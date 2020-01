Hacia una ley general para armonizar y homologar los registros públicos [de la propiedad] inmobiliarios.

1.- En una convocatoria que auspician el Congreso del Estado; la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Rural y Urbano, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, y la Dirección General de Catastro y Valuación, están convocando a legisladores, notarios públicos y servidores del gobierno, a concurrir a las instalaciones del Congreso del Estado, ubicado en la avenida Encanto, esquina con la avenida Lázaro Cárdenas de la ciudad capital del Estado, el día de mañana [viernes 17] para que, a partir de las 10:00 y hasta las 16:00 horas para que participen en el Foro para el Análisis para lograr [en lo posible] la construcción de un Proyecto para la hacer posible en el estado, una Ley General en Materia de Armonización y Homologación de los Registros Públicos y Catastro, que incida de una general para que rija en el país.



Al inicio de los trabajos, la representación del Gobierno del Estado hará, seguramente, un bosquejo e intencionalidad de Foro convocado.



Después, una pincelada a cargo de quien represente a la SeDaTu.



A este Foro acudirán, también, representantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, del Gobierno de la ciudad de México.



No faltará al evento, la representación del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, quién hará un alineado trazo de la perspectiva que se busca con la afinación y aprobación del proyecto.



De igual manera, la Secretaría de Gobierno del Estado dará lectura a un mensaje a la asistencia, relacionado con este asunto y evento.



IMDERAC e INMECA también tendrán su espacio en el Foro, así como participantes de BANOBRAS, INEGI, UIF, SAT, INDAABIN y los notarios que quieran hacerse escuchar.



2.- Debe recordarse que desde octubre del año 2012, el entonces Senador de la República [PRI] Raúl Cervantes Andrade, presentó una Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, con el interés e intención de armonizar las operaciones de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales, así como de los Catastros de todo el país.



Para este propósito se hace necesario una nueva facultad al Congreso de la Unión [Registros Públicos y Catastros, son del ámbito de las entidades y municipios] para expedir una Ley General que reconociendo que los registros públicos y catastros NO SON del ámbito federal, para que se permita el fortalecimiento institucional en beneficio del Estado Mexicano, a condición de que se respete la autonomía y soberanía de las Entidades Federativas y Municipios.



Como se observará, el proyecto del Licenciado Cervantes Andrade, ha andado la legua, pero allí está: vivo y quizá vigente.



3.- Para no adelantar vísperas, la Iniciativa pretende:



a) Aumentar la certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles, a efecto de favorecer su heredabilidad o la transmisión de su dominio sin conflictos, y a la vez, facilitar a las familias y a las empresas, el acceso al crédito y a otras fuentes de financiamiento.



b) La construcción de bases de datos e información geoestadística que permita el diseño de políticas públicas de planeación y [re] ordenamiento urbano y de vivienda.



c) Posibilitar la elevación de la recaudación de las contribuciones locales, principalmente los impuestos de traslación de dominio y el impuesto predial.



d) La construcción de bases de datos homogéneas que ayuden a las Autoridades Fiscales y a las del ámbito de la procuración de justicia en sus labores de investigación.



4.- En fin, será un Foro rico en fuentes para la discusión informada que no buscará mellar la autonomía de entidades federativas y municipios, en campos vedados que protege la Constitución General de la República.



Ya se verá mañana de qué tamaño son las exposiciones y los expositores.



5.- ¿Y a qué se dedican en la Secretaría estatal de Turismo?. Pero también cobran...