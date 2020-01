Alerta Cuitláhuac sobre otro grave problema

El jueves pasado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo un anuncio que bien se podría calificar de apocalíptico y por la gravedad que reviste más vale tomarlo en serio.



Dijo que el principal reto que tendrá su gobierno este año será el de la sequía, y por todos los elementos que se tienen todo indica que así será.



En efecto, será el principal reto a superar más que el de la inseguridad porque este afecta a una parte de la población y el de la falta de agua nos abarcará a todos.



Es la primera vez desde que asumió el cargo que el gobernador se adelanta a un serio problema y alerta a la población, algo que, por ejemplo, no se hizo con la epidemia de dengue.



Recordó que el año pasado el problema ya “pegó” pues los registros que se tienen indican que llovió muy poco y que no se tuvo suficiente agua.



Un meteorólogo de fuste en el Estado, Federico Acevedo Rosas, dijo al respecto el viernes que él ya no hablaría de estiaje sino de un problema de sequía, que ya se presentó en 2019, algo que no se veía desde hace por lo menos siete años.



Consideró la situación como complicada y alertó que es posible que se torne crítica más con la temporada de incendios y la poca agua que se tendrá.



El mismo viernes pasado, una nota de Miguel Ángel Barragán informó que al pasado 31 de diciembre, hace trece días, el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) identificó en el Estado de Veracruz 16 municipios en la categoría de Sequía Extrema, 51 en Sequía Severa y 67 en Sequía Moderada, las cifras más altas de la República Mexicana (alcalorpolitico.com, 10/01/2020).



En el caso de la Sequía Extrema (D3), la Comisión Nacional del Agua la define con características de: Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo y se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez.



Consignó que los 16 municipios veracruzanos en sequía extrema se ubican en el norte del Estado, donde la falta de lluvias sigue fustigando a Veracruz: Cazones, Coatzintla, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Platón Sánchez, Poza Rica, Tantoyuca, Castillo de Teayo. Tempoal, Tihuatlán, Tuxpan y El Higo.



La Sequía Severa (D2) implica probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, es común la escasez de agua y se deben imponer restricciones en el uso del agua.



Con la Sequía Moderada (D1) se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, y se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua, precisa la CONAGUA.



En julio del año pasado se reportó que la sequía afectaba a 108 municipios y Jessica Luna Lagunes, jefa de Hidrometeorología de la CONAGUA, dijo que era el año más seco desde 1981. En septiembre el diario Excelsior reportó que había 7,500 cabezas de ganado muertas por la falta del líquido, y para octubre la misma Jessica Luna informó que 202 municipios de los 212 enfrentaban ya algún grado de sequía, o sea, casi todo el Estado.



El problema se avizora serio. En el campo se resiente mucho por los daños y las pérdidas económicas que se generan, pero en las ciudades inquieta porque muchas veces no se tiene ni para las necesidades más urgentes que tienen que ver con el aseo y la salud.



Esta vez el gobernador no se está quedando cruzado de brazos y anunció ya una reunión con autoridades de la CONAGUA, la CAEV, la SEDARPA y la SADER, que tienen que ver directamente con el problema.



Pero no será suficiente si en la previsión que se tenga que tomar y en el alivio que se pretenda no se involucra y participa toda la sociedad. Tenemos que hacer conciencia en nuestras familias sobre la necesidad de cuidarla, ahorrarla y no desperdiciarla, entre otras medidas.



Ya estamos advertidos.



Presidente del Congreso contradice a Cuitláhuac



El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se fijó un plazo de dos años para cumplir con su promesa de campaña de garantizar la seguridad para los veracruzanos (leer “Prosa aprisa” del 02/01/2020). Ya corrió uno, el año pasado, y en el actual debe cumplirse su meta.



Pero, ¡zas!, el sábado pasado el presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura local, Rubén Ríos Uribe, desechó su plazo, pues declaró que a Veracruz le podría tomar hasta diez años “pacificarse” y lograr resultados en materia de seguridad.



Dio argumentos y ejemplos para sustentar su pronóstico: a países con menor población que nuestro Estado les ha llevado entre seis y diez años lograrlo. Citó los casos de Uruguay, con cuatro millones de habitantes, y Ecuador.



¿Usted, a quién le cree?



Ya hay monumento ¡al embolsado!



Es tan alto e imperable el índice de delitos en Ciudad Mendoza que una escultura construida por el ayuntamiento lista para ser develada, como parte de la remodelación del bulevar principal, fue bautizada ya por los usuarios de redes sociales como “monumento al embolsado”.



La inseguridad que se vive en el lugar ha hecho que prácticamente todos los habitantes estén compartiendo la imagen y exijan a las autoridades que ya hagan algo efectivo para devolverles la tranquilidad.



¿No hay otra cosa qué informar?



El jueves pasado el Poder Judicial del Estado expidió un boletín de prensa (fue su comunicado 001) con papel membretado y toda la cosa para informar que la presidenta Sofía Martínez Huerta había asistido ¡al arriamiento de la Bandera Nacional en el parque Juárez de Xalapa!



Qué nivel más pobre. Si no tienen nada importante qué anunciar mejor sería no decir nada. Eso no es más que un reflejo del pobrísimo nivel de las instituciones bajo la Cuarta Transformación.



Réquiem por Socorro Aubry y Miguel Reneaum



Falleció ayer temprano Socorro Aubry una compañera que fue toda una institución en la XEU de Veracruz y luego incursó en prensa del ayuntamiento jarocho así como en la política activa como candidata independiente llegando a ser diputada federal bajo las siglas del PRD. Descanse en paz.



También, al caer la tarde, en Xalapa dejó de existir Miguel Reneaum Alcocer, otro compañero de la radio y quien trabajó en Radio Televisión de Veracruz (RTV). Hace muchos años, luego de una invitación que le hice, se incorporó a la Coordinación General de Comunicación Social donde tuvo un gran desempeño como profesional que fue. Mi abrazo a su familia.



Ayer cuando redactaba esta columna, falleció en Coatzacoalcos mi cuñado Esteban González. En poco tiempo mi sobrina Mireysi perdió a su madre, mi hermana Mirna, y a su único hermano, mi sobrino Ulises. Ahora a su padre. La voy a acompañar. En tanto regreso no habrá “Prosa aprisa”.