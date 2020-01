No es lo mismo, aunque se parezca...

1.- Ayer parecía un día clave para la legislación en materia administrativa y procuración de justicia para el país.



Y tan lo parecía que ante la plana mayor del senado [los coordinadores de las bancadas senatoriales en pleno] se presentaron los funcionarios del gobierno federal de mayor trascendencia: El Fiscal Federal, Alejandro Gertz Manero; el asesor Jurídico del presidente de la república Julio Scherer Ibarra; y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.



Pero nopales: No sucedió tal cosa por algunos trascendido que hicieron de agua la fiesta; el poder Judicial filtró su molestia por haber sido ignorados en la elaboración, opinión y presentación de los documentos que involucrarían la reforma a varios artículos de la Constitución General de la República.



Y otros entes de opinión también fueron ignoradas para ese efecto.



La filtración del contenido de las iniciativas puso en alerta a los senadores que de pronto, vieron lo que se vendría encima si no hubieren recomendado una pausa.



Y con esa pausa dejaron ver que algunos personajes se quieren abrogar todo lo que piensan y planean en la 4T.



2.- Por esa y otras razones, no tiene desperdicio lo que entre otros medios, se publica en la Jornada: “…El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, saludó el hecho de que se haya pospuesto la presentación de los anteproyectos de reformas en materia de administración y procuración de justicia.



En entrevista, el ministro aseguró que esto dará tiempo para que continúe el diálogo entre el Poder Judicial Federal, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Fiscalía General de la República.



Laynez Potisek afirmó que dichas propuestas, de las que dijo solo se enteró por la prensa, no les fueron consultadas: “Para mi sí fue una sorpresa, creí que solo se iban a referir a la parte de procuración, no de administración de justicia, pero celebro mucho que con toda transparencia se diga que hay que tomar el tiempo para ver esas cuestiones y volver a presentar los proyectos en febrero, me parece que es una muy buena decisión”.



Afirmó sin embargo que advierte que los autores de estos proyectos no buscan reinventar el hilo negro ni empezar de cero, y aceptó que si el sistema acusatorio requiere ajustes, es preciso hacerlos, pero con prudencia y bien pensados.



Sostuvo que en Poder Judicial no se reinventa cada 20 años, recordó que la última reforma constitucional sobre el tema fue en 1994, “eso no significa que no haya áreas que mejorar, pero sin retrocesos.”



Laynez fue entrevistado luego de la ceremonia donde se tomó protesta nuevas magistradas federales.



Durante esta sesión solemne, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá también se refirió a las propuestas de reforma y recordó que la división de poderes y los derechos fundamentales son definitorios para el constitucionalismo liberal.



Defendió al juicio de amparo, cuya ley reglamentaria también se pretende reformar, y dijo que este es un mecanismo fundamental para controlar los excesos y desbordes del poder.



Citó al constitucionalista estadounidense Alexander Bickel, quien definió la función del poder judicial como contramayoritario, por no obedecer a las mayorías parlamentarias o de la opinión pública, sino estrictamente al Derecho.



González Alcántara Carrancá advirtió: “La historia podrá ser distante, aunque paradójicamente nos persigue como si fuera el presente, las mayorías han cambiado con los años, y ciertamente han cambiado, pero no la naturaleza conceptual del Poder Judicial.



“Hoy más que nunca se requieren se requieren de magistradas recias a las presiones del poder político.” Y él sabrá porque lo dice.



El caso es que median unos días de enero para enderezar el rumbo de la nave de la justicia. El país ya no está para ensayos de prueba. Ni adelantarse al futuro ni anquilosarse en un pasado que ha sido superado.



El México de hoy no aguantaría ni gobiernos de un solo hombre; ni prodictaduras, ni ensayos catastróficos que acaben lo que tardó años en construirse.



No menos.



3.- Pues sí; la secretaría de Energía del gobierno federal aspira a ser gobernadora: Pero Norma Rocío Nahle García nació en Río Grande, Zacatecas y no en Veracruz.



Es actualmente la Secretaria de Energía del Gobierno de México (2018 - 2024), y una política e ingeniera petroquímica mexicana, miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional.Wp.



Anteriormente, fue diputada federal por el Distrito 11 de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, y Coordinadora del Grupo Parlamentario de su partido en la Cámara de Diputados.



Hoy es senadora con licencia, y sí, si podrá ser candidata a gobernadora, pero por Zacatecas...



Está donde se puede...