Morena contra el clero

“Mi gobierno no es de ocurrencias”

López Obrador

Desde que el gobierno de AMLO autorizó que al señor Naasón Joaquín García, líder en México de la Iglesia La Luz del Mundo, celebrara su cumpleaños en las instalaciones del Palacio de Bellas Artes, y que trascendieron las creencias religiosas del primer mandatario afines a esta secta, se advirtió que en el corto plazo habría un choque de trenes entre la Iglesia católica y el gobierno morenista.Poco tiempo después del escándalo que provocó la utilización del recinto de las bellas artes para una pachanga pagana, al viajar a los Estados Unidos Naasón Joaquín García, líder de poco más de un millón de mexicanos fanáticos de esta secta religiosa, fue arrestado en el estado de California bajo 26 cargos de violación sexual, tráfico de personas y pornografía infantil, delitos que habría cometido entre 2015 y 2018, según confirmó el procurador general californiano, Xavier Becerra.El tribunal fijó una fianza de 25 millones de dólares para el líder de la Iglesia, y el depravado sujeto que vive de explotar la fe y la ignorancia de sus seguidores, continúa preso en los Estados Unidos, sujeto a un proceso por los delitos que ha cometido, especialmente los de violación de menores.Y como no sabemos en qué espacio ubicar a estas personas que creen a ciegas en sus pastores o líderes, y que consideran que la Biblia, a la que llaman “letra muerta”, únicamente puede ser interpretada por los enviados de Dios, que son varones, o sea, ellos, los líderes religiosos, mejor no mencionamos si son evangélicos, pentecosteses, o qué, lo único es que son otro desprendimiento de la Iglesia católica que en el mundo ha perdido muchos adeptos por errores que han cometido sus representantes y por políticas equivocadas en cuanto a la cercanía con la feligresía, lo que han capitalizado en su favor personajes como Naasón el violín.De lo que sí estamos conscientes es que la Iglesia católica sigue siendo la más fuerte, la de más seguidores, el poder fáctico que en México ha funcionado de la conquista para acá y la que, el 12 de diciembre, fecha en que se conmemora el día de la virgen de Guadalupe, a su santuario de la ciudad de México acudieron más de diez millones de mexicanos a rendirle culto, a agradecer favores y milagros que supuestamente han recibido de la morenita del Tepeyac o cuando menos a confirmar su fe en la iglesia católica.No entendemos entonces porqué de la necedad de AMLO de confrontarse con la Iglesia católica impulsando reformas a la ley, como el aborto y la unión entre personas del mismo sexo, con las que el clero jamás estará de acuerdo: la vida y la Biblia son la piedra angular del catolicismo.Los representantes de la Iglesia católica lo han dicho a través de sus representantes; hay respeto a la vida privada de las personas, lo que no se acepta es la unión legal entre dos del mismo sexo: Dios creó a la mujer y al hombre para la procreación y así deberá ser por mandato del señor.En cuanto al otro tema, la fecundación se da cuando el óvulo se junta con un esperma y ahí comienza la vida, no se puede matar a un ser indefenso en el vientre de su madre solo por capricho de quienes no querían concebir y se aparearon, eso es un crimen.Contra estos sólidos argumentos grupos de personas que se definen como liberales y que apoyaron a Morena para que arribara al gobierno, tratan de convencer a los ciudadanos mediante foros que se están organizando en Veracruz, tratando de convencer de que ellos están en lo correcto, que despenalizar el aborto es necesario y legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es reconocer los derechos que tienen a hacer de su vida un papalote y empinarlo como les venga en gana.Ya vimos que en Coatzacoalcos no están de acuerdo, que en Boca del Río mejor que ni se aparezcan porque ese es terreno panista, puritano, donde puede correr sangre si se les ocurre organizar uno de estos foros y de Orizaba también fueron expulsados.En el fondo, que no lo ven los protagonistas de esta “lucha” por el reconocimiento de sus derechos, es que AMLO los empuja en un intento por desplazar a la Iglesia católica, el único contrapeso político que le queda en este país, para quedarse con todo el poder y hacer posible el sueño de la dictadura perfecta que tanto echó en cara el diplomático y escritor peruano Mario Vargas Llosa, a los priistas.Es muy complejo lo que sigue pasando en el sector salud del país y especialmente en Veracruz. Mientras se dice que sí hay suficiente abasto de medicinas en los hospitales del sector, se denuncia el robo de ¡20 millones de pesos en medicamentos!, se afirma que pese a eso la atención se sigue dando con toda puntualidad, padres de familia de pacientes con cáncer infantil que son atendidos en el Hospital Pediátrico de Veracruz, nos informan que la dirección del Hospital Regional de Veracruz se comprometió a restablecer parcialmente el abasto de vincristina, uno de los medicamentos oncológicos que dejó de suministrarse a los pacientes en quimioterapias desde el pasado 16 de diciembre y a la fecha no ha cumplido.Ana Alejandra Silva García, madre de la niña Zabdi Laura Acat Silva, diagnosticada de leucemia, señaló que en una reunión que sostuvieron con el director del Hospital Regional, Sócrates Gutiérrez Castro, luego de manifestarse este lunes en la vía pública, este explicó que el problema de desabasto era un tema de índole nacional.Sin embargo, no hubo fecha para resolver el faltante de ciclofosfamida y carboplatino, los otros dos medicamentos oncológicos restantes; así como de insumos que son utilizados en las quimioterapias que se suministran a los menores.Luis Alfredo "N", acusado por el robo millonario de medicamentos en el hospital general de Veracruz, fue vinculado a proceso ayer por un juez en el puerto de Veracruz, que dio dos meses para aplicarle sentencia de culpable o libre.La Fiscalía General del estado había pedido que a Luis Alfredo "N" se le fincaran cargos por robo agravado, sin embargo, el juez Agustín Hernández Virues lo varió a uno menos grave: encubrimiento por receptación. Por eso, Luis Alfredo "N" llevará todo su proceso en libertad, al final de los siguientes dos meses, se sabrá si se le aplica sentencia o se le exonera de los cargos, es decir dejan en libertad a quien descubrieron robando los medicamentos para los enfermos con cáncer... La impunidad no se acaba en Veracruz, al contrario, se alienta.Hoy dan inicio las comparecencias de los titulares de los órganos autónomos en el Congreso del Estado. Por la mañana acude la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns y por la tarde la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la abogada Namiko Matzumoto Benítez... Pan comido.