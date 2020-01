El IMSS y la piel de Dios

*AMLO reconoce inseguridad

Con antecedentes médicos destacados, tanto en sus estudios en la Facultad de Medicina, como en su carrera profesional desempeñada en los marcos de servicios de alta especialidad, la prestigiada doctora Celida Duque Molina, fue designada de acuerdo a las normatividades que privan para tales casos al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, como titular de la Delegación Sur del Estado de Veracruz, cuyas oficinas centrales se encuentran ubicadas en el progresista municipio de Orizaba, tradicionalmente identificada como “La Ciudad de las Aguas Alegres” y que, últimamente utiliza el slogan de “Sonríe... Estas en Orizaba” una ciudad transformada tanto en urbanismo como en comportamiento ciudadano, que ha sido impulsado por varios alcaldes, siguiendo el ejemplo del el ex Presidente Municipal Juan Manuel Diez Francos, impulsor histórico que originó la transformación de la ciudad.



Y claro que en cuanto se registró el anuncio en la capital del país sobre la designación en referencia, de inmediato surgió entre el numeroso personal tanto médico, como operativo y obviamente administrativo, los reflejos de incertidumbre y preocupación por lo que pudiera suscitarse en torno a reacomodos, e incluso despidos de personal, referencias que no surgían con regularidad ante escenarios similares anteriores, porque en realidad nunca en el IMSS han operado “barredoras” generalizadas para éstos casos, teniéndose siempre presente el tema de evaluar experiencia y lealtad al servicio de la institución.



Pero con aquello de que son tiempos de “transformación”, muchos son los eficientes y leales empleados y funcionarios del Instituto que vienen reflejando angustias ante tales temas, desde que se apuntaron que algunos integrantes de la actual administración estatal y federal, han externado que existe la posibilidad de remplazar a gran parte del personal que opera en sus entornos.



Pero mientras ello sucede o, por el contrario, se advierta que la preocupación no se encontraba fundamentada, al interior del IMSS veracruzano se transita por momentos de incertidumbre, al igual que podría suceder en las demás entidades del país, hecho que obviamente también origina niveles de angustia al interior de las familias de quienes prestan sus servicios en las Delegaciones del ameritado Instituto, escenario de angustia que está permeando de un departamento al otro, pero que podría ser o convertirse en una reacción sin fundamentos, si tal y como ya ha sucedido en otras etapas de la historia, las aguas pese a la turbulencia no alcanzan a desbordarse y tienden a la normalidad... Ya veremos, como refieren los cánticos... “¿de qué color es la piel de Dios?”... Ahí la dejamos, en espera de conocer las instrucciones que porta la nueva Delegada, reconocida como una profesionista del área médica de primer nivel. Que de ello no queden dudas.



LO QUE SE LEE



Por primera ocasión el Presidente de México ha reconocido de manera clara y puntual, que la inseguridad “es un problema que no hemos podido resolver y tiene una explicación, no una justificación, se dejó correr mucho el problema de la inseguridad”...



Y ni dudas caben que en ambas argumentaciones le asiste la razón al Presidente de los Mexicanos, porque los rangos delincuenciales de elevado nivel registrados crecientemente antes de que López Obrador lograra la Presidencia, fueron precisamente una de las causas fundamentales que originaron su triunfo electoral, en tanto que la colectividad ya señalaba a los gobiernos emanados del PRI y del PAN, como incompetentes para atender las demandas de seguridad de la sociedad y, tales escenarios fortalecieron al entonces aspirante presidencial en su ruta hacia el liderazgo del país.



Y todo indica que después de un año y 45 días del gobierno de La Transformación, que nos prometió desarrollo integral y sobre todo tranquilidad y paz en las comunidades, en las colonias y las ciudades, así como en las vías de comunicación y todos los espacios del territorio nacional, sigue constituyendo un compromiso pendiente, pero de la misma forma también se debe coincidir que los enredos que dieron origen a la actividad delictiva, son realmente complejos para desenredar y, por lo mismo, todos esperan que en el presente año se adviertan claros visos de avances para superar el reto mayor que afronta la actual administración pública de todos los niveles... Mes y medio ha transcurrido del año dos y sobre el tema marchamos entre el escepticismo de muchos y optimismo de las mayorías, así lo refieren las encuestas y así lo comentamos.



LO QUE SE LEE



Que el Gobernador Veracruz se subió al mismo tren que había abordado horas antes el Presidente de la República, en tanto que ayer mismo, en declaraciones a los medios de comunicación, anticipó por iniciativa propia que los secuestros, los cobros sobre parcelas y los asaltos, agobian al campesinado veracruzano, información que tienen bien documentada y que originará acciones en las regiones rurales para rescatar la tranquilidad de los productores del campo, e incrementar su confianza en los beneficios de sus tradicionales actividades.



Los ámbitos registrados con referencias al tema de la inseguridad, tanto en niveles federales como estatales, originan la sensación de que los siguientes once meses tendremos frente a nosotros notorias acciones en materia de restauración del orden, con mayores impactos que en el pasado, meta que de lograrse indudablemente aplaudiría la colectividad...



LO QUE SE VE



Que el Gobierno de la República afina detalles para aplicar una serie de reformas que permitan la consolidación de cambios “significativos”, que algunos califican como “drásticos”, entre ellos el que por iniciativa presidencial, habrá diferencias en el trato en el transcurrir del juicio al que se someta a un indiciado cuyo delito es el primero por el que se juzga, escenario que sería contrario con aquellos calificados como reincidentes.



Se asegura que muchas serán las reformas en materia penal que en próximos meses deberán atender los legisladores, tanto para suavizar el dictamen del juzgador, como en otros casos aplicar todo el rigor de la Ley, precisamente cuando se trate de reincidentes.



Claro que dicho tema, como es natural, representará fuente de polémicos comentarios y enérgicas posturas legislativas... Ya veremos.



LO QUE SE OYE



Que con la anticipación requerida, el PRI y el PAN conjuntamente con otras organizaciones partidistas, planean integrar un bloque de partidos políticos aliados, con miras a los próximos comicios vinculados con los cuerpos legislativos, gubernaturas y obviamente alcaldías.



El proyecto en referencia es crear “un frente único de oposición” para competir con las huestes de “la transformación morenista”, unidad requerida para afrontar un organismo que detenta el poder y que mantiene –hasta el momento- significativos rangos de popularidad... De hecho, se podría decir que ya nos encontramos en precampañas electorales anticipadas... Ahí la dejamos.