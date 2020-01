El tema Eric Cisneros

“Por si a alguien se le ocurre

Nosotros vemos a un gobernador del estado joven, muy sano, con mucho entusiasmo, puesto para lo que su jefe AMLO le indique, y sus seguidores, simpatizantes y colaboradores cercanos; Cuitláhuac García Jiménez es un titular del ejecutivo para los seis años que dura el periodo para el que fue electo Gobernador del Estado.Entonces, ¿para qué promover una reforma como la que ayer presentó ante el pleno del Congreso el Secretario Jorge Moreno Salinas, del PRI, en la que el propio Congreso se despoja de la facultad de designar a un sustituto en caso de que el gobernador renuncie para garantizar esa posición al Secretario de Gobierno?Todos entendemos que por el cariño que le tiene, por la confianza que le profesa y por el convencimiento que pregona de que se trata de una persona honesta, Cuitláhuac Jiménez García tiene asegurada una posición en el gabinete federal, del tamaño que quieran y manden.Lo que provoca la propuesta de reforma a la que hacemos alusión es que se estén adelantando los tiempos para favorecer a quien, al momento de la petición de licencia, el Congreso no tenga que hacerse bolas sino tomarle la protesta de ley a quien se encuentre como titular de la Secretaría de Gobierno, sea Eric Cisneros Burgos u otro político que para entonces lo haya relevado del cargo: es para quien sea Secretario.Habrá que esperar a partir de hoy las reacciones de los dirigentes de los partidos de la oposición así como de los actores políticos de Morena que aspiran a meter la mano en este proceso, si se presenta.Cuando Dante Delgado asumió la gubernatura como sustituto de don Fernando Gutiérrez Barrios, no fue porque estuviera al frente de la Secretaría de Gobierno, no, se debió a que quien se fue a ocupar el cargo de Secretario de Gobernación al lado de Carlos Salinas de Gortari, don Fernando Gutiérrez Barrios así lo indicó.En reconocimiento al destacado trabajo político que había realizado Dante ordenó al Congreso, que por cierto presidía el caballeroso político Miguel Ángel Díaz Pedroza, que su sucesor fuera Dante y en el primer minuto del primero de diciembre de 1988, el alvaradeño-cordobés rindió protesta como nuevo Gobernador del Estado, en el recinto cameral que se encontraba dentro del Palacio de Gobierno.Hoy es posible, porque así nos lo dan a entender con esta reforma promovida ayer, que los veracruzanos estamos frente a una situación similar a la de 1988, solo que de acuerdo a esa ley que se pretende reformar, antes no necesariamente tenía que ser el Secretario de Gobierno el sustituto, con don Fernando pudo ser el Senador Julio Patiño Rodríguez (QEPD), o Raúl Ojeda Mestre, secretario de Finanzas, o cualquier otro político; la reforma que se promueve amarra la posición para el Secretario de Gobierno, y en esas circunstancias no pueden decir que no lleva dedicatoria, es a favor de quien sea Secretario y hasta hoy lo es Eric Cisneros Burgos.La pregunta lógica que surge es: ¿el Congreso está promoviendo esta reforma con la autorización del presidente López Obrador o lo hacen por su cuenta?, porque eso de que fuera un priista quien la presentara obedece a una simulación de muy mal gusto ya que limita u ofende la capacidad de pensar de los veracruzanos.Si de por sí el Secretario Cisneros se apropió de todas las canicas, ahora con mayor razón la bufalada de Morena y los oportunistas de otros partidos políticos tratarán de acercarse más al calorcito que desde este jueves comenzó a despedir el político de Baja California con parentela en Veracruz.El maestro Miguel Reneaum, orizabeño de origen, ha sido un ejemplo de profesionalismo y lealtad institucional. Lo conocimos desde que el canal de televisión estatal, que fundó don Rafael Hernández Ochoa, comenzó a transmitir y él junto con nuestro amigo Mario Javier Sánchez de la Torre, condujeron el primer noticiario de esa televisora, con mucho éxito por cierto.Coincidimos en la campaña de don Fernando Gutiérrez Barrios como encargado del área de radio de la jornada político electoral y, obviamente, los resultados que presentó de su trabajo fueron dignos de elogio, es ahí donde pude conocer al profesional de la radio, al hombre culto, al personaje humilde y caballeroso, al amigo dispuesto a compartir sus vastos conocimientos, al compañero con quien compartir una charla era muy agradable.Terminó ese encargo y cada quien tomó su camino, él al medio oficial en la CGCS pero produciendo en RTV y además como conductor de “La hora nacional”. Cada que nos encontrábamos había un saludo de afecto mutuo y de parte de él una amable pero franca sonrisa.Hace unos días me enteré que estaba un poco delicado de salud, que lo habían internado en un nosocomio, que estaban solicitando sangre que yo no le pude aportar por mi edad, cosa que lamenté mucho, y vino la noticia trágica: los médicos lo mandaron a su casa por lo delicado de su enfermedad, sin remedio.Lo más cruel fue que un grupo de compañeros con elevado sentido gremial iniciaron un movimiento a través de las redes sociales, haciendo un llamado al gobierno (indiferente ante el dolor humano, más si se trata de periodistas) que no ha querido reconocer en don Miguel a un trabajador con una antigüedad de cuarenta años, el tiempo de vida que lleva RTV, con una plaza que garantice una pensión para su señora esposa y su nietecito.¿Qué quisiéramos hacer por el amigo en estos momentos?... todo, pero resulta que estamos en una situación de indefensión, humillados por un gobierno que quiere hacer mucho y no lo consigue porque no sabe cómo, y en esa incertidumbre que humilla y pisotea los derechos de sus propios trabajadores.Qué bueno que el señor Ricardo Ahued Bardahuil, director de aduanas del gobierno federal, a muy temprana hora comenzó a investigar el número de teléfono de la casa de don Miguel con el fin de hablar con su esposa y ayudar en lo que le fuera posible a una familia en estas críticas condiciones... Dios lo bendiga siempre don Ricardo.¿Qué trabajo les cuesta a los hombres que están en el poder, ver a sus semejantes con los ojos que Ricardo Ahued ve a todos?... nada, es cuestión de decencia, de humildad, de entender que el poder no es para siempre, caduca y a veces antes de los tiempos que la ley determina y entonces se convierten en reses luego de ser carniceros.A propósito de don Miguel Reneaum les platicamos algo que pasamos con él. En el acto de cierre de campaña en Xalapa de don Fernando Gutiérrez Barrios, que tuvo lugar en el Estado Xalapeño, nos preguntaron dónde estaba ubicado el comentarista de la radio (Miguel Reneaum) y ante la multitud no lo encontrábamos.Nos pidieron buscarlo y darle el recado de que lo necesitaban para darle algunas instrucciones. Lo buscamos con cuidado y dimos con él. Sobre una de las plataformas, micrófono en mano, trasmitiendo los incidentes del magno evento, esa era la figura erguida del inconfundible Miguel Reneaum.Llegamos hasta donde se encontraba, tapó el micrófono y escuchó el mensaje, acto seguido nos entregó el micrófono y nos pidió seguir trasmitiendo mientras él atendía el llamado y salió casi corriendo.Sin experiencia en esos menesteres y con mucho temor al micrófono, nos vino el temblor, el pánico y a hablar, ni modo, la trasmisión estaba cortada y eso no podía ser.Nos agarramos a leer las leyendas de las enormes mantas que llevaban los asistentes al acto, miles de todos los rumbos de la geografía veracruzana, mencionábamos los representantes de los municipios presentes y poníamos el micrófono para que se escucharan las porras, y cuando vimos a don Miguel subiendo las escaleras de regreso el color nos regresó al cuerpo.Entregamos el micrófono y nuestro amigo, con una sonrisa maldosa nos dijo: “lo hizo usted muy bien”. Tomó su herramienta de trabajo y siguió compartiendo con la audiencia el momento.Jamás olvidamos ese trance que nos permitió ratificar nuestro respeto a quienes, como el maestro Reneaum, manejan la comunicación a través de la radio o la televisión de manera profesional.¿Será correcto lo que hizo ayer la periodista Isabel Arvide durante la conferencia mañanera de AMLO, al pedir publicidad para su medio, un portal de Internet, al presidente? No sabemos.Isabel Arvide le dijo a López Obrador: “Hay una nueva reducción en el monto que se va a gastar este año, hay también 80 millones de mexicanos que utilizan internet, y de esos 80 millones, 70% se informan por internet; sin embargo, quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso, que usted dijo que no se lee, y cada semana vemos un gran número, a veces 11, a veces 13, a veces 16, pero vienen páginas y páginas de publicidad, y quienes tenemos un portal, estamos en redes sociales, estamos aquí desde la madrugada, no recibimos un centavo de publicidad”.Y siguió:“Este año, señor, ¿va a haber alguna manera en que esto cambie?, ¿en que lo que usted ha llamado benditas redes sociales tengan mayor importancia que un semanario, que además lo golpea? [Proceso] todo el tiempo está buscando de qué manera estar en contra y estar fustigando innecesariamente; porque si no, podríamos tener un nuevo paradigma de: ‘Solamente te pago si me pegas’. La diputada local Érika Ayala Ríos, dirigente del sindicato del Cobaev acusada de solapar una centena de aviadores en la nómina de esa institución educativa, a quien Javier Duarte entregaba millones de pesos "en greña" para los procesos electorales, se veía ayer muy feliz luego del favor que le hizo al Secre Eric Cisneros… ¿Será que con eso todo queda en el olvido o tuvo que sacrificar más?