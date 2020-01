De vuelta a la realidad cotidiana, la que nos coloca nuevamente de pie frente a: desempleo, sueldos de miseria, aumento en transporte, impuestos, artículos de primera necesidad, renta de casas habitación, ingreso a escuelas de todos los grados (kínder, primaria, secundaria y bachillerato, carrera profesional, et al.)



Si agregamos el nulo crecimiento económico, desempleo, irresponsabilidad en el sector salud pública, y el resto de calamidades que nos hacen día a día más difícil seguir adelante; el real panorama que ya tenemos a cuestas es realmente difícil.



Hay que tener presente que ya toca a nuestras puertas un proceso electoral que se avizora reñido y difícil.



La mentira e inepcia de los señores y señoras que ocupan (no desempeñan) distintos cargos de alta responsabilidad, conocimiento del tema—caso reciente y grave, la señora Verónica Hernández que de su oscura notaría pasó a tener un lugar de importancia en la secretaría de gobierno, apoyada por el propio Secretario de Gobierno, mismo que no acaba de encontrarle la cuadratura al círculo y pues seguro que el culpable de estas barbaries es Jorge Winckler.



Y realmente llevamos un año, los veracruzanos, de desempleo galopante, ineptitud total en todos y cada uno de los cargos de gobierno. Se han dedicado igual que su mesías a echarse de clavado al pasado inmediato, hablar y juzgar hechos de todos sabidos y terminar por llevarlos a la prisión —no en todos los casos— y sacar al sol el trapero percudido de los antecesores, sólo para entretenernos y hacernos pensar en ello cuando estos santos que por hoy ocupan los cargos gubernamentales han hecho lo mismo.



Mienten descaradamente, ejercen el nepotismo en todo su esplendor. El engaño a los ciudadanos, sólo tienen una obligación que es: ahorrar todo lo más que puedan para las próximas campañas del estado.



Y sin más cuentas, pues todos los ciudadanos sabemos de qué se trata, la realidad sólo nos promete mayor desempleo, salarios de miseria, y un descontento que crece día con día. Como cereza del pastel, al menos este año que inicia, la salida de la prisión de Javier Duarte de Ochoa, que espera ver cumplida la palabra de AMLO.



En fin, la danza circense del segundo año de desgobierno na cional y estatal, apenas comienza y obvio será el mayor apretón de tuercas para los ciudadanos. En fin, ya veremos y confirmaremos de qué color tiñe este país en manos de la ambición desmedida, la falsedad y la rapiña del presente desgobierno.