Marcha contra inseguridad

A través de las redes sociales comenzaron a convocar en Xalapa a la "Marcha por la justicia y seguridad en Veracruz" que se realizará este martes 21 de enero, la cual partirá de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana a las 10:00 de la mañana para concluir en la Plaza Lerdo, frente a Palacio de Gobierno.



Esta será, seguramente, una de las primeras movilizaciones colectivas que durante este año se realizarán en la capital veracruzana y en otras ciudades del estado donde, como en Coatzacoalcos, la inseguridad y la violencia no amainan pese a los buenos propósitos de las administraciones de los tres niveles de gobierno en poder de MORENA.



Pero, además, no se necesita ser brujo ni vidente para advertir que la oposición, en este año previo al 2021 en el que en Veracruz se elegirán alcaldes y diputados locales y federales, la oposición buscará activar la presión social contra los gobiernos municipales, del estado y federal para restarle votos al lopezobradorismo, cuyo punto más vulnerable sigue siendo el del combate al crimen y al cual se le ha sumado ahora también el del cuestionado funcionamiento del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que a partir de este mes sustituye al Seguro Popular.



No obstante que con base en las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública el gobernador Cuitláhuac García asegura que los índices de violencia van a la baja en la entidad, a su administración le siguen pegando los crímenes de alto impacto.



Hace un par de meses, por ejemplo, el sábado 9 de noviembre del año pasado, fue acribillado el diputado local y ex dirigente estatal de la CNC, Juan Carlos Molina Palacios, en su rancho Rosa del Alba, en el municipio de Medellín de Bravo, conurbado al puerto de Veracruz.



Y este viernes 17 de enero apareció en Pánuco el cadáver de Matías Herrera Herbert, un ex perredista que actualmente fungía como coordinador distrital del Frente por la Cuarta Transformación que a nivel nacional preside el ex senador veracruzano y ex dirigente estatal del PRD, Elías Miguel Moreno Brizuela, muy cercano al secretario de Relaciones Exteriores y fuerte aspirante presidencial Marcelo Ebrard, con quien colaboró como secretario de Protección Civil en el Gobierno de la Ciudad de México entre 2006 y 2012.



En el caso del hermano del exdiputado federal del PRD, Marcelo Herrera Herbert, este domingo se dio a conocer la detención de Juan Carlos "N", uno de los que presuntamente lo privaron de su libertad y lo asesinaron.



Sin embargo, del esclarecimiento del homicidio del diputado local y ex dirigente de la central campesina del PRI hasta el momento se ignora si existe algún avance, pese a la Comisión Especial creada por la LXV Legislatura local para darle seguimiento a las indagatorias.



¿Ya les habrán informado al menos de la Fiscalía que presuntamente un familiar cercano de Molina Palacios habría alterado la escena del crimen?