15 partidos tras los huesos

José Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del Órgano Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, nos comentó que serán 15 los partidos políticos que estarán participando en la próxima contienda electoral para elegir nuevos presidentes municipales, diputados locales miembros del nuevo Congreso y, en el caso de los partidos nacionales tradicionales, en la de diputados federales.Entre esos 15 institutos políticos están los que han venido compitiendo en el país, como el PAN, el PRD, el PRI, el PVEM, Convergencia y, obviamente, Morena; los nacionales de nueva creación y los cuatro locales también de nueva creación, entre ellos, el que dirigen Francisco Garrido Sánchez y Gonzalo Morgado Huesca, Podemos, que ayer entregó sus documentos ante el OPLE para que sean analizados y en el mes de julio les entreguen su constancia como partido político al haber podido cumplir con los requisitos que las leyes electorales les impusieron.Es un hecho que la ciudadanía está harta de tanto tema partidista, que hay partidos por los que jamás volverá a votar debido a las malas experiencias que han tenido con autoridades emanadas de sus filas, por lo que conseguir candidatos que deseen participar en el proceso va a estar en chino.Los tiempos en que el PRI y el PAN vendían las candidaturas porque eran garantía de triunfo, han pasado a la historia, hoy los miembros de las directivas de esos 15 partidos se darán a la tarea de buscar, hasta debajo de las piedras, a ver quién quiere participar, y pocos serán los que presenten candidaturas completas, sí apegadas a la ley como el caso de la equidad de género pero sin que sean, en el caso de las municipales, los 212 candidatos porque no los van a encontrar.El gran riesgo que corre la sociedad en este proceso de relevo de alcaldes y poder legislativo, es que al no haber veracruzanos honestos interesados en participar, se les podrán colar miembros de las bandas de la delincuencia organizada que con tanta tranquilidad operan en el estado. No hay que dejar de tomar en cuenta que ya lo vienen haciendo y que tienen presidentes municipales y miembros de las comunas representando los intereses de los carteles.Parece exagerado lo que estamos planteando pero es una realidad, por seguridad personal no podemos aventurarnos a poner ejemplos, pero de que los hay, los hay. Unos por consentimiento expreso de exgobernadores como Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, y otros porque se han apoderado de territorios de los que son dueños de la voluntad popular por obligar a los votantes a votar por sus representantes.Tiempos de intensa actividad política se avecinan, ya veremos a los “operadores” políticos de los partidos o de las alianzas que se logren conformar entre los partidos que tengan derecho a ello, cómo se pelean entre ellos a los candidatos y los papeles se invierten: antes tenían que pagar por una candidatura, hoy hasta les van a ofrecer apoyos con tal de llevarlos como abanderados… Los tiempos cambian.La carreterita de nueve kilómetros que construyó el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que conecta a las ciudades de Xalapa y Coatepec, que ha cobrado la vida de al menos una persona y provocado decenas de accidentes por lo mal que quedó ya que en tiempos de lluvia eso se pone como jabón, fue cubierta con sellador antiderrapante por gestión del diputado de Morena, Raymundo Andrade, quien en un acto de responsabilidad y compromiso con sus representados (es diputado por Coatepec), hizo la gestión y supervisó la colocación de estos materiales que esperemos pongan punto final al peligro que corrían quienes tienen que circular a diario por esa carretera.El propio legislador, que es ingeniero de profesión, supervisó los trabajos que él solicitó al Gobierno del Estado. Raymundo Andrade Rivera realizó un recorrido de supervisión a la colocación del sellador antideslizante que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), del gobierno de Veracruz, colocó en el bulevar Xalapa-Coatepec.No está por demás el exhorto que hizo el diputado Andrade a los conductores para que tengan precaución al circular por ese camino y protejan su vida. Entrevistado al respecto, comentó que si bien el bulevar fue construido por otra administración estatal, y tiene muchas deficiencias técnicas que han propiciado múltiples accidentes desde que fue abierto a la circulación, era necesario resolver el problema.Aunque el presidente de los EEUU Donald Trump lo niegue, la televisora estatal iraní dio a conocer que al menos 80 ciudadanos estadunidenses perdieron la vida en el ataque con misiles contra bases militares en Irak.Con base en fuentes de Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República islámica, el medio de comunicación añadió que las pérdidas materiales también fueron abundantes porque alcanzaron helicópteros.Según la información retomada por la agencia AFP, los Guardianes de la Revolución afirmaron además que al menos 140 blancos estadunidenses y de sus aliados fueron identificados en la región y podrían ser atacados “si los estadunidenses vuelven a cometer un error”.Irán lanzó 22 misiles balísticos durante la noche contra dos bases militares iraquíes usadas por tropas extranjeras, sobre todo estadunidenses. Fue la respuesta de Teherán a la muerte del general iraní Qasem Soleimani, en un ataque estadunidense en Irak, la pasada semana.Según el ejército iraquí, no hubo víctimas entre sus filas.Por su parte, el presidente Donald Trump, aseguró que "todo está bien" después de que Irán lanzó sus misiles contra dos bases iraquíes que albergan a tropas estadunidenses.Joaquín Guzmán Avilés, líder del PAN en el estado, no descarta que se puedan interponer denuncias penales contra funcionarios del gobierno de Morena, que hablan de un ahorro de más de 600 millones de pesos, pero existe un desabasto de medicamento. A diferencia del PRI, el yunista Marlon que solo abre la boca para decir torpezas, en el PAN tienen un dirigente de a de veras, capaz de recomponer su partido para ganar suficientes posiciones en el próximo proceso electoral.