Aquí hay otros proyectos...

1.- Iniciar un proyecto parece simple: Lo mismo planear la obtención de una franquicia cafetera, diversa de mercadería de demanda rutinaria, e incluso de alimentos preparados, o un proyecto de vida de quehacer profesional.



Sin embargo, son las circunstancias del día a día las que privilegian la decisión que puede ser de excelencia o de simple desapego al camino que todos los días se recorren: por la misma vereda y con el mismo destino.



Pero emprender un proyecto como el que ha revelado Carlos Loret de Mola, quien escribe columnas en El Universal, y que antes fue comentarista en Televisa, [Y lo fue porque ya no lo es más] es un reto de dimensiones extraordinarias por el entorno en que se da.



Y tiene un sólido apoyo en su proyecto: La libertad de expresión que puede ser reducida pero no extinguida en este México nuestro, que todavía es nuestro y está a salvo de cualquier transformación.



Y en el disfrute de la Libertad de Expresión, hay, como todas las actividades de la vida, chacales y vampiros que atentan y amenazan con liquidarla.



Quizá por eso el proyecto de Loret buscará espacio interfronteras: En USA habrá elecciones federales y locales en el 2020. Aquí en México, igualmente se celebrarán federales y locales, sólo que en 2021, que serán cruciales para el destino de la Patria nuestra.



“LatinUS” es el proyecto. Para los de allá y también para los de acá. Y ese espacio, que será global, tendrá secciones, que en su tiempo, ya se conocerán.



Suerte y mucha necesitará el periodista oriundo de Yucatán, que se irá a navegar a otras aguas; mansas o turbulentas según la Rosa de los Vientos.



2.- Otros proyectos. El remediar la salud. Así se llame InSaBi que tendrá una función medular: Hacer de los servicios gratuitos de salud, la panacea de la seguridad social.



Ojalá y éste proyecto sí cuaje y dure lo que sus creadores esperan.



3.- Porque hay otros proyectos en el olvido: La productividad en el campo mexicano: Ahora se consumen alimentos venidos de allende el mar o las fronteras: En nuestro país la producción en el campo se ha desplomado y pocos o nadie se quiere ocupar de averiguar el porqué. El financiamiento y ayuda a los productores se ha convertido en el reclamo de todos los días.



Y esto a pesar de que el 6 de enero ya se esfumó. Ya no hay líderes que reclamen lo que en justicia puede probarse.



Este proyecto está en el horno de barro donde antes se producía el pan nuestro de cada día. Los hornos eléctricos, como la plaga de líderes acabaron con el horno y los panes.