Desde que el PRI dejó el poder... el 6 de enero no ha sido igual

1.- Recuerdo, y bien, que cuando el PRI ejercía el poder en Veracruz, la celebración de la Promulgación de la Ley Agraria, acontecida en el año de 1915, era un punto de reunión de políticos del país que se dejaban ver para lo que pudiera ofrecerse.



Regularmente el acto, celebrado en el puerto de Veracruz, concentraba miles de campesinos de muchas entidades del país que llenaban la Plaza de Veracruz, donde está el edificio del Faro.



Sin embargo, la muerte del líder campesino Alfredo Vladimir Bonfil Pinto, en las aguas del Golfo de México, frente al puerto de Veracruz, nacido en Amealco en Querétaro, marcó la fecha y en algunas ocasiones se aprovechó el evento para recordarlo. Como se sabe, Bonfil [miembro de la brigada de bigote grande] creció en lo político al lado de Augusto Gómez Villanueva, el octogenario aguascalentense que sobrevive en la política y marcó toda una generación de líderes campesinos.



Este lunes 6, se ha anunciado la celebración del evento en la Macro Plaza del puerto veracruzano, a la que se espera lleguen algunos miles de campesinos de Veracruz y otras regiones de la república, a quienes "se les facilitará el transporte" y se les proveerá, seguramente, de algunos alimentos y líquidos para tomar.



Sin embargo, ahora se enfoca como vocero del evento, a Ezequiel Flores Rodríguez quien, se sabe, es Coordinador del movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI, desplazando a los "líderes" campesinos de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, que no tienen líder a la vista, así como también a la invisible dirigencia del CDE del PRI.



Pero, por otra parte, la ausencia de cenecistas y priistas es lo de menos. Lo vital, lo importante es que los campesinos de Veracruz y de México le digan al Presidente de la República, que están solos, abandonados a su suerte.



Ismael Hernández Deras, [duranguense] con quien coincidí en la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, es ahora el líder de la CNC, y al parecer, se le han reducido también los espacios dado que los gobernantes actuales, poco contacto tienen con los líderes campesinos de la realidad nacional.



Se espera, a pesar de esta notoria circunstancia, que si bien el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no concurra al evento, sí por lo menos envíe una representación que lo concilie con la clase campesina si no nacional, cuando menos con la veracruzana.



Y si el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, nuestro gobernador, muestra sensibilidad política, debería acudir al evento al que seguramente ambos serían invitados.



No más.



2.- ¿A qué le tirará el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN por sus siglas], Arturo Zaldívar Lelo de Rea? Lleva tres días con sus embestidas twiteras mensajes acerca sobre las metas que seguramente él mismo ha diseñado para que el Poder Judicial que encabeza en la república, las cumpla en este recién iniciado 2020.



Ayer reiteró "…que han demostrado con hechos la profunda transformación del PJF y que seguirán adelante con el combate a la corrupción y al nepotismo. Y que mantendrá una política de eficiencia administrativa y austeridad, impulso a la paridad de género, una mejor carrera judicial y cercanía con la gente…" En los hechos el Ministro Zaldívar no explicó cómo se instrumentarán estos propósitos.



Como se sabe, pronto, muy pronto, se inaugurará el segundo periodo de sesiones de la SCJN, con una ceremonia protocolaria donde Zaldívar hará un recuento de los asuntos que el máximo tribunal deberá resolver durante la primera mitad de 2020.



Que así sea.



P.D.- Los rayados se rayaron y el América con sus águilas, salieron desplumadas de su propia casa... y cada torneo el campeonato se les irá alejando de sus vitrinas. Con el árbitro electrónico es fácil decidir y no siempre los emplumados tienen la razón... Será para la otra...