Del piropo a la barbarie

*Los ejemplos de Orizaba

*"Duro" contra los rateros

*Veto a toros en Veracruz



De acuerdo a los resultados de las últimas encuestas efectuadas en el territorio nacional, la violencia física y el acoso sexual en torno a las mujeres en México, no sólo constituyen una constante en el país, sino que las referencias hacen sentir que tales escenarios se han incrementado en la mayor parte del territorio nacional, apuntes que abarcan tanto las grandes ciudades como los pueblos y rancherías.



Está claro para los especialistas en la materia que en territorio nacional, incuestionablemente se ha transitado de aquel pintoresco y afamado "piropo" que apareció en el México del ayer, hacia expresiones impropias e incluso acciones que sobrepasan los amagos, para convertirse en dolorosas referencias de acciones violentas que atentan contra la integridad de las mujeres.



Prueba contundente de lo que reflejan las encuestas, son los escenarios de escandaloso número de mujeres asesinadas, en una significativa cifra de entidades de la República, datos duros que en últimas fechas en lugar de disminuir se han incrementado, y todo indica que al menos por el momento, esos infiernos identificados como "feminicidios", aparejados a raptos y secuestros, seguirán "vigentes" invadiendo con sus espantosos efectos los hogares de incontable número de mexicanos.



Especialistas en el tema nos han referido desde tiempo atrás, que uno de los delitos más angustiantes y demoledores para una sociedad, lo es la ejecución de secuestros y raptos que de manera creciente se vienen suscitando en el territorio nacional, ampliando aceleradamente sus reflejos al interior del colectivo social, escenarios con resultados demoledores de incalculables daños tanto para las víctimas, como para sus familiares y amigos.



Y debe puntualizarse con notoriedad, que los apuntes expuestos en éstas líneas, no llevan tendencias "anti-transformistas", con la idea de sembrar descalificación hacia el régimen del gobierno en funciones, porque claro se está marcando que el problema y reto en referencia proviene de años atrás, antes incluso de que Luís Donaldo Colosio Murrieta en el año de 1994 refiriera: "Veo a un México con hambre y sed de justicia".



Esa "hambre y sed de justicia" que ya se percibía en el territorio mexicano hace prácticamente un cuarto de siglo, hoy se podría sostener sin titubeo alguno que no ha disminuido, sino que lamentablemente se ha incrementado, lo que no puede ser desmentido porque hoy el territorio nacional registra mayor número de pobres, mayores obstáculos para que los mexicanos sean autosuficientes, sumando a ello una actividad delictiva de alto impacto, que está afectando o dejando secuelas severas a millones de familias en el territorio nacional.



Debe también destacarse que ninguno de los programas federales, estatales y municipales (¿habrá municipales?) para frenar la inseguridad y favorecer ámbitos de tranquilidad, en beneficio del bienestar y desarrollo de la colectividad, ninguno de ellos, podrían calificarse en la mayoría de las regiones del país como exitosos; no se duda de excepciones, pero la verdad es que el reclamo de los ciudadanos ha sido "que la excepción" fueran los puntos de alto riesgo en materia de inseguridad, sin embargo resulta que el país está afectado por renglones de inseguridad en lo general.



Y en torno al tema, ya es tiempo que dejáramos de referir quienes son culpables de haber fracasado en materia de seguridad pública, otorgándonos a todo México la oportunidad de cambiar tales expresiones para sustituirlas por: "¿Cuándo nos devolverán las autoridades la tranquilidad?... Como resultado de haber reducido el alto riesgo que cotidianamente acechaba a los mexicanos"...



"Remar pa’delante" es lo que requiere de un gobierno cada uno de los mexicanos (claro que existen excepciones) sin violencia ni estancamientos y, de la misma forma, sin los constantes sobresaltos financieros que siempre conducen hacia quebrantos de la economía, dañando con mayores efectos a los sectores más desprotegidos del conglomerado social... En tales renglones esperemos que en este año se recupere el panorama y el optimismo de los mexicanos.



LO QUE SE LEE



Reporta hoy en redes sociales el apreciado columnista Gilberto Haaz Díez, que al retirarse de operaciones en México el último avión Boeing 727 de la FAM, la gigantesca unidad ha sido separada por partes y se encuentra en proceso de traslado por carretera hacia la ciudad de Orizaba, en tanto que dicha unidad aérea fue donada para ser ensamblada en tierras orizabeñas, en áreas del Centro Deportivo Orizabeño por el rumbo del "Mercado Cerritos".



Se dice que la primera intención es que la estructura de dicha nave sea utilizada como centro bibliotecario para infantes y/o probablemente restaurante.



El hecho vuelve a representar una nueva acción positiva en favor de los orizabeños, cuyos últimos alcaldes le han brindado con sus ejemplares programas sociales, culturales, turísticos, urbanísticos y de crecimiento integral, la presencia de una ciudad que sorprende a sus visitantes y enorgullece a sus habitantes.



Transformada ahora Orizaba en un ejemplo de crecimiento integral, logra asombrar a sus visitantes y ha generado que sus habitantes asuman conductas ciudadanas que resultan ideales para todo Veracruz y el país... Hoy Orizaba vuelve a refrendar honores a su nuevo slogan municipal: "Sonría... Está usted en Orizaba".



LO QUE SE VE



Que podría surgir (si los hechos se confirman) un verdadero escándalo nacional con repercusiones en el exterior, ante las informaciones en el sentido que se han robada medicamentos de hospitales oficiales, para introducirlos ilegalmente en el mercado de fármacos que opera en el territorio nacional.



El hecho en referencia manifestado en sectores oficiales, apuntan que tales latrocinios "no sólo se han ejecutado para obtener en el mercado ilegal cuantiosos dividendos, sino para ejecutar un boicot contra las políticas de bienestar que se practican en los marcos de la Cuarta Transformación".



Incluso en los sectores ya se habla sobre una reforma a leyes para agravar las penas por el robo de medicamentos en instituciones oficiales, que podrían conducir a encarcelamientos hasta por ocho años, medida con la cual se estima que disminuirá la tendencia hacia tales prácticas.



Ya se conocerán mayores datos sobre éste tema que, para algunos, también se encuentra entremezclado con posibles actos tendientes a desprestigiar las políticas registradas en los marcos de la Cuarta Transformación, con finalidades de dividendos partidistas.



LO QUE SE OYE



Si se aprobara lo que pretende la diputada Cristina Alarcón, militantes de MORENA, para que el Congreso de Veracruz prohíba en tierras jarochas todo espectáculo que tenga que ver con el sacrificio a martirio contra animales, ello representaría un severo golpe para la única plaza de toros de buen nivel, que de siempre ha operado en la bella ciudad de Orizaba.



De la misma forma se generarán desacuerdos en otros puntos de Veracruz, en donde se estila el uso rudo contra animales, como escenarios de diversión en festividades diversas, tal como sucede en la región del Papaloapan o en las cercanías de la capital del Estado... Ya veremos en que termina esa historia.