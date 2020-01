Dante construyó el bulevar Rinconada

“En aras de una transformación

Ahora que vimos al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, recorriendo el bulevar Rinconada, recién remodelado por su administración: le cambiaron focos que estaban fundidos de los arbotantes, sembraron unas cuantas palmeras y una empresa constructora de Huatusco asfaltó con gravilla y petróleo ambos carriles (ida y vuelta) para tapar los baches, recordamos que esa obra forma parte de las cientos de acciones que realizó Dante Delgado Rannauro en su gobierno, como parte del programa Solidaridad, por gestiones de don Francisco Gómez Ronzón, quien desde el gobierno de Acosta Lagunes venía solicitando la obra hasta que Dante la hizo realidad.Don Francisco Gómez trabajó durante muchos años en la SAHOP, hoy SCT, y en aquellos tiempos –cuando se construyó el bulevar– se desempeñaba como presidente de la Junta de Mejoras en el municipio de Emiliano Zapata. Don Francisco fue también presidente del Comisariado Ejidal y síndico del Ayuntamiento, muy amigo por cierto de Bertha Hernández Rodríguez.Y aunque el alcalde de aquellos tiempos en Emiliano Zapata, municipio al que pertenece Rinconada, era el señor Ángel Maldonado Landa, muy cercano al gobernador Dante Delgado, él no hizo nada por la construcción del mencionado bulevar, el mérito de esa importante obra fue de su gestor don Francisco Gómez Ronzón y del gobernador Dante Delgado, constructor del Veracruz que hasta hoy continúa igual que como lo dejó, solo que deteriorado por el tiempo.Y qué bueno que el gobernador Cuitláhuac García se preocupe por reparar lo que es necesario se arregle, ya lo vimos también recorriendo el centro de salud de Xalapa doctor “Gastón Melo”, el cual ha sido pintado y al parecer le metieron más mobiliario, focos nuevos y otras minucias, pero en el caso del bulevar Rinconada, los habitantes de ese lugar, sobre todo los comerciantes, están muy agradecidos pues se trata de la calle principal por donde circulan tanto los habitantes de ese pintoresco pueblo, así como los clientes que eventualmente vamos a echarnos unas garnachitas donde las hacen mejor que en cualquier otra parte… ¡del mundo!Aunque, a decir verdad, ellos hubieran preferido que se arreglara primero el tramo de la salida de Rinconada hacia Veracruz, por donde se incorporan los vehículos a la autopista que está intransitable, oscura, y donde ocurren asaltos permanentemente, o que reconstruyeran el camino a la congregación de Ídolos, otro lugar que vive del turismo gastronómico y que por falta de un camino adecuado las ventas se han derrumbado.Y no es que no se hayan solicitado estas dos obras, lo que pasa es que quien decide en el gobierno qué se hace no sabe priorizar y luego le quieren vender a la gente la versión de que se construyen cosas nuevas cuando solo se les da “una manita de gato”, como es el caso del multimencionado bulevar, construido en el cuatrienio de Dante Delgado Rannauro.El fundador del canal de la televisión de los veracruzanos fue don Rafael Hernández Ochoa, quien lo crea con fines educativos más que como un medio de información y recreación, poniendo como primer director al ingeniero Vicente Reyes Hernández, sin embargo, con el tiempo las cosas fueron cambiando.Don Fernando Gutiérrez Barrios trató de convertirlo en canal comercial para que tuviera autosuficiencia económica y así garantizar su crecimiento, pero no tuvo tiempo de hacer la gestión, y quien más impulso le ha dado como gobernante fue Miguel Alemán Velasco, quien con poner al frente de la televisora al experto Miguel Ángel Sánchez de Armas, fue suficiente para que este medio, propiedad de los veracruzanos, se transformara y se le diera la importancia que requiere en términos de medio de comunicación masiva.Sin embargo, ahora que se hacen los preparativos para celebrar los 40 años de su fundación, en la producción tuvieron la extraordinaria idea de buscar una entrevista con ese gobernante que aún vive y es aliado de Andrés Manuel López Obrador, Miguel Alemán Velasco, quien aceptó de buena manera dar su punto de vista acerca de lo que hoy es RTV y concedió una entrevista larga, amena, aleccionadora, la cual ha sido rechazada “por órdenes superiores”, todo porque Miguel Alemán fue un gobernador priista y todo lo que huela a PAN o PRI en la 4T no tiene cabida.De esta manera ese valioso material se va al bote de la basura por un absurdo, porque quienes llegaron al poder piensan que el país es de la 4T para acá, lo de antes no debe contar, no existe, tratando de borrar la historia que hay detrás de las instituciones. No puede ser.Hace un año, al encabezar la celebración del 39 aniversario de la fundación de Radiotelevisión de Veracruz, el nuevo director de este organismo, Víctor Hugo Cisneros Hernández, reconoció el profesionalismo de todos quienes lo conforman y los convocó a continuar dando su mejor esfuerzo para consolidar a RTV como líder de las televisoras y radiodifusoras culturales y educativas del país. Eso no estuvo mal, pero lo que han hecho hoy no tiene abuela.Los que creen que México existe a partir de que ellos llegaron al poder tenemos que decirles que la historia no se puede borrar, que las instituciones, quieran o no, fueron creadas por gobernantes de otros partidos políticos y, en el caso de RTV, la historia dice que en 1980, por iniciativa del entonces gobernador Rafael Hernández Ochoa (priista), se firma con el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Mújica Montoya, un convenio de concesión para la formación de un canal de televisión en el Estado de Veracruz.El 23 de agosto del mismo año es publicada en la Gaceta Oficial del Estado la solicitud de expropiación del terreno ubicado en Cerro de Galaxia sin número, lugar en el que se establece el edificio de la televisora.El 6 de enero de 1980 sale al aire la primera señal de televisión generada en México por un canal de televisión cultural y educativo operado por el gobierno de un estado: XHGV TV MÁS, Televisión de Veracruz, siendo Gobernador del Estado el Señor Rafael Hernández Ochoa. Corta el listón inaugural el entonces presidente de la República, Lic. José́ López Portillo.El 17 de mayo de 1987, la señal del canal sale del aire con la finalidad de remodelarse y cambiar de imagen. El 18 de junio del mismo año regresa la señal al aire, una vez remodelado el edificio y con la adquisición de equipo nuevo. En enero de 1992 se crea la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, Asociación Civil, de la que el canal es miembro fundador.El 7 de febrero del 1994 el canal deja de llamarse 4+ y a partir de entonces se llama TV Más, Televisión de Veracruz.Con la toma de posesión, el primero de diciembre de 1998 del Lic. Miguel Alemán Velazco como Gobernador del Estado de Veracruz, se nombra Director General al periodista Miguel A. Sánchez de Armas. Bajo su dirección, TV Más cambia su programación y se inicia la modernización tecnológica y de transmisión del canal. Por otra parte, gestiona la desincorporación de TV Más de la entonces Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.El 19 de marzo de 1999, mediante decreto expedido por el gobernador Miguel Alemán Velazco, se crea el Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz, decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el día 20 del mismo mes y año…Ni modo, así es esto, así fue el surgimiento de lo que hoy conocemos como RTV, quieran o no. Si es deseo de los nuevos funcionarios aportar algo, háganlo, mejoren la programación, los contenidos, el servicio que brindan, hagan una auténtica transformación partiendo, obviamente, de lo que tienen o dejaron las anteriores administraciones. La instrucción que dio Miguel Ángel Yunes Linares es que el CDE del PRI, que "dirige" Marlon Ramírez Marín, instruya a la Comisión de Justicia Partidaria de este instituto político, a fin de iniciar el proceso de expulsión de los siguientes militantes: Alicia González Cerecedo, Edgar Díaz Fuentes, Edmundo Martínez Zaleta y Jorge Moreno Salinas, a quienes se les identifica por haber participado en una asamblea para la construcción de un nuevo proyecto político, propiedad del diputado Héctor Yunes Landa. ¿Y toda la militancia que votó por Morena en el pasado proceso electoral, también la van a echar del PRI al no haber apoyado la permanencia de Yunes en el poder a través de su hijo?