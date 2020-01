La esperanza es lo último

“El Chapo tenía el mismo

poder que el presidente”

López Obrador

Contagiados de los buenos deseos que nos hicieron llegar el pasado mes de diciembre, o que compartimos con amigos y familiares, arrancamos este 2020 con una actitud positiva, preñada de esperanza de que nuestra realidad cambie por el bien de todos.Y es que nada podemos hacer sin la participación de todos, esa es la conclusión a la que siempre llegamos en la actualidad. Atrás deben quedar los tiempos de los gobiernos absolutos y paternalistas; la sociedad es la que tiene en sus manos la responsabilidad de intervenir para generar los cambios que se necesitan para alcanzar mejores niveles de vida.Pero ¿qué es lo que consideramos, no solo nosotros, que debemos hacer para conseguir que esto cambie y revertir la tragedia que estamos viviendo en todos los sentidos: inseguridad, economía quebrada, desempleo, ineficiencia en el aparato público, corrupción en las instituciones y... muchas plagas más?Primero que nada, tenemos que aplicarnos con más entusiasmo y sentido de responsabilidad en las tareas que tenemos encomendadas, en nuestro comportamiento como ciudadanos, en el respeto a nuestros semejantes, en inspirar un sentido de solidaridad y en exigir a los responsables de dirigir el rumbo del estado, que cumplan con sus obligaciones, primero haciendo de lado actitudes mezquinas y esa arrogancia que han mostrado, porque el poder no es eterno y si no aprovechan para servir adecuadamente el costo será su salida, como le pasó al PRI, como ocurrió con el PAN, que traicionaron la confianza de los veracruzanos.Este 2020 será decisivo para todos. El año que viene habrá relevo de presidentes municipales, diputados federales y, lo más importante, de diputados locales. El desgaste que ha sufrido el gobierno de la 4T en un año de actividad ha sido muy fuerte y no es cosa de percepción personal sino de opinión generalizada, si el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pierde la mayoría en el Congreso automáticamente pierde el poder, porque el Ejecutivo necesita del Congreso para permanecer en el mando.El llamado a la participación ciudadana en todos los sentidos de la vida diaria impactará el proceso electoral. Un pueblo sumido en la conformidad, manipulado por la trillada consigna de “estamos mejor que otros”, nos lleva a seguir por el camino del rezago, del retroceso, de la injusticia y del incremento de todas las plagas que nos han golpeado y que nos tienen al borde del precipicio.Respetando el punto de vista de quienes piensan distinto, y convencidos que somos más los que consideramos que el 2019 fue un año de pesadilla, vámonos con lo que muere al último, la esperanza.Ante el desconcierto que existe entre la ciudadanía que de plano ya no confía en ningún partido político, porque los que no han saqueado las arcas han alentado la delincuencia dándole impunidad, y otros lo han engañado con promesas que no cumplieron, surge en Veracruz un partido político local con las siglas “Podemos”, el cual celebró su convención los últimos días del año anterior.Este nuevo instituto político, que encabeza el ingeniero Francisco Garrido Sánchez, junto con Gonzalo Morgado Huesca, Lisandra González, Juan Herrera Marín y otros políticos veracruzanos más de amplia experiencia en estos menesteres, cumplió con los requisitos que impone el IEV y surge como la opción partidista en la que pueden confiar los paisanos en las próximas elecciones pues el único compromiso que tienen es acceder al poder con candidatos nuevos, comprometidos con la sociedad, que cumplan con los requisitos de honestidad y liderazgo en sus distritos y municipios, dando oportunidad de participación a mujeres, hombres y jóvenes.Lisandra González, quien ocupa el cargo de Secretaria del Consejo Político Estatal en Podemos, al hacer uso de la palabra en la convención, mencionó el hecho de ser “testigos del surgimiento de una nueva fuerza política, que le dará a esta bella tierra un nuevo rostro de justicia social, de convivencia armónica y de inclusión total, en donde todas las voces y pensamientos encuentren una nueva forma de expresarse.”“Juntos –dijo– hemos logrado ya el sueño de colocar las bases sólidas de un partido en el que cabemos todas y todos, un partido incluyente que abre las puertas a hombres y mujeres de bien. Y, juntos, vamos a lograr el sueño de volver a tener un estado realmente libre y soberano. Un estado que no sea rehén de grupos de interés, ni de facciones al margen de la ley. Yo tengo un sueño, tú tienes un sueño: que nuestros hjjos vuelvan a salir a la calle, a los campos y jardines, a los parques, a las plazas comerciales, sin el temor de ser lastimados. Que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades laborales, que nuestros agricultores puedan comercializar sus productos a precios justos. Que los ganaderos no padezcan de una competencia desleal. Que nuestros pescadores tengan los apoyos adecuados para su crecimiento. Que los empresarios no vivan con miedo a invertir. Y saben qué, lo vamos a lograr... Ya demostramos que sí se pudo, y por eso estamos hoy aquí.”Desde este espacio exigimos a las autoridades de seguridad pública en el estado, así como de la Fiscalía, se apliquen en la investigación del ataque de que fue víctima nuestro compañero Carlos Velazco Jara y su señora esposa, allá en la ciudad de Coatzacoalcos, donde un comando de hombres armados irrumpió en el domicilio del periodista la madrugada del pasado martes, lo maniataron y se dedicaron a robar todo lo que estaba a su alcance.Los delincuentes irrumpieron en la casa después de las cinco de la madrugada y se llevaron dinero, así como objetos de valor, entre ellos los regalos que con motivo de su fiesta de cumpleaños que le organizó su familia, un día antes del asalto, por 80 años de vida. Para entrar a la vivienda ubicada en la colonia FOVISSSTE 4 los responsables forzaron el portón, la puerta de la casa y luego se metieron a su dormitorio.Después, los ladrones amarraron al periodista y sometieron al resto de la familia.Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía y se dio parte a las organizaciones defensoras de los derechos de periodistas, que han demostrado valer... nada.Esperamos resultados confiando, una vez más, en que se investigará el caso, se dará con los responsables y se les aplicará el castigo que merecen por esta criminal acción.Todo indica que el trabajo de “zopiloteo” en contra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al interior de su equipo de trabajo, se intensificará en estos primeros meses del año. La razón es que entre los secretarios circula la versión de que el gobernante será relevado el fin de año, al cumplir dos años como titular del Ejecutivo, y ascender al cargo para estar cuatro años al frente no es nada despreciable. Ya veremos...Escríbanos a [email protected]