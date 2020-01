Xalapa: el factor Hipólito

La administración del alcalde morenista de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, ha resultado tan desastrosa que cada día surgen más aspirantes a la Presidencia Municipal alentados por el manifiesto repudio, sobre todo de las decepcionadas clases medias y altas xalapeñas, hacia la polémica gestión del académico del CIESAS-Golfo.



En sus cálculos, presuponen que es tal el rechazo popular a la presente administración municipal que resultará muy difícil que MORENA pueda retener el Ayuntamiento en las elecciones locales del 2021.



Este adverso escenario parece haber animado inclusive a algunos ex alcaldes priistas que estarían por encartarse en la próxima sucesión municipal. Los dos que más se mencionan son el empresario David Velasco Chedraui --quien inclusive estaría ponderando postularse por otro partido político-- y Américo Zúñiga Martínez, a quien algunos empezaron a descartar tras su nombramiento como delegado del CEN del PRI en el vecino estado de Puebla. Sin embargo, ha llamado la atención que Zúñiga reactivara su presencia en las redes sociales.



Otros aspirantes por el partido tricolor serían el actual regidor décimo, Juan Gabriel Fernández Garibay, y Carlos Aceves Amezcua, quien el año pasado como premio de consolación fue nombrado secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI por el nuevo presidente del CDE, Marlon Ramírez Marín.



Aceves, como se sabe, en la contienda interna del Revolucionario Institucional de abril de 2019 fue el que menos apoyo obtuvo de los cuatro candidatos, al recibir solamente 1,461 votos en todo el estado.



Además, el sobrino de Carlos Aceves del Olmo, actual dirigente nacional de la CTM, ni siquiera sería respaldado por los cetemistas xalapeños, pues ha trascendido que el dirigente regional de esa central obrera, el ex diputado federal Aníbal Pacheco, pretendería postularse también a la presidencia municipal capitalina pero por otra fuerza política contraria al PRI.



El líder de la Federación Regional de la CTM mostró su músculo político en la comida de fin de año celebrada el sábado 28 de diciembre en una quinta del municipio de Banderilla.



Tres semanas antes, el 10 de diciembre, en otro salón de fiestas de esa misma cabecera del municipio conurbado a Xalapa, el ex subsecretario alemanista de Protección Civil del Estado, Luis Sardiña Salgado, también convocó a una comida que congregó a medio centenar de amigos y representantes de diversas corrientes partidistas que lo estarían animando para contender por la alcaldía xalapeña.



Por el PAN, ya se sabe que dos diputados locales son los que se perfilan para la candidatura municipal: Sergio Hernández y Omar Miranda, quien lo acaba de suceder en la coordinación de la bancada blanquiazul.



En cambio, por MORENA, abundan las aspirantes mujeres: la diputada federal Dorheny García Cayetano y las legisladoras locales Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez Centeno, quien el jueves pasado aprovechó la presentación de su primer Informe Ciudadano para mostrar su poder de convocatoria.



Pero quien obtenga la candidatura morenista su principal problema será cargar con el lastre de su correligionario Rodríguez Herrero, quien estaría siendo presionado por un operador político de Palacio de Gobierno para entregarle la Tesorería Municipal, razón por la que la Fiscalía General del Estado está por ejecutar otra orden de aprehensión contra su tesorera Clementina Guerrero, actualmente amparada por la primera amenaza de ser detenida.



EL FACTOR PLURIPARTIDISTA



Sin embargo, en el entorno de MORENA comentan que, en efecto, observan cierto desgaste en la administración del alcalde Hipólito Rodríguez pero presumen que todavía conservan un considerable voto duro que en una elección cerrada podría ser más que suficiente para retener el ayuntamiento.



Y es que aparte de la lealtad de su militancia le apuestan a la atomización del voto con la participación de ocho nuevos partidos --cuatro locales y cuatro nacionales-- que en la elección de 2021 deberán contender con candidatos propios, sin aliarse formalmente con otros institutos políticos.



Además de que en cada elección intermedia la afluencia de votantes siempre es menor a la de los comicios presidenciales, aunque en esta ocasión no sólo las votaciones municipales serán de gran interés para los ciudadanos, sino también las de diputados federales por el contrapeso que las fuerzas políticas opositoras de MORENA quieren ejercer el resto del sexenio en la Cámara baja del Congreso de la Unión contra el apabullante poder presidencial.



Ya se verá, pues, qué tanto comienza a crecer la temperatura política a finales de este año, cuando formalmente arranquen los procesos electorales local y federal.



LUTO EN EL GREMIO PERIODÍSTICO



Ese domingo partieron al viaje eterno dos destacados comunicadores veracruzanos.



Desde este espacio expresamos nuestras condolencias a las familias de Socorro Aubry y de Miguel Reneaum por la sentida pérdida de este par de profesionales de la locución radiofónica.