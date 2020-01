Visibilización

... Hace unos días el gobierno de la república visibilizó, o hizo público, el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas del uno de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, donde el dato que nos atañe a los veracruzanos, es que nuestro estado es el tercero del país con el mayor número de fosas clandestinas identificadas; 108 de un total de 873, información de suyo importante, porque hasta antes ningún gobierno lo había hecho.Sabido y recontrasabido es que este tema era considerado tabú por los anteriores gobiernos en sus tres niveles, por lo que no había cifras confiables, ya que era un secreto a voces que esos números incluso eran maquillados para no cargar con el peso político que ello implicaba.Hoy, debemos reconocerlo, la actual administración federal ha visibilizado este grave y penoso asunto, exponiendo públicamente las cifras sobre fosas clandestinas y personas desaparecidas o no localizadas por entidad federativa, lo cual dicho sea de paso, establece a la vez un enorme reto para los gobernadores de los estados, sobre todo para los emanados del partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, como es el caso de Veracruz con Cuitláhuac García Jiménez, quien gobierna el tercer estado con el mayor número de entierros clandestinos.García Jiménez no solo tiene ahora más que nunca, el compromiso legal y político de transparentar la información sobre estos temas, sino de ir visibilizando sus avances al respecto, pues seguramente el ejecutivo federal volverá a abordar estos asuntos y sería harto penoso que Veracruz fuera evidenciado por estar entre los rezagados.Y más penoso aún que vengan a corregirle la plana, sugiriéndole públicamente que vaya a otros estados donde sí están haciendo bien las cosas.…. Eso de que podría exponérsele públicamente al ejecutivo estatal Cuitláhuac García Jiménez, no es un simple comentario, pues lo que se ve no se juzga, ya que basta leer con detalle la última de las páginas de ese informe de 31 hojas, donde el gobierno federal se refiere al “Avance en los informes de las Fiscalías” y ubica a la del estado de Veracruz, a cargo temporalmente de la abogada Verónica Hernández Giadáns, en el lugar 21 de los 32 estados de la república.Así como lo está leyendo amable lector, el gobierno federal ubica a Veracruz en ese lugar y como uno de los ocho estados de la república en amarillo, para dimensionar o tener idea de sus avances en este tipo de informes.Bien dicen los especialistas que lo que no se puede medir, no se puede mejorar y eso es justo lo que está haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, visibilizando los penosos y graves asuntos de fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, no solo hacia afuera, sino al interior de la administración en sus distintos niveles.Para que no se quede con la duda amable lector, solo trece estados de la república mexicana están en verde en los avances de sus respectivas Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia en cuanto a los temas de fosas clandestinas y personas desaparecidas, entre ellos nuestros vecinos Puebla, Tamaulipas y Chiapas.Por todo lo anterior, el gobierno del estado de Veracruz y el disque órgano autónomo que es la Fiscalía General del Estado, tienen puesta ante sí una meta que les fijó el ejecutivo federal, por lo que no les queda otra más que beberla o derramarla.… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar