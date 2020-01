El Insabi y las reformas al sistema administrativo-penal... las bombas que no les gusta ver...

1.- Pero la población informada está alarmada: A diario las notas relacionadas con la salud de la población en pobreza extrema, son constantes y se originan en todo el país.



La república de las reformas también tiembla, y más ahora que se conoce el contenido de lo que el fiscal Alejandro Gertz Manero avaló con lo que pretendía ser la entrega de iniciativas al Senado del Congreso de la Unión.



Y ¿quién tiene razón? ¿Los que tienen el poder o los que saben de leyes y derecho?



Ya el escándalo del INSABI se estaba sofocando con el "avionazo", pero apareció la nueva tuerca que interesados quieren apretar.



Basta leer los artículos y editoriales de periódicos que producen un día y otro también, toda la información de los contenidos de los documentos en las iniciativas que, hasta hoy, nadie reclama de su paternidad.



Para cuando se inicie el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se sabrá de qué color es el guinda.



Negar los hechos sólo demora su confirmación.



2.- Luego entonces, ¿Genaro García Luna es gringo? En una nota casi perdida en el diario El Economista, se lee: "...El Juez Cogan "... sólo aprobó 30 días para que se presenten registros financieros, de propiedad y de la forma en que el ex funcionario mexicano logró su nacionalidad estadounidense..."



El resto de la nota es contundente:"...Fue una comparecencia de apenas 15 minutos en la que el juez Brian Cogan, quien alcanzó notoriedad por presidir el proceso al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, dio a la fiscalía estadounidense 30 días para acreditar sus pruebas.



Se trató de la segunda comparecencia luego de la celebrada el pasado viernes tres, en la cual García Luna se declaró no culpable de las acusaciones de haber aceptado sobornos de Guzmán Loera para permitirle operar en el envío de cocaína a este país, así como de falso testimonio.



Gracias a esa protección, el Cártel de Sinaloa que encabezaba Guzmán pudo realizar sus envíos de cocaína y otras sustancias a Estados Unidos, reza la acusación que enfrenta García Luna.



Tanto la defensa como la fiscalía pretenden que el caso sea considerado como "complejo", lo que permitiría que entre la audiencia de este martes y la siguiente transcurrieran 60 días.



Que cada quien la tome a su gusto, pero allí está para quien quiera leerla.



3.- Proceso.- "...Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos de aprobar las reformas al sistema de justicia penal que propuso el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a quien se le reprocha incumplir con la Ley Orgánica de la institución, un año después de asumir el cargo.



Tras el análisis de los borradores y exigir un debate abierto sobre las reformas, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) demandó que éstas "no contravengan los derechos humanos" y que se eliminen "los puntos más regresivos".



Para la organización, la contrarreforma penal contiene al menos cinco puntos que resultan peligrosos, como la posibilidad de extender el arraigo para más delitos, hasta ahora establecido para los más graves como delincuencia organizada.



Asimismo, de aprobarse las modificaciones se abriría "la posibilidad de validar pruebas ilícitas", en tanto que se eliminarían "figuras centrales para la justicia oral, como fundir a los jueces de control con los que emiten sentencias".



Las iniciativas presentadas por la FGR permiten "ampliar el régimen de excepción en delincuencia organizada (...) a otros delitos sin criterios acotados", alentando así a "llevar un proceso penal con menor cuidado de derechos...".



Y para que después, nadie se diga robado.



4.- La encargada de la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, en nota de José Topete en alcalorpolítico.com, afirmó: "...Que no transgrede la Ley al ocupar el cargo, aunque reconoció que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] la que valide la separación del cargo de su antecesor por parte de la Diputación Permanente y confirme la permanencia de ella".



"No ha habido una sentencia definitiva aún de la Suprema Corte, mientras eso no suceda yo asumo con total responsabilidad el encargo que la Diputación Permanente de este Congreso me otorgó y asumo con todo mi equipo, la responsabilidad de procurar justicia con base en leyes y reglamentos"



Y tiene razón, se agrega.



Esto sucedió durante su comparecencia el día de ayer, en el Congreso del Estado.