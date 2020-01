“¿Y si nos quedamos con el avión

y rifamos al presidente?”

Yo

Algo que se le debe reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador es su gran capacidad para “conectar” (así definen este fenómeno los siquiatras) a la sociedad en temas que caen en la frivolidad, el ridículo o lo absurdo.Lo anterior a propósito de la mentada rifa del avión presidencial que ha mantenido a millones de mexicanos con la atención puesta en este ridículo asunto, haciendo memes, entretenidos en las redes sociales en intercambios de opiniones y chacoteando, mientras asuntos de verdadera preocupación como es la pretendida reforma al Código Penal, se cocinan para dar más instrumentos de represión al gobierno o para satisfacer pretensiones criminales como es la despenalización del aborto.Pero desde que el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en una de sus conferencias matutinas, que una de las opciones del avión presidencial era crear una rifa para recuperar los 130 millones de dólares correspondientes, el país cayó en el garlito y no sale del desmadre con la atención puesta es esta ridiculez.Entre los más enterados, los mexicanos conscientes o con un nivel de preparación académica alta, el asunto ha causado polémica en redes sociales pues se discute que el avión no es su propiedad, por lo tanto no se puede vender.Y el mismísimo titular de la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú comentó que no es factible la rifa del avión presidencial.“Andrés Manuel López Obrador no puede transmitir la propiedad, pues está sujeta a un contrato de arrendamiento, en la cual él no es el dueño del avión presidencial. En caso de venderlo, la persona que lo compre podría caer en cuestiones legales y penales, comentó Salvador Mejía, especialista en Prevención de Lavado de Dinero para una entrevista con MVS Noticias”.Sin embargo, el presidente, con toda la intención de atrapar la atención en un tema distinto a los más graves que enfrenta el país, recordó que hay cinco opciones para vender el avión presidencial en 130 millones de dólares, el cual se determinó como valor de la aeronave.Entre sus opciones encontramos las siguientes:Comprador anónimo, intercambio con Estados Unidos, venta en partes, alquilarlo por horas y la rifa.Queda claro, de acuerdo a lo que declaró Salvador Mejía, que el avión presidencial NO puede ser vendido o intercambiado, sin embargo, los mexicanos, muchos compatriotas, están atrapados en el asunto, con su cerebro “conectado” donde AMLO desea, sin reparar en la realidad... Vaya país.Una de las razones de este distractor (la rifa del avión) nos la explica el arzobispado de Xalapa en su comunicado dominical, que signa su vocero, el presbítero José Manuel Suazo Reyes, quien nos dice:“El pasado 15 de enero de 2020, el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, anunció un paquete de reformas al sistema de justicia en México, entre los que se plantea la posibilidad de crear UN CÓDIGO PENAL NACIONAL. En dicho Código, entre otras cosas, se considera despenalizar el aborto. El primer borrador de ese Código busca legalizar el asesinato de los no nacidos hasta las 12 semanas de gestación, tal como sucede en la Ciudad de México desde 2007”.“Este proyecto de UN CÓDIGO PENAL NACIONAL para todo el país pone en riesgo varios derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida como lo estipulan las constituciones de al menos 20 estados de la república mexicana, entre ellos, el estado de Veracruz. Ahora con un plumazo pretenden pasar por alto la soberanía de los estados de la república para imponer la cultura de la muerte”.“Esta propuesta de legalizar a nivel nacional el crimen horrendo del aborto, había sido anunciado en varias ocasiones por la secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ahora con este proyecto de UN CÓDIGO PENAL NACIONAL y con la anuencia del gobierno de México, estarían echando a andar esa política perversa anti vida para asesinar a los niños aún no nacidos.“EL CÓDIGO PENAL NACIONAL busca hacer legal el homicidio de seres humanos inocentes e indefensos en todos los estados de la república. Se busca imponer una política anti vida en todo el territorio mexicano, pasando por encima de la soberanía de las entidades y pisoteando las constituciones locales que han blindado la vida humana desde la concepción”.Y por ahí va la postura de la iglesia católica sobre este tema, uno de tantos contemplados en los borradores de la reforma que se pospuso, para el primero de febrero, media hora antes de una reunión pública en el Senado en la cual se presentó un paquete legislativo en materia de justicia elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, tuvo que guardar el discurso que había preparado para la ocasión porque ese 15 de enero no se presentaría nada y la entrega se pospondría toda vez que detectaron que faltaba planchar a más senadores porque con los que tienen no da para aprobar el mencionado paquete.Este sábado, en los amplios salones del hotel Gamma (¿se sigue llamando así?) de Xalapa, el panismo sostuvo una importante reunión de cara a los procesos electorales del año entrante. Y en torno a esta macro encerrona, el presidente del Comité Directivo Estatal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, comentó que el PAN en Veracruz sigue sumando ciudadanas y ciudadanos que confían en el proyecto de Acción Nacional como la mejor opción de gobierno, y donde el trabajo municipal es clave para el triunfo.El líder aclaró que actualmente el PAN gobierna al 40% de las y los veracruzanos, a través de su representación en las alcaldías de 66 municipios, donde ha quedado claro que los alcaldes del PAN son experiencia y resultados, y garantizó que en dos años el PAN sumará mayor número de gobiernos municipales a su cargo.Guzmán Avilés hizo un llamado a los alcaldes y alcaldesas a fin de que multipliquen sus esfuerzos para tener administraciones municipales que reflejen los valores de Acción Nacional y respondan oportuna y eficazmente a las necesidades de Veracruz.“Sigamos sumando. Vamos a enseñarle a quienes hoy encabezan el gobierno del Estado, que en el PAN sí sabemos gobernar” concluyó el dirigente.A “El Chapito” lo acompañaron el senador Julen Rementeria del Puerto; los diputados federales Mariana Dunyaska García Rojas, Ricardo García Escalante, y Jesús Guzmán Avilés. También los diputados locales Omar Guillermo Miranda Romero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN; Nora Jessica Lagunes Jauregui, Enrique Cambranis Torres, además de autoridades municipales del PAN, el Secretario General del CDE panista, Tito Delfín Cano; el Coordinador de Alcaldes del PAN, Víctor Serralde, e integrantes del CDE.¿Será que los dirigentes de los nuevos partidos políticos locales se estarán prestando al juego perverso de la difuminación del voto ciudadano para que Morena, con su voto duro gane mayoría en el Congreso y un elevado porcentaje de alcaldías?... Por qué no, un buen cañonazo sí dobla cuando menos a dos.Escribanos a [email protected]