J.C. Molina: cuánta ingratitud

Si bien los cenecistas ya no tenían realmente nada qué celebrar este 6 de enero, al menos se esperaba que sus líderes y compadres del extinto dirigente estatal de la otrora principal central campesina del PRI, Juan Carlos Molina Palacios, aprovecharan la tradicional ceremonia de conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria de 1915 para hacer un fuerte posicionamiento y reclamo a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la falta de resultados sobre el artero crimen del diputado local cuenqueño ocurrido hace un par de meses en su rancho "Rosa del Alba", en el municipio de Medellín de Bravo.



El único que en declaraciones a la prensa abordó muy escuetamente el tema fue el dirigente nacional de la CNC, Ismael Hernández Deras --cuya candidatura y actos políticos en Veracruz apoyó y financió de su bolsa Molina Palacios--, quien tal vez desinformado lamentó que hasta ahora no se ha instalado la Comisión Especial que fue creada en el Congreso del Estado para el Seguimiento del Homicidio del diputado.



Y es que, hasta donde se sabe, esta Comisión Especial es presidida por el priista Jorge Moreno Salinas, muy allegado al diputado federal del PRI, Héctor Yunes Landa, quien a su vez le unía un gran compadrazgo con Juan Carlos, el cual apoyó política y financieramente la campaña a la gubernatura del ex senador nativo de Soledad de Doblado.



Como secretario figura el diputado Alexis Sánchez García, mientras que José Manuel Pozos Castro, Florencia Martínez Rivera, Rodrigo García Escalante y María Josefina Gamboa Torales fungen como vocales. Todos de diferentes partidos y grupos legislativos.



Según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local que lo creó, este órgano tiene la facultad de dar seguimiento oportuno a los trabajos de investigación de las autoridades competentes, con pleno respeto a su autonomía y esfera de competencia, en torno al crimen de Molina Palacios ocurrido el sábado 9 de noviembre.



Sin embargo, a casi dos meses de este trágico suceso, hasta el momento se ignora qué información de la Fiscalía han recibido los diputados sobre el crimen de su camarada y amigo.



Vamos, lo menos que se esperaría también es que la indagatoria fuese a fondo y acelerada por la ex diputada cuenqueña Marcela Aguilera Landeta, ex militante de la UGOCP y muy cercana al ejecutado dirigente estatal de la CNC, cuya designación como coordinadora de Investigaciones Ministeriales de la FGE se consideró precisamente como una presunta concesión política a Molina tras la separación del fiscal yunista Jorge Winckler mediante un polémico acuerdo de la Diputación Permanente en septiembre pasado.



Pero, además, lo sospechoso es el extraño silencio de la familia de Juan Carlos. Sobre todo de su millonaria viuda Rosy Guízar, pues sus dos hijos de su primer matrimonio, un varón y una mujer de 28 y 32 años, respectivamente, solo acudieron el 4 de diciembre pasado al Congreso local para reclamar la parte proporcional del aguinaldo que le correspondía a su fallecido padre y que presuntamente el diputado suplente Antonio García Reyes se lo quería agandallar.



PRIMER INFORME DE ANA M. FERRÁEZ



Circulan ya las invitaciones para el primer Informe Ciudadano de la diputada local xalapeña de MORENA, Ana Miriam Ferráez Centeno, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 9 a las 17:00 horas en el auditorio "Sebastián Lerdo de Tejada" del Palacio Legislativo, ubicado sobre la avenida Encanto, de Xalapa.