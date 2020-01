1.- Dime qué presumes y te diré quién eres: El ínclito líder de los diputados de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue pillado hace algunos días, en un lustroso Hospital de la ciudad de México, [ABC] para sus amigos, haciéndose un pomadoso "check up".



El fifí líder de los legisladores morenos, hace algunos días pidió a los pacientes del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) "que tengan paciencia para ser atendidos con medicinas y consultas médicas". Él, por su parte, aceptó que pagó la friolera de 16 mil pesos por un chequeo médico en uno de los hospitales privados de renombre en la Ciudad de México.



Obvio que la imagen del morenista en una fotografía movió las redes sociales ayer y antier, disponiéndose para el examen en el hospital ABC de la avenida Observatorio en la ciudad de México [Ni modo que en San Juan de las Tunas]



El cejas alineadas Mario Delgado, como se sabe, ha pugnado y defendido hasta el cansancio, [no faltaba más] la propuesta oficial de que todos los funcionarios públicos se atiendan en el ISSSTE, no tuvo la gracia de sorprenderse en su consulta médica, al fin y al cabo las puede.



Dijo, por cierto, que el check up le costó 16 mil pesos, "no me estoy atendiendo nada en particular", adujo y negó que en el ISSSTE exista el servicio de chequeo preventivo, "en el ISSSTE no hay check up" y pagó con singular alegría el costo de su visita al centro médico particular.



2.- Pero no les creen. Dice una nota de prensa:"...La Fiscalía General de la República (FGR) desconoció los proyectos de reformas en materia judicial, que incluían cambios a la Constitución en materia penal, a las leyes de Amparo, Orgánica del Poder Judicial Federal, y a los códigos Penal Federal y de Federal de Procedimientos Penales, entre otros".



Y que oportunos son: Esto sucede "una semana después de que estos proyectos fueron dados a conocer, la FGR expresó en un comunicado que no tuvo ninguna participación en su elaboración: se distribuyó anónimamente un supuesto proyecto de la Fiscalía al respecto, el cual nunca ha sido ni suscrito, ni presentado por la Institución o por su Titular."



"La FGR reiteró que será hasta febrero, cuando inicie el próximo periodo legislativo, cuando presentará ante los senadores y el Ejecutivo federal sus proyectos.



Agregó que para su aprobación propondrá un debate público, democrático, transparente y participativo" La Jornada.



Eso es lo bueno.



3.- El mundo anda al revés y a los que ven noticieros en la tele también les consta: El desempeño de la Guardia Nacional en los trabajos de contención de los migrantes en el puente que une a Ciudad Hidalgo, Chiapas con Tecún Uman, Guatemala, en la rivera del río Suchiate generó muchas reacciones duras al interior del grupo en el poder.



El diputado Porfirio Muñoz Ledo, [tenía que ser] la calificó de "salvaje agresión". El canciller Marcelo Ebrard vio otra cosa; él tiene otros datos. Dijo que no sólo no hubo agresión, sino que la GN evitó una tragedia.



Y para que vean cómo se las gastan los guindas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, "que preside" la señora Piedra Ibarra, ante el desconcierto imperante prefirió hacerse la occisa y desapareció del mapa.