Carlos Brito, una vida en la vida política de Veracruz

El maestro Carlos Brito Gómez se prepara para celebrar sus 86 años de edad el próximo 21 de febrero, dentro de un mes.



Ingresó a los 19 años al PRI cuando el dirigente nacional era el general sinaloense Gabriel Leyva Velázquez.



Oriundo de Tonalá, municipio de Coatzacoalcos en el extremo sur del Estado que hace frontera con Tabasco, cursó su licenciatura en Derecho en la UNAM.



Ahí tuvo como compañeros a quienes después destacaron en la vida política de México (Manuel Bartlett uno de ellos, también sobreviviente) y por quienes se incorporó al equipo de campaña del entonces candidato al gobierno del Estado, Rafael Hernández Ochoa (RHO).



Ahí se ganó la Subsecretaría de Gobierno, que entonces era más poderosa que la Secretaría de Gobierno. No conocía ni había tratado, hasta la campaña, a RHO pero tuvieron tal entendimiento que hicieron uno de los mejores gobiernos en la historia de Veracruz.



Ese gobierno fue un semillero de jóvenes políticos que llegaron a destacar hasta alcanzar la gubernatura como Fidel Herrera Beltrán, Miguel Ángel Yunes Linares y Flavino Ríos Alvarado.



Brito fue alcalde de Coatzacoalcos, diputado local y federal, presidente de la Mesa Directiva del Congreso veracruzano, dirigente estatal del PRI y delegado de ese partido en Chiapas, Tlaxcala, Tamaulipas, Guerrero y Zacatecas, y de la CNOP en Baja California.



A sus 85 años y a 66 de su militancia en las filas tricolores se mantiene activo en la vida de su partido: preside la Comisión Estatal de Procesos Internos.



En su larga trayectoria ha forjado a muchos jóvenes que después han sido protagonistas de la vida política de Veracruz: acaldes, diputados, senadores, gobernadores, funcionarios públicos, dirigentes de su partido, muchos de los cuales, la mayoría, se han olvidado de él.



El sábado pasado desayuné con él. Nos acompañó su hija Noemí, de gratísima presencia.



Platicar con él es abrevar mucho de historia política de Veracruz. Mesurado, como siempre ha sido, sin ningún alarde de ostentación, la plática brincó de un tema, de un repaso, de un recuerdo a otro.



Me sorprende su memoria. Por ejemplo, se acuerda muy bien que en la campaña de Hernández Ochoa, en 1974, iba yo como reportero (fue la primera que cubrí) del Diario de Xalapa (como alumno de Froylán Flores Cancela).



Recordamos de aquel año a Guillermo Zúñiga Martínez, a quien consideraba su hermano, y no faltó el nombre de Pepe Yunes y de otros actores políticos de la actualidad, de su partido y de otros partidos.



Pero no solo comenta. Pregunta también, incluyendo nombres del medio periodístico y de los posibles nuevos partidos. Habla de la rifa del avión, de la situación política en Coatzacoalcos y en Xalapa. Se advierte que se mantiene al día. Lee dos, tres medios impresos porque se los envían a su casa.



Me da su pronóstico de lo que le espera a su partido en la elección de 2021. Disfruta, ya repuesto de una conjuntivitis y de una molestia en la garganta que lo afectó a inicio de año, de dos vasos de jugo de zanahoria, de una ración de frijoles refritos, de dos minipicadas con un par de huevos estrellados y de una ración de tocino.



En La Estancia de los Tecajetes se ve que lo quieren bien. No pasa ni un minuto cuando cada vez le cambian las tortillas hechas a mano, recién salidas del comal. Se las ponen en la mesa con palabras de mucho respeto y consideración, se diría que lo chiquean, pues.



Al medio día del sábado afuera llueve cuando nos despedimos. Brito, como todo mundo lo conoce, es, qué duda cabe, una historia viviente de Veracruz.



Cinthya, un activo político



Horas antes, el viernes por la noche, tuve la oportunidad de dialogar con la exdiputada Cinthya Lobato Calderón. Trabaja en un proyecto político. Su experiencia la saca adelante, aunque avanza con cautela. Está muy activa pero no hace ruido. Ya comentaré algunas cosas más adelante.



Aun cuando Xalapa es una ciudad culta, creo que hay actividades culturales que no se dimensionan adecuadamente.



Ahora mismo se exhibe en la Pinacoteca Diego Rivera una exposición de obras de Salvador Dalí, el genio surrealista catalán, pero mucha gente no está ni enterada, aunque sí tiene visitas.



Creo que hace falta una mejor promoción para que se sepa y pienso que en las escuelas de enseñanza media se debieran organizar visitas en grupo.



Una muestra como la que comento se puede ver solo si uno viaja a la Ciudad de México o al Museo de Salvador Dalí en Figueras de Cataluña, España, donde además se paga por entrar.



Esta vez las obras se pidieron prestadas al Museo Soumaya Fundación Carlos Slim, que las facilitó. En Xalapa es gratis la entrada de martes a domingo de 10am a 19pm y los sábados y domingos hay visitas guiadas a las 2 y a las 5pm sin costo alguno.



La exposición estará en la capital de Veracruz hasta el 15 de marzo.



Cada pieza tiene su respectiva leyenda, lo que ayuda a entender mejor el estilo del pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español, uno de los máximos representantes del surrealismo.



Un dato negativo de Coatza



Apenas la semana pasada estuve en Coatzacoalcos. Contra lo que festinan las autoridades, comprobé unas cifras reflejo de la grave situación que se vive ahí. Todavía en los años noventa del siglo pasado los concesionarios de transporte escolar transportaban a diario setenta niños por unidad, en promedio; en el año 2000 la cifra se había reducido a cuarenta, y este año la cifra es de ¡solo ocho!



Ante el temor de que los secuestren, a algunos niños sus propios padres los llevan a la escuela, pero la mayoría de los usuarios huyó de la ciudad con sus familias. Los concesionarios están en quiebra.



Fidel, de nuevo, mal



Por efecto carambola, la vacilada del presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar el avión presidencial sacó a la escena de los memes al exgobernador Fidel Herrera Beltrán.



Todo porque, como se recordará, alguna vez el Tío Fide compró una serie de la Lotería en el puerto de Veracruz que repartió entre varias personas, con tal suerte que el billete resultó premiado.



En los memes, ahora lo presentaron sonriente con un billete de lotería, el premiado con la susodicha nave, pero, ¡ay!, en la realidad la suerte le ha sido adversa desde que el 21 de marzo de 2018 sufrió un derrame cerebral.



Luego de casi dos años de aquello, cuando se recuperaba ya bien, recientemente, cuando recibía terapia, sufrió otro derrame que lo ha dejado bastante mal, según una fuente digna de todo crédito que ha tenido acceso al político de Nopaltepec.



“Por eso es falso que sigue haciendo política en Veracruz”, me dijo.



Protejan a los niños



El meteorológico estatal pronosticó para este lunes una temperatura de 15 grados máximo y 13 mínimo en Xalapa, y para mañana martes, de ¡13/10!, ambos días con llovizna. En Perote, este lunes, de 08/03 y mañana martes, de 11/01, con lluvia. Y en Orizaba, este lunes de 15/13 y mañana martes, de 14/11, también con lluvia.



Si el secretario de Educación no lo hace, el gobernador Cuitláhuac García debiera ordenar la suspensión de clases en estas tres zonas de montaña. Si no hay medicinas, al menos así deben cuidar la salud de los pequeños.