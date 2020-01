Atiende sugerencia de AMLO

“La mujer fue creada para hacer

todo lo que un hombre no puede”

Anónimo

Con que el jefe lo sugiera, así sea lo más simple, hay que atender de inmediato esa suspicacia, más si fue hecha directamente como el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le dijo de frente al gobernante veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, que ojalá Veracruz replicara el sistema de construcción carretera de los pueblos indígenas de Oaxaca.Y, bueno, la respuesta de parte del gobierno estatal no se hizo esperar, como debe ser, y este mismo martes se distribuyó un comunicado de prensa en el que se informa que en cuánto se disponga de una agenda conjunta entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el gobernador Cuitláhuac García viajará gustoso para conocer a fondo el trabajo de construcción que se hace en varios municipios de Oaxaca, donde a través de usos y costumbres es la propia población la que construye sus caminos sin necesidad de la contratación de una empresa.Y nos recuerdan que desde la gira del 14 de diciembre, en Hidalgotitlán, el Presidente Andrés Manuel señaló que la carretera de Minatitlán a Hidalgotitlán, y de ahí hacia Uxpanapa, tendría que hacerse con ese modelo ya que es muy eficaz, rápido y garantiza que al ser los propios pobladores quienes hacen sus caminos, lo construyen bien.Cuitláhuac García nos asegura que se tiene contemplado aplicar el mismo modelo no solo en Hidalgotitlán sino ahora en Ilamatlán, ya que son regiones que han sido olvidadas por gobiernos pasados y necesitan, no solo de caminos, sino de reactivar su economía. “Aquí se va a replicar este modelo en Hidalgotitlán e Ilamatlán como el propio Presidente instruyó", confirmó el Gobernador después de la propuesta del Presidente López Obrador en su visita de este domingo a Huayacocotla.En la visita que hará en fecha próxima, el gobernante veracruzano se hará acompañar por el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández, así como de otros integrantes de su gabinete, y recorrerán ciertas regiones de Oaxaca. Usando lo indispensable y sin maquinaria sofisticada, este mecanismo hace que el beneficio se quede en las regiones, estimula el empleo en la región para que mujeres y hombres no se desplacen forzadamente en busca de oportunidades.Ya sabemos que no todas las carreteras que requieren mantenimiento o reconstrucción las van a hacer los vecinos de las comunidades, pero al menos los de las zonas indígenas, con el apoyo del gobierno estatal, saldrán de la marginación y el retraso gracias a este mecanismo que AMLO tiene comprobado que funciona.Hay mucha gente que se pregunta porqué el Congreso Local no ha nombrado al nuevo Fiscal General del Estado y se mantiene al frente a una encargada. Bueno, pues el nombramiento definitivo de quienes sean titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía Anticorrupción, son algunos de los pendientes del Congreso del Estado, nos explica el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Cazarín.Dijo que, en el caso de la FGE, se complica hacer el nombramiento ya que Jorge Winckler Ortiz aún no es removido completamente de su cargo, puesto que solamente hubo una destitución temporal.Comenta a APUNTES que, al encontrarse prófugo, deben analizar si hay manera de retirarlo. “Falta la instalación ahora sí definitiva del encargado de la Fiscalía del Estado de Veracruz porque ustedes como lo saben el ex fiscal está prófugo, es un tema que estamos contemplado todavía (…) para empezar el de la Fiscalía General necesitamos la destitución definitiva del exfiscal, como saben ustedes ahorita es un prófugo (…) no podemos hacer todavía la instalación hasta que no haya una renuncia de él”.Sostuvo que también en el caso de la Fiscalía Anticorrupción es necesario que realicen un nombramiento definitivo por lo que es otra área que se encuentran analizando para generarlo.“El mismo encargado que está como del despacho del fiscal anticorrupción, que es encargado, necesitamos dar los nombramientos definitivos. Se va a hacer en su momento una convocatoria y vamos a hacer como lo hemos venido haciendo una selección de quienes cumplan los requisitos”.Por otro lado, afirmó que otro de los pendientes para este periodo de sesiones es la legislación de matrimonios igualitarios, por lo que es otro tema que se analiza.Si mal no recordamos, la Secretaría de Salud de Veracruz interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por el robo de medicamentos que asciende a más de 20 millones de pesos, lo que nos recordó la Fiscalía General del estado. Los robos ocurrieron en bodegas de la Secretaría de Salud ubicadas en los municipios de Veracruz y Xalapa.Luis Alfredo N, acusado por el robo millonario de medicamentos en el hospital general de Veracruz, fue vinculado a proceso ayer por un juez en el puerto de Veracruz, que dio dos meses para aplicarle sentencia de culpable o libre.La Fiscalía General del estado había pedido que a Luis Alfredo N se le fincaran cargos por robo agravado, sin embargo, el juez Agustín Hernández Virués lo varió a uno menos grave: encubrimiento por receptación, lo que hizo valer madre la denuncia, y por eso, Luis Alfredo llevará todo su proceso en libertad. Al final de los siguientes dos meses, se sabrá si se le aplica sentencia o se le exonera de los cargos.Es decir, dejan en libertad a quien descubrieron robando los medicamentos para los enfermos de cáncer, no cabe duda que la impunidad no se acaba en Veracruz.Se anuncia que con una inversión de 470 mil pesos y como parte del programa de obras bipartitas que se realizan en coordinación con Grupo Chedraui, el Ayuntamiento de Xalapa pavimenta con concreto hidráulico el acceso principal a la colonia Pastoresa y la glorieta ubicada en la lateral de la carretera Xalapa-Veracruz, con lo que se beneficia a más de 400 familias.La directora de Obras Públicas, Sulekey Citlalli Hernández Garrido, expresó que se rehabilitaron 200 metros cuadrados de superficie. Explicó que se trabajó con un concreto premezclado, lo que permitirá brindar a los ciudadanos vialidades de calidad, mejorar la conectividad y la superficie de rodamiento. Expuso que durante diez días se agilizaron los trabajos de reconstrucción a la altura del Hospital Ángeles para afectar lo menos posible el paso de los vehículos y el transporte público.“El Ayuntamiento participó en esta obra con maquinaria y personal, mientras que Grupo Chedraui aportó el concreto. Esto es parte del programa de donación que se tiene con la empresa”.La obra comprende el tramo del crucero de Lázaro Cárdenas a Pastoresa… Qué bueno que los empresarios xalapeños inviertan en su tierra, pero más, qué bueno que participen en política junto con el ayuntamiento.Esperemos que sea Veraz la información que se hizo circular ayer en el sentido de que se investigará, por el delito de “lavado de dinero”, a una dizque periodista que no sabe escribir, así como al expresidente del Congreso y de la Jucopo, el panista Sergio Hernández, quien ahora va con “su pareja” a ejercitarse en el gimnasio de Murillo Vidal y se le ve muy enamorado, lo que no le quita lo rata.Escríbanos a [email protected]