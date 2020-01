Revolución y delincuencia

*Turismo para el Estado

*Otra amenaza estudiantil

*Quiebran cafeticultores



Es incuestionable, por más que se pretenda esquivar el tema, que la mirada del pueblo mexicano se encuentra dirigida hacia tres temas fundamentales para el bienestar de la colectividad en su conjunto, renglones que se pueden concretar en lo relativo a los ámbitos de seguridad integral; avances concretos tanto en el desarrollo económico como en los ámbitos de salud, así como positiva generación de empleos.



Claro que los tres "macro renglones" constituyen un reto que fue marcado desde los postulados surgidos en la Revolución Mexicana y que, muchas décadas después, tales aspiraciones siguen pendientes, cuyos reflejos lo constituyen los dramáticos extremos que privan entre quienes transitan por los marcos de la abundancia, al tiempo que las mayorías, atraviesan su angustiosa existencia en los escenarios de la limitada medianía, así como notorios rangos de pobreza extrema.



Es indudable que la Revolución Mexicana y los actuales escenarios del México de nuestros días, apuntan ángulos positivos por los que no podríamos igualar las características que en el marco social y económico, privaban en 1910 con los que ahora imperan en el 2020, porque 110 años obligadamente representan una eternidad que ha influido en cambios significativos, pero nadie podría colocar en niveles de duda que, efectivamente, son más las variantes en formas y modos de vida, que lo referente al imperio de una real y claramente amplia justicia social.



Porque se sostenga lo que Usted quiera y se expongan diferentes tesis de expertos sobre el tema, el número de pobres en éste, nuestro país, matemáticamente supera a los que se pudieran haber registrado en 1910 y está claro que, si ello acontece en el transcurrir de 110 años, mucho es lo que le quedamos a deber a los miles (¿o serían millones?) que sacrificaron sus vidas, para heredarnos un país con claro y notorio desarrollo integral, en bien de todo el conglomerado social.



Por las causas o razones que usted decida, el México actual no es al que aspiraron quienes intentaron en los inicios del siglo pasado, brindarnos un país con los rangos de equidad, justicia y desarrollo integral que alcanzara con sus positivos efectos, a todo el colectivo social de manera integral.



La realidad es que el México de hoy sigue siendo un territorio de enormes desequilibrios sociales, ya no existen latigazos contra los jornaleros, ni derechos de pernada que ultrajan a nuestra descendencia... han desaparecido las "tiendas de raya" y se extinguió el robo de tierras a los campesinos, pero hoy se roban las cosechas, se extorsiona a quienes producen, se cometen asaltos a diestra y siniestra, agregando constantes secuestros y desapariciones que han robado la tranquilidad tanto a empresarios como a la sociedad en lo general.



El histórico dirigente social norteamericano Martin Luther King, que murió víctima de irreflexivo atentado, refirió en cierta ocasión que en la actualidad existían países que habían transitado "de la barbarie a la civilización, sin haber conocido la cultura", tales palabras siguen teniendo dramática validez en nuestros días, y el México nuestro no podría evadir la referencia en dichos sentidos, porque el México que se presume civilizado refiere actos de barbarie que alcanza (según cifras oficiales) los 34 mil 582 asesinatos el pasado año, al margen de levantones, secuestros, asaltos, extorsiones y todo tipo de actos delictivos (incluyendo desapariciones) que empañan los rangos de bienestar que pudieran privar en el territorio nacional.



Claro que existe un gobierno federal y algunas administraciones estatales (como la de Veracruz) que apenas llevan un año y un mes al frente de tales responsabilidades, hecho que pudiera representar el cimiento para una argumentación refiriendo que no es suficiente el tiempo transcurrido para calificar sus resultados, apunte que podría ser válido, pero que por el momento, de alguna forma no concuerda con lo que el pueblo mexicano en lo general esperaba sobre logros en el panorama nacional, ante los anuncios referidos en los marcos de la ahora llamada "Cuarta Transformación"... Ahí la dejamos.



LO QUE SE LEE



Que en verdad entusiasma a la población de diversas regiones veracruzanas, el anuncio referido por el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, en el cual destaca que las festividades en torno a los eventos de la ya tradicional "Cumbre Tajín", recibirán respaldos significativos para un mayor lucimiento y promoción, al tiempo que se trabaja por parte del Gobierno del Estado, para extender tales festividades hacia municipios cercanos como Poza Rica, con la idea de impulsar la actividad turística y el bienestar de la colectividad en la región del norte veracruzano.



Y al mismo tiempo anunció el Ejecutivo Estatal, que ya se afinan detalles para impulsar también festejos en el sur de nuestras tierras, en el marco de la realización de una "Cumbre Olmeca", que permitiría dirigir el interés del turismo nacional e internacional, hacia municipios sureños.



De siempre se ha sostenido en el contexto mundial de la economía, que la actividad turística representa una de las fuentes de ingresos más significativas para cualquier territorio del mundo; por esas rutas pareciera que la administración estatal intenta perfilar a varios municipios de tierras jarochas... Bien.



LO QUE SE VE



Que en la ciudad de México se registró una investigación de emergencia por grupos policiacos, ante la supuesta amenaza de un menor en redes de Internet, quien advertía que atentaría con disparos contra alumnos de una escuela secundaria, el hecho movilizó a cuerpos de seguridad quienes lograron ubicar al referido alumno, el cual declaró que se trataba de una broma "no ejecutada por él" y que el arma exhibida "es de juguete".



Tal escenario por más que se trate de una broma, refiere la urgencia de asumir medidas extremas tanto al interior de los núcleos familiares, como entre los maestros y alumnado, para orientar correctamente a los menores, quienes "ni de broma" deberían de forma parte de maquinaciones atentatorias, contra la integridad de quienes conviven en sus entornos.



De manera urgente se debe proceder hacia tales objetivos, porque siempre será preferible la añeja referencia que "más vale prevenir que lamentar".



LO QUE SE OYE



Preocupación, irritación y tensión, privan entre núcleos de productores de café, debido al bajo precio que reciben por el aromático grano, panorama que ya no resulta extraño para el sector agrario y que refiere escenarios preocupantes, todo ello originado porque sobre el café, siempre perciben mayores dividendos los intermediarios y los industriales que los productores del aromático grano.



En realidad, deberían ser generalmente los productores del campo quienes de manera clara percibieran los mayores dividendos por sus productos, pero la historia refleja que tales escenarios no conforman la realidad y, poco con efectividad se ha logrado tanto por parte de las organizaciones campesinas, como por conducto de las autoridades municipales, estatales y federales... Por lo mismo tales panoramas son calificados como "las historias de siempre".