron como referencia los índices de noviembre de 2018 frente al mismo mes de 2019. En ese lapso, la inflación fue de 2.97 por ciento.



De hecho, se espera que este 2019 México tenga la segunda inflación más baja del siglo, por debajo del 3 por ciento.



El presidente López Obrador ha prometido que los combustibles no subirán de precio en términos reales durante su gestión. En términos reales significa que los incrementos no estarán por encima de la inflación.



¿El aumento a la cuota del IEPS significa un aumento de precios?



La respuesta es: No necesariamente.



¿Por qué?



México tiene un mercado abierto de gasolinas, lo que significa que el precio final lo determinan las empresas que la venden, por tanto podrán decidir si transfieren, o no, todos los costos.



Esto pasa actualmente. Por ejemplo, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México se puede conseguir un litro de Magna en un precio máximo de 20.49 pesos, y un mínimo de 19.99 unidades, dependiendo la estación de servicio, según cifras de la Comisión Reguladora de Energía.



En el más reciente reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de 'Quién es quién' en los precios de la gasolina, se identificó que un litro de Magna se puede conseguir hasta en 21.41 pesos en estaciones de Culiacán, Sinaloa, con una ganancia para el negocio de 3.48 pesos.



En el otro extremo, en Tabasco se vendía un litro de esta gasolina en 17.80 pesos, con una ganancia de 20 centavos para la empresa.



Además, hay que recordar que el Gobierno puede aplicar estímulos fiscales, con descuentos a la cuota del IEPS a las gasolinas, lo que puede impactar en un menor precio.



Cada semana, la Secretaría de Hacienda ajusta los estímulos que da para la Magna, Premium y diésel. En varias semanas de este 2019 la dependencia otorgó dichos estímulos, principalmente a la gasolina Magna y al diésel…”-El financiero.



2.- Por otra parte, el ciudadano Cuauhtémoc Rivera, quién está al frente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), aseguró “…que los precios de refrescos, leche, pan de caja y otros productos de consumo popular, subirán de precio en los siguientes días…”



De acuerdo con Rivera, esta semana los consumidores notarán que los jugos subieron de precio, ajuste que se realizó a finales de año, pero que los clientes percibirán al armar la lonchera de sus hijos que se reincorporan a las actividades escolares después de las vacaciones de fin de año.



Los jugos del Valle y Jumex, de 450 mililitros, costaban entre 9 y 10 pesos y ahora cuestan 11 pesos; subieron entre 1.50 a 2 pesos. El de 200 mililitros subió entre 4.50 y 5 pesos. Él dice “que no se da mucho cuenta la gente porque es un producto que no se demanda fuera del ciclo escolar, pero ahora con el regreso a clases van a percibir el incremento”.



Y siguió Rivera soltando su análisis: Dice que: “…En cuanto a otros productos como el pan de caja y los refrescos, refirió que aún no se realizan alzas, sin embargo, dicho fenómeno se presentará en breve, tal como ocurre cada año y dependiendo de la presentación.



El refresco generalmente sube a inicio de año, en todo el portafolio y las marcas, suben un peso o dos pesos, depende el volumen”, dijo.



Definitivamente, el pan de caja, el atún y el huevo, pudieran verse afectados pese a que cerramos el año con un incremento importante”, dijo.



“…Rivera consideró que, aunque los precios de algunos productos subirán este año, habrá factores que ayuden a impulsar el consumo interno.



Y paliando sus afirmaciones soltó: “…El aumento al salario mínimo es bastante bueno para el consumo popular; aunque son dos millones de trabajadores bajo este régimen salarial, de manera directa, es una buena medida. El que se haya incrementado es una fortaleza a las familias, que va a beneficiar el consumo”.



Consideró que otras medidas implementadas por el nuevo gobierno federal, como el incremento de los apoyos para adultos mayores y las becas para que los jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan se capaciten en empresas, servirán para impulsar a la economía y por lo tanto, las ventas en las tienditas…” cva.



3.- De todos modos, este viernes, vísperas de los Santos Inocentes, se deben tomar todas las informaciones, como rumores que por el espacio vacacional, a nadie con voz autorizada le interesa aclarar.



Pero vendrá la realidad y entonces...



4.- El bolivianazo seguirá su curso. Es un asunto que no crecerá.