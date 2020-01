Los salarios gubernamentales

*Tramos viales de alto riesgo

*Avivan perniciosos rumores

*Unidos para lograr seguridad



Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió (de acuerdo a lo que se refiere en medios de comunicación) una “suspensión” al Instituto de Estadística, Geografía e Historia, con la finalidad de evitar que sus integrantes, se encuentren en la posibilidad de obtener un salario superior al asignado al Presidente de la República.



Mucho se ha referido sobre el tema de la reducción salarial en los ámbitos gubernamentales, escenarios de ajustes salariales (obviamente a la baja) que incuestionablemente la mayoría de los mexicanos han respaldado por conducto de las encuestas sobre el tema, porque las grandes mayorías coinciden que un ingreso de 50, 70 u 90 mil pesos, debería ser calificado como “más que apropiado” para los funcionarios en referencia, quienes (de alguna forma) algunos de ellos han circulado en voz baja, apuntes en el sentido que en el sector privado podrían obtener más que lo marcado por las nuevas políticas salariales, que son insistentemente emanadas del escritorio presidencial.



Y la verdad, 50 mil u 80 mil pesos mensuales, no los ganan la notoria mayoría que integran los millones de trabajadores (empleados, obreros, jornaleros, profesionistas) en el territorio nacional... Es más, quienes adquieren ésos ingresos es una muy reducida minoría, por lo que la disputa sobre el tema de los actuales ingresos de funcionarios federales, de hecho no se encuentra fundamentada si, para ello, se tiene con claridad la realidad económica de los trabajadores en todo el territorio mexicano.



Pero a más de ello ya es tiempo que en tales niveles se corrija el rumbo en beneficio de todos los sectores del país, máxime cuando bien claro se tiene que son muchos los ex funcionarios de alto nivel, que en su paso por seis o doce años de trabajar en la estructura gubernamental, lograron por “sus muy apropiados ingresos” resolver su situación económica de por vida, escenarios que incuestionablemente van en detrimento de la economía de los mexicanos en lo general, menos, obviamente, de aquellos sectores que disponen de notables privilegios.



Y en realidad al interior de las estructuras gubernamentales, la nueva tendencia de colocar topes salariales partiendo del criterio que “nadie debe -en principio- obtener ingresos superiores al que percibe el Presidente de la República”, conlleva no sólo reacciones de notorias simpatías por parte de la colectividad, sino que aparejado a ello, surgen criterios para que tales lineamientos se conviertan en eternamente vigentes, al tiempo que dicha referencia, favorece con más amplias simpatías al actual Ejecutivo de la Nación... Ya veremos en qué terminamos.



LO QUE SE LEE



Dicen los que saben que: “desde siempre”, el tramo de las carreteras que comunican a la ciudad de Xalapa con el municipio Coatepec y circunvecinos como Xico y Teocelo, que representa una distancia como si usted fuera del centro de Xalapa hacia Emiliano Zapata, al igual que el tramo existente entre Córdoba, Fortín y Orizaba, se ha convertido en una de las rutas viales más peligrosas por la frecuencia de accidentes, hecho que “podría ser calificado como normal”, pero nada lo justica si los conductores respetaran de manera correcta los límites de velocidad y las distancias requeridas entre una y otra unidad...



También se dice que la ciudad de Xalapa y sus entonos, de siempre ha constituido una de las regiones más cultas con elevados rangos de civilidad por parte de sus habitantes, tanto así que entre protestas (serenas o virulentas) los habitantes de la capital veracruzana mantienen la aparente calma, pese a la furia interna que les embarga por algunos problemas del entorno.



Pero para los medios de comunicación es obligado insistir que, de una vez por todas, se busquen las formas de apercibimiento y la aplicación de programas eficientes, diseñados para restar incidencias en tales carreteras que, más bien deberían de ser calificadas como viaductos urbanos y suburbanos, como los que privan entre los ahora municipios y antes delegaciones del Distrito Federal.



Mucho tiempo ha transcurrido (se podría decir que décadas) sin que las autoridades responsables de “poner orden” logren de manera clara y efectiva reducir los elevados índices de riesgo que privan en las arterias viales que circundan al municipio xalapeño, “ámbitos que se convierten en eternos” sin resultados claramente apropiados, que permitan referir a tales rutas como avances de civilidad, solidaridad y comprensión por parte de quienes las transitan... Rutas que desafortunadamente se convierte en sendero luctuoso que, ante las referencias registradas, son producto de nuestra generalizada irresponsabilidad, tanto de los unos, como de los otros... ¿Quiénes serán los unos y quiénes habrán de ser los otros?... Ahí la dejamos.



LO QUE SE VE



Lamentable resulta, no sólo para regiones del norte del país, sino para todo México e incluso para otros países, que como resultado de los escalofriantes sucesos registrados al interior de una escuela primaria en el municipio de Torreón, en las últimas horas se estimulen actitudes de alarma ante falsos anuncios de hechos similares en otros puntos del país, primordialmente en la ciudad de Monterrey, una de las regiones empresariales y de rangos educativos más destacados del territorio nacional.



Preciso es que en todo México se tome clara consciencia de que lamentables acontecimientos como el registrado en Torreón, refieren profundo dolor para la población y, en especial, para los familiares y amigos de las familias afectadas, todos ellos vinculados con tal infortunio.



No han sido mínimas las referencias surgidas en todo el territorio nacional, destacando clara solidaridad con los afectados por la tragedia suscitada en los marcos escolares de tierras coahuilenses, actitud que debería ser adoptada por toda la ciudadanía en la búsqueda de medidas y acciones requeridas para restablecer la serenidad en todo el colectivo social, originando ámbitos de mayor serenidad y hermandad que nos identifiquen como ciudadanos y pueblo de una nación civilizada, que comulga y practica en los marcos de los más elevados rangos de humanismo e identidad entre los unos y los otros... No es lo referido un sermón, sino reclamo y exigencia registrado en el seno del colectivo social que conforman los mexicanos, que habitan el sur, el norte y el centro de nuestro extenso suelo patrio... E insistimos en el tema, porque... ¿Cómo es posible que ayer se cimbrara emocionalmente con “informaciones y datos” sobre disparos registrados al interior de una secundaria de Monterrey?... Sembrando pánico entre la ciudadanía de Nuevo León, todo ello maquinado en base a ocurrencias e informaciones falsas, escenarios que nos deben de avergonzar y que deberían ser investigados y enérgicamente castigados por las autoridades competentes.



LO QUE SE OYE



Que ayer mismo, en una reunión entre los gobernadores del país, en el marco del organismo identificado como Conferencia Nacional de Gobernadores, se acordó de común acuerdo con autoridades federales del ramo de seguridad, “cerrar filas” el Gobierno de la República y las administraciones de cada uno de los estados del territorio nacional, para hacerle frente al renglón delincuencial de manera mayormente eficaz y acorde con los lamentables escenarios, que en esos obscuros ámbitos privan en el territorio nacional, para lo cual se sumarán esfuerzos y empeños incluyendo el de las alcaldías, no sólo para frenar la violencia, sino para crear las condiciones requeridas, que permitan al colectivo social encontrar vías apropiadas que permitan el desarrollo y bienestar en lo general de los mexicanos... Ya veremos los resultados.