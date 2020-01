Soñamos con otro Xalapa

“Los grandes artistas del mundo

han surgido del arte urbano”

Flor Amargo

El plan de movilidad urbana que pondrá en operación el ayuntamiento de Xalapa, que preside Hipólito Rodríguez Herrero, y que contempla acciones como el cambio de sentido de varias calles para hacer más fluida la circulación en esta ciudad donde sobran vehículos circulando y donde reina el desorden, no deja de ser una esperanza de que por algo se empiece para devolver a la capital del estado el carácter de ciudad limpia y ordenada que a través del tiempo ha ido perdiendo.Lo importante es dar el primer paso y sabemos que para darlo, en este caso para cambiar la circulación de las calles, hay que consultar a quienes viven es esas rúas, como lo ha explicado el propio alcalde, pero ¿quién no quisiera ver la ciudad donde vive en mejores condiciones?... todos.Qué bonito sería que en verdad se incluyera en este plan, acciones como retirar de los lugares prohibidos para estacionarse los carros que lo hacen sin que nadie los moleste porque ya se han apropiado del arroyo vehicular porque sus negocios o sus domicilios están enfrente. Calles como la de Dr. Lucio, que es de solo dos carrilles, recuperaría el que se ha perdido porque lo ocupan ciudadanos abusivos. Qué bueno sería que la autoridad hiciera respetar los espacios que son para que la gente camine, las banquetas, y retire todo tipo de negocios que se han colocado sobre ellas como si formaran parte de sus propiedades, que no lo son.Bueno sería también que se prohibiera el apartado de lugares con todo tipo de objetos como son rejas, cubetas, piedras y hasta conos anaranjados (el color oficial) que usan los abusivos que se sienten dueños de banquetas y calles, esos que si les retiras sus estorbos y paras tu carro o te la hacen de tos de inmediato y te corren o cuando regresas te rayaron el carro en forma criminal, para que no te vuelvas a estacionar en lo que consideran es suyo.¿Se imaginan la ciudad de Xalapa sin carros estacionados en los lugares prohibidos y con las banquetas limpias de fritanguerías, talacherías, talleres de todo tipo, anuncios publicitarios, mesas de restaurante donde dan servicio y de los cientos de establecimientos informales que ya se apropiaron de nuestros espacios?... Todo limpiecito.Y siendo un poco más soñador: ¿se imaginan que el gobierno (alguna vez se intentó pero no se logró) llegara a un acuerdo con la CFE y Telmex para ocultar los cables de los servicios que ofrecen para que fueran subterráneos, pero además que obligaran a los propietarios de las líneas de televisión por cable a que retiren las tremendas marañas que se encuentran colgadas de los postes por todas partes con materiales de ellos, muchos que ya ni sirven porque les han cancelado el servicio pero que no retiran porque nadie se los pide. Hombre, Xalapa sería otra ciudad, luciría limpia.Exagerando mucho este sueño, que también se reglamentara la colocación de la publicidad, comercial y política, para que se retiren todos los espectaculares que ensucian tanto el medio ambiente, y que se dejara a los comercios poner sus anuncios solo en las fachadas de los negocios… ¡Put…! qué ciudad tendríamos, totalmente diferente, más ordenadita, más limpia, más digna para todos los que vivimos en ella. ¿Será muy difícil poner en marcha estas propuestas ciudadanas, porque no son solo nuestras?, claro que sí es difícil porque se afectan intereses pero tenemos que pensar en que por encima de los intereses de particulares están los de las mayorías, esa sí sería una auténtica transformación que exige un solo requisito: voluntad política.Con experiencia de más de 30 años en el sector empresarial y más de 14 en el servicio público, Ricardo Ahued Bardahuil, el político veracruzano más moreno que cualquier otro (puro charlatán), es hoy Administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria, difícil cargo que le dieron cuando era Senador de la República y atendía en Xalapa los asuntos de sus representados, mejor que el mismo gobierno estatal, por lo que para muchos lo de la administración de aduanas fue una forma de descarrilarlo de un camino que lo llevaría con seguridad a la gubernatura del estado.De 2005 a 2007 fue Presidente Municipal de Xalapa y se desempeñó como diputado federal de 2009 a 2011 y como diputado local de 2013 a 2016. En 2018 fue electo Senador de la República, cargo en el que tuvo la oportunidad de ser integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, de Recursos Hidráulicos y de Economía, además de ser Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico y África. Siempre ha estado inmerso en los temas de la hacienda pública, la economía y la rendición de cuentas. Desde el Senado presentó proyectos de decretos como el de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como reformas a la Ley del Servicio de Administración Tributaria.Este fin de año lo pudimos saludar en un restaurante de Xalapa donde se reunió a compartir el pan y la sal con un grupo de amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿por qué se dice con insistencia que con el cargo que ostenta lo dejaron fuera de la jugada gubernamental?, eso lo podemos deducir de un trabajo periodístico que publica Álvaro Delgado en la revista Proceso, en el que detalla la situación actual de las aduanas del país, a cargo de Ricardo Ahued BardahuilEl reportero dice: “Más de un año después de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a combatir la violencia criminal y a erradicar toda forma de corrupción, los principales puertos de México –Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos– siguen bajo el control del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), reconoce la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.“Los puertos marítimos son piezas clave para la introducción de los precursores químicos que después son vendidos a todo el mundo como metanfetaminas, heroína y fentanilo”, establece información de inteligencia administrada por esa institución que encabeza Alfonso Durazo, y admite que el gobierno federal no ha logrado desmantelar el control criminal de estos estratégicos centros portuarios del país.“Actualmente, el CJNG tiene el control de los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Coatzacoalcos y Veracruz. Desde el Pacífico (Lázaro Cárdenas y Manzanillo) entran los precursores químicos que son enviados desde China”, señala el documento del quetiene copia.De acuerdo con el documento, elaborado con información de inteligencia de las secretarías de Marina y de la Defensa, el Sistema Portuario Nacional consta de 102 puertos y 15 terminales distribuidos en sus 11 mil 500 kilómetros de territorio costero. En el Pacífico hay 58 puertos y terminales, mientras que el Golfo y el Caribe cuentan con 59”“Los puertos del Pacífico se volvieron estratégicos a la hora de elaborar las rutas criminales de drogas, debido a que los precursores químicos tienden a venir desde China, estando la costa del Pacífico mexicano en línea recta con las costas asiáticas”Añade: “El fenómeno de los puertos no ha sido algo que se diera de la noche a la mañana. En realidad, ha sido la manera más eficaz para los cárteles de introducir cargamentos de precursores (químicos), después de (que) los satélites internacionales que son operados por infraestructura estadunidense tengan el dominio de quién entra y quién sale del país en el terreno aéreo. Debido a este nuevo tipo de tecnologías se volvió necesario para las organizaciones del crimen organizado innovar y buscar la introducción de los precursores de otra manera. Fue así como las organizaciones delictivas tomaron el control de los puertos marítimos donde la introducción de los mismos se volvió el modus operandi de ellos”.Ricardo Ahued difícilmente podrá combatir este problema, creemos que es de los que se les “cebó” cuando ya nada lo detenía, lástima por los veracruzanos.Lo que para el titular de la Secretaría de Seguridad Pública es un fuerte golpe a la delincuencia organizada y un importante triunfo, para los familiares y vecinos de María Magdalena, la niña de once años ejecutada por policías del estado y su abuelo Bellarmino, es dolor y tragedia.Era la una con treinta minutos de la madrugada del pasado jueves cuando los policías derribaron la puerta de la casa de Bellarmino y las ráfagas de balazos cayeron sobre su familia. “Yo, mi niña de 5 años y la finadita, nos tiramos al piso”, explica la abuelita, entonces abrieron la puerta, se levanta, pero estaban tirando de afuera, y le pegan en su cabeza. Cuenta Genoveva, esposa de Bellarmino y abuela de María Magdalena, de once años, los dos muertos durante el operativo de elementos de la policía de Seguridad Pública en la comunidad de Tepetzintla “Yo lo siento mucho porque mi niña de 11 años, ¿ella que debía?, le dieron como si fuera una delincuente, el tiro de gracia en su frente, le pegaron aquí”, narra Genoveva y señala un punto entre el ojo izquierdo y su ceja.Todo empezó cerca de la 1:30 de la madrugada del jueves pasado, cuando en algunas casas se escucharon los primeros ruidos. En la casa de Bellarmino, ex agente municipal, tesorero del patronato de la Iglesia y gestor de Sembrando Vida, había cuatro personas. Su esposa Genoveva, y dos niñas.El operativo desató una movilización en las principales calles del pueblo. Los policías entraron a las casas y apuntaron sin una orden, según los testimonios de los habitantes que constan en videos. Fue una noche de horror la que vivieron los habitantes de esa humilde comunidad, las casas que fueron allanadas por los policías también fueron saqueadas por los chacales de la SSP. ¿Un triunfo… de quién?Cortinazos, ejecuciones, robos a mano armada y violencia en general no disminuyen en Veracruz. Los números oficiales y la percepción de las autoridades nada tienen que ver con la realidad. No hay para cuándo.Escríbanos a [email protected]