Se le llegó a Yunes Linares

“Levanta el ánimo la orden de

aprehensión contra Yunes Linares”

El Filósofo de la Mixtequilla

Diversos medios de comunicación, de gran importancia por su penetración como el diario digital Al Calor Político, publicaron la nota sobre la posible orden de aprehensión que un juez estaría por librar en contra del exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares quien, a diferencia de otras ocasiones en que de inmediato daba la cara, este martes no lo hizo, lo que entusiasma más a los veracruzanos que lo quieren ver detrás de las rejas por todo lo que hizo como gobernador del estado y los antecedentes que trae de funcionario corrupto y miembro de una banda de pederastas.La mañana del martes, durante el programa del periodista Oscar Mario Beteta, se informó que un juez federal liberará una orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, por presunto enriquecimiento ilícito.De acuerdo a la información difundida, fue el periódico Central de Puebla el que reveló que “en breve un juez federal liberará una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito”.En el diario Noreste se comentó: Hay que recordar que la ex Procuraduría General de la República en 2015, abrió una carpeta de investigación para indagar a Yunes Linares y su familia por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y peculado.La dependencia, a cargo en ese entonces de Arely Gómez González, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda, abrió el expediente PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/114/2013 y PGR/UEIDXSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015.Incluso, en abril de 2017, durante su campaña a la presidencia de la República y tras los reiterados ataques en su contra, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer La carpeta azul, una recopilación de documentos en los que se detallaron denuncias de distintos actos de corrupción en los que habría incurrido Miguel Ángel Yunes Linares.Nada le caería tan bien al gobierno de Veracruz que encabeza el morenista Cuitláhuac García Jiménez, que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ordenara la detención de Yunes Linares, de quien se sospecha autoría intelectual en muchos casos de violencia que se han presentado en la entidad, con la finalidad de desacreditar el trabajo del gobierno morenista que le ganó a su hijo la gubernatura, lo que se convirtió en la derrota política más fuerte que Yunes Linares ha tenido en su negro historial como político.Con todo y los recursos del estado de que dispuso para comprar el voto para Miguel Ángel Yunes Márquez, con todo y las acciones de intimidación en que incurrió a través de su policía y de las bandas delincuenciales con las que se asoció en la entidad durante sus dos años de gobierno, para que votaran por su hijo, este perdió la elección lo que cortó la carrera política de toda la familia.No hay que olvidar que al retirarse de la gubernatura Yunes Linares lanzó una amenaza: esto no se ha acabado, yo seguiré en Veracruz.Los millones de veracruzanos traicionados por Yunes Linares, pues no cumplió con sus promesas de acabar en menos de seis meses con la delincuencia y desterrar la corrupción, cuando su gobierno ha sido de los más violentos y los más corruptos (se rodeó de rateros profesionales e ineptos que se encargaron de hacerle la vida de cuadritos a quienes se les cruzaban en su camino), están de plácemes con esta noticia.Y, muy posiblemente, Yunes Linares en estos momentos ya le esté haciendo compañía en un destierro obligado a Jorge Winckler Ortiz, en Canadá donde se fue a vivir el ex Fiscal con todo y familia para ponerse a salvo de la justicia veracruzana.Ahora sí: aplausos para la 4T si hay orden de aprehensión contra el “Blue Demon”.Con asesinos como el señor Roberto Pérez Moreno “Juanelo”, el PRI estatal trata de levantarse de la madriza que le dieron en las urnas en la pasada elección federal cuando perdió todo.En céntrico restaurante de Xalapa apareció el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, del brazo del criminal exalcalde de Coatepec, Roberto Pérez, a quien las autoridades tanto de Javier Duarte como de Yunes Linares, no quisieron hacerle efectiva la orden de aprehensión que un juez giró en su contra, por la autoría intelectual del crimen de su tesorero.Los acompañaba el último titular del IPE en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el notario público Armando Adriano, responsable de la desaparición de la reserva técnica del IPE de alrededor de ¡siete mil millones de pesos!, que supuestamente le entregó a Javier Duarte y él se quedó con su porcentaje, así como el célebre Ranulfo Márquez Hernández “Cabeza de Lata”, acusado en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán de haberse robado millones de pesos en materiales de la Secretaría de Protección Civil (AC 20, entre otros) de la que fue titular, traidor de Héctor Yunes Landa, traidor de Pepe Yunes a quien en la parte final de la jornada electoral anterior le botó la responsabilidad que le dio como coordinador de su campaña y un bueno para nada.Total que entre ladrones, corruptos y asesinos, Marlon Ramírez pretende fortalecer su partido. Por cierto, Roberto Pérez Moreno aparece en una foto que se tomaron para subir a las redes sociales como si con estos personajes se pudiera presumir, con la gorra que usa desde que le giraron orden de aprehensión tratando de esta manera de pasar inadvertido. Como mil años de cárcel se juntaron a desayunar muy quitados de la pena estos impunes delincuentes.Con motivo del nacimiento del primer nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en los Estados Unidos, el diputado federal Héctor Yunes Landa, que no le baja al activismo político subió a redes este tuit:“Para qué preocuparse por los servicios médicos que presta el Insabi o el desabasto de medicinas si la prole presidencial nace en pañales de seda en un país extranjero.“¿Cuántos mexicanos tienen la misma suerte? Vengan la excusas inverosímiles”Muy bueno, hay ingenio y crítica directa a la incongruencia de la familia presidencial.Muy cierto lo que comenta José “Pepe” Mujica, sobre el problema de los jóvenes violentos e irrespetuosos. Se trata de un problema que tiene que ver con la educación. Hay un enorme hueco entre la escuela y los hogares; en la escuela se aprenden las matemáticas, la geografía y todo lo que es conocimiento científico y en la casa se deben enseñar los valores, el respeto a nuestros semejantes, lo que significa tomar lo que no es tuyo, el amor a la familia y a los demás y todo lo que tenga que ver con los principios morales.Escríbanos a [email protected]