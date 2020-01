Democracia a la mexicana

Si el primer domingo del julio del 2018 resultó trágico y catastrófico para las oposiciones, conformadas en aquel momento por todos los partidos, organizaciones e individuos distintos al triunfante partido de Morena y sus aliados, ante las actuales circunstancias el inicio del 2020 les resulta ahora fatal.La figura vengadora que ven los ofendidos en López Obrador y la imagen reivindicatoria de los desatendidos y marginados conformada por los pobres de esta nación, que son la mayoría, crece a niveles que como candidato nunca alcanzó al posicionarse como el mandatario más aceptado y apoyado en México y en todo el orbe, con un 70 por ciento sostenido de aprobación según las grandes encuestadoras.A ese bendito pueblo, que satisfecho con el nuevo modo de repartir la riqueza nacional, recibe ayudas económicas y en especie que le permiten satisfacer sus mínimas necesidades sin realizar esfuerzo alguno, no le interesan los altos números estadísticos de inseguridad y de violencia que se viven en el país, a él, le es indiferente el creciente número de asesinatos, de feminicidios, de robos, de asaltos y no le importan los desalentadores pronósticos de la economía nacional, ni tampoco le interesa saber de dónde proviene el dinero que puntualmente les llega, para ellos por el suave y paternal discurso del Presidente, este es un nuevo Chucho el Roto, que está chingando a los ricos para darle a los pobres y que, al igual que un buen hermano o un buen amigo, está dispuesto a quitarse la camisa para protegerlos de quien sea, si es necesario.Pero no solo eso preocupa a sus detractores que lanzaron y lanzan a cada momento augurios de desesperanza y desaliento anunciando crisis nacionales, quiebras económicas, fracturas sociales por la falta de inversión pública y privada que genera desempleo y pobreza con sus dramáticas consecuencias, sino que también les inquieta que los signos de la economía indican que en esta materia el país va bien.Y en efecto no hay agobio ni sobresaltos por la inflación, el peso ha logrado mantenerse fuerte a pesar de los coletazos que el dólar acomoda en todas las finanzas internacionales provocándoles aterradoras devaluaciones, el mercado bursátil está sólido, la bolsa de valores crece al igual que las reservas, las exportaciones van viento en popa, las divisas en auge y los mercados del mundo, abiertos a los productos del país.Aunado a ello, y después de sortear las más acidas críticas y sin sabores en las negociaciones del nuevo tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá, para desagrado de quienes desean e invocan el fracaso del gobierno, sorpresivamente en aquellos países sus políticos, con fuertes partidos discordantes y adversos en estrategias y opiniones, para no demeritarse y evitar que uno u otro se arroguen triunfos políticos, difícilmente se ponen de acuerdo para fines comunes, ejercitando para ello una inacabable contienda, pues bien, para asombro nuestro ahora los vecinos de los partidos demócrata y republicano acordaron posponer asuntos importantes de su agenda para aprobar como prioridad el tratado comercial con los mexicanos.Nuestro mandatario ha sido muy hábil para negociar, apapacha a los empresarios, pero hasta ahora de lado y lado solo hemos visto abundante saliva de apoyo y solidaridad, no hay gasto, no hay inversión, pero se proclama y se presume una confianza hipócrita e inexistente que se refleja en la parálisis económica de varios sectores de la economía.Con su característica habilidad para pegar duro y apapachar suave, el Presidente no se mezcla en las añejas discordias religiosas, pues desde su larga campaña ha tenido la suficiente sensibilidad para abrir las puertas a todas las sectas sin lastimar a la religión católica que es la mayoritaria de México, de hecho los evangélicos o hermanos separados, forman una base social importante en la que se sustenta su esquema político, ello se refleja con el jugoso pago que les hace en moneda política con senadurías. con diputaciones y con puestos públicos relevantes, miles y decenas de miles de jóvenes en las nóminas oficiales, promoviendo los programas y principios morales del Presidente y pronto les repondrá a cambio de su lealtad, el registro de un nuevo partido político (PES: Partido Encuentro Solidario) ya que en la pasada elección federal el pueblo de México rechazo su filosofía religiosa y optó por otros partidos provocando la pérdida de registro del entonces (PES.- Partido Encuentro Social) que no es cosa menor ya que actualmente cuenta con una gubernatura (Morelos,) 29 diputaciones federales, 5 senadurías, 115 alcaldías, 1500 regidores y todo el apoyo oficial, lo que en la próxima elección le permitirá crecer y escupir de lado.Y ya que estamos en esta materia de la democracia muy a la mexicana, en este régimen de la moderna y en boga, Cuarta Transformación, vale la pena destacar que el día 28 de febrero se vence el plazo para el registro de los nuevos partidos políticos nacionales que a esa fecha hayan cumplido con todos los requisitos exigidos por las leyes electorales, y realmente sumando al PES no encontramos nada nuevo en la expectativa final de que todos lo que se aprobaran son, en pago a la deuda política, excepto el partido de Felipe Calderón, si es que lo dejan llegar.Pues de las 33 organizaciones que aspiraban recuperar o convertirse en partido político, solo 4 parece ser que lo lograrán, de hecho tres de ellas ya rebasaron los requisitos, Redes Sociales Progresistas (RSP) Grupo Social Promotor de México y Encuentro Solidario que ya celebraron las asambleas requeridas y cuentan con más del número de afiliados exigido para obtener el registro (233 945 equivalente al 0.26% del padrón electoral) y como sabemos, RSP. es una organización muy cercana a la maestra Elba Esther Gordillo quien como recordamos en el régimen pasado fue perseguida y encarcelada por su soberbia y por la manifiesta corrupción que respiraba por todos los poros, con las suntuosas mansiones en el extranjero y la vida ostentosa de monarca real que se daba por todo el mundo, a la que en víspera de la elección pasada, su verdugo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, puso en libertad para que desde su prisión domiciliaria operara con su familia y dirigentes allegados a favor del actual presidente y ahora su camarilla no tendrá escollos para figurar en las boletas electorales del 21.Por su parte, el Grupo Social Promotor de México es impulsado por quienes formaban al Partido Nueva Alianza (Panal), este es un viejo partido que nace también con Elba Esther pero que se deslinda de ella y los dirigentes magisteriales le dieron vida propia, fortaleciéndolo con un sistema de alianzas principalmente con el PRI, lo que le permitió posicionarse en varios estados y municipios.Quienes se las están viendo difíciles, pero como siempre remontando todas las dificultades son los expanistas Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala, ambos desertores del PAN por motivos supuestamente fundamentados en su oposición a las prácticas antidemocráticas de su dirigencia.En su proyecto de partido, Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) se encuentra el embrión de lo que será la auténtica oposición al partido del actual gobierno, tanto por el carisma de sus líderes como por la estrategia errónea que utiliza el Presidente López Obrador, quien para destruirlo y difamarlo lo ataca diariamente poniéndolo en las noticias y en la mente y en la imaginación de todos los mexicanos.Para ello utiliza un lenguaje burlisto y despectivo del ex mandatario, haciendo eco vulgar de aquella fama de dipsómano y del comandante Borolas, cuyos calificativos no lo han desgastado, inclusive es tan notorio el desmedido afán del Presidente por acabar con aquel que se atrevió a señalarlo como un peligro para México, que inusualmente lo cita y lo culpa de todo, de la guerra contra el narco, del dispendio con el avión presidencial, de solapar la corrupción y de todos los males de este país.Pero cada día a cada cita que hace el presidente o su equipo, Calderón se infla y se fortalece porque tiene la cualidad que este hombre sabe resistir, sabe pegar y bola que le ponen, bola que batea y a veces jonrón, este no es un hombre común hay que recordar que él siendo Secretario de Energía con Vicente Fox como Presidente, al ver que se venía la sucesión y éste no volteaba a verlo, le renunció y terminó ganándole la presidencia de la republica, lo que nos da muestra de que este sí es un personaje peligroso, que si lo siguen atacando, lo siguen fortaleciendo y ante la falta de líderes con resonancia y con penetración, Felipe puede convertirse en el vocero e ídolo de los Fifis que en suma son todas las oposiciones y no oposiciones que se han sentido agredidos o desplazados por la política presidencial.En fin, que por ahora no hay banderas políticas atractivas para atraer a las filas de los partidos oposicionistas, aunque es de presentirse de que pronto de manera temporal se presentarán, tales como la desaparicion del Seguro Popular que en este momento duele hasta la médula y así será hasta que no aterrice con toda su generosidad el programa que lo viene a sustituir y que viene a romper con todo un sistema calificado como corrupto, subrrayado por los cobros de las cuotas de recuperación, y la verdad somos incrédulos cuando el Presidente anuncia su ferrea voluntad de que los servicios de salud sean totalmente gratuitos, cuando estamos acostumbrados a que se nos esquilme hasta en la consulta, pero hay la seguridad de que si lo dice el Presidente así será: fotalmente gratuito para toda la poblacion que no goce del sistema de seguridad social como el ISSSTE, IMSS, PEMEX y otras instituciones con el mismo fin.Santísimo Insabi que a quienes no tenemos ningun regimen de seguridad social nos abre las puertas para gozar de un sistema de salud que se anuncia de primer mundo y que hasta ahora para gozar de seguridad en nuestra salud, tenemos que contratar costosos seguros de gastos médicos generales y mayores, adiós a la frase que quien tiene para pagar, que pague, ahora el sistema de salud del Estado nos dará gratis médico y medicinas. Aunque corremos el riesgo de que los médicos especialistas que acostumbran ganar más que el Presidente, nos canalicen a sus propias clinicas para cobrarnos o que algun empleado desleal nos venda los medicamentos que sustrae a un precio menor o nos cobre para adelantar las tardadas consultas o atenciones en los hospitales.Tendrá también el Presidente que ver qué hace con los migrantes centroamericanos que los propios presidentes y autoridades de aquellos países envían a los Estados Unidos para lograr que les envien divisas de aquella nacion, ya que ello constituye una de sus principales fuentes de riqueza, por ello Lopez Obrador deberá, ante la amenaza de nuevas caravanas, elaborar una estrategia que deje satisfechos a los gringos que no los quieren, a todos los mexicanos que se sienten desplazados por la proteccion y ayuda que se les brinda para que tengan una estancia de confort y, por otro lado, deberá de ser muy inteligente para que la comunidad mundial no lo tache de represor, policia de los Estados Unidos o persecutor de migrantes o algo parecido que le rompería la figura de humanista que tiene ante la comunidad internacional.La otra sin duda es la manera en que manejará el cumplimiento de las órdenes que le vinieron a dar los altos funcionarios de seguridad de los Estados Unidos que, encabezados por el Fiscal General de aquel país, nos visitaron ayer, seguro que no vinieron de paseo o a una visita de cortesia, vinieron a instruir a nuestras autoridades sobre delicadisimos asuntos, vinieron por las cabezas de personajes muy importantes que pueden ser narcotraficantes o politicos destacados del pasado o presente en las que entran gobernadores, exgobernadores, exsecretarios, militares o funcionarios de seguridad, porque una visita de ese talante es para tratar asuntos delicadisimos que no se pueden tratar con personeros o por teléfono.El Presidente sabrá cómo hacerlo, mientras, en tanto transcurre el tiempo de aquí a la elección, todas las oposiciones tienen motivo para preocuparse, pues nadie puede negar que las cosas al Presidente le salen bien, y que ganarle una elección será cosa de gigantes, pensar en ganarle es como si alguien hubiera pensado en ganarle al PRI, en sus mejores tiempos, con electorado y elecciones controladas.Aterricemos un poco en nuestro Estado, en donde su Gobernador el ingeniero Cuitlahuac Garcia Jimenez, a pesar de que se encuentra inmovilizado por una enorme y desgastante deuda, que por pagarla carece de recursos para la obra pública, no se atasca en esa preocupacion y se esmera por fortalecer la tranquilidad de su pueblo, percatándose personalmente de sus necesidades y anhelos, en ese contexto nos cumple puntualmente a quienes estamos asentados en el norte del estado.Esta semana tuvimos la oportunidad de tenerlo nuevamente en la region, en donde anunció la próxima inauguracion de la súper carretera Tuxpan-Ozuluama, que pronto inaugurará con el secretario de la SCT, pero que por lo pronto ya está funcionando.Ahí tuvo el privilegio el diputado Jose Manuel Posos Castro de ser el anfitrion y de formularle los grandes anhelos y necesidades de la sociedad tuxpeña y de la region que lo acompañó, como los caminos rurales, el entronque autopista-Tamiahua y la remodelacion y equipamiento del hospital regional entre otras carencias.El Gobernador ni se preocupa ni se pone nervioso por la escandalosa propuesta de reformar la Constitucion Política del Estado para nombrar un gobernador provisional en caso de su posible falta absoluta, estableciendo para tal efecto que lo sería el secretario de Gobierno, en este caso el ingeniero Eric Cisneros, propuesta de la que se hizo demasiado escándalo en la Cámara de diputados local y entre la opinión pública, quienes quisieron ver el fantasma de la intriga en ese planteamiento, desconocen el ambiente de colaboración, camaradería y amistad que prevalece entre ambos funcionarios y que Eric es un hombre leal a sus ideales políticos y partidistas pero sobre todo es leal a su jefe que lo alienta y lo proteje.Finalmente, valga la oportunidad para desear los mejores resultados en el serio esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado para impulsar la seguridad jurídica y patrimonial de los veracruzanos, mediante la armonización y la homologación de los Registros Públicos de la Propiedad y los catastros, con ese motivo el día de hoy en el recinto de la Cámara de Diputados Local se realizará un foro de análisis en donde los juristas y notarios veracruzanos aportaran sus mejores ideas, haciendo eco a los propósitos de calidad, honradez y transparencia que el maestro David Jimenez Rojas, Director del Registro Público de la Propiedad en Veracruz, implanta en esta dependencia.- Por el bien de la causa.