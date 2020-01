“Aunque parezca contradictorio

El hecho de que la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, sea prima hermana de Guadalupe Hernández “La Jefa”, operadora de Los Zetas y cercana a Hernán Martínez Zavaleta, conocido en el mundo delictivo como “El Comandante H”, genera un conflicto de interés que debieron haber tomado en cuenta quien, o quienes la impulsaron para que se hiciera cargo del despacho a la salida de Jorge Winckler Ortiz.Lo menos que se piensa es que con Morena en Veracruz los narcos se metieron hasta la cocina, imponiendo a una de los suyos en el cargo de Fiscal, para amarrar esa impunidad de la que gozan desde los tiempos de Fidel Herrera Beltrán.Es cierto, como justifica Verónica, que uno no escoge a la familia, por lo tanto, lo que hagan es responsabilidad de ellos. Pero en este caso no se justifica, por nada, que ella ocupe la más importante institución encargada de procurar justicia para los veracruzanos y su prima hermana (carnalita) sea cabeza de uno de los más sanguinarios cárteles que operan en Veracruz...Este asunto opacó el martes la entrega del primero de cuatro abonos del gobierno del estado a la Universidad Veracruzana para que pague sus deudas fiscales y se quite ese peso de encima, cosas altamente positivas que ofrece como resultado de un trabajo de acertada administración de los recursos públicos el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.Pero viene la comparecencia de la Fiscal Hernández Giadáns, y la pregunta inocente del diputado José Manuel Pozos Castro da paso al escándalo, porque pese a que en medios se había ventilado este asunto, que la misma Fiscal admitiera públicamente la veracidad de las especulaciones, en vez de aclarar y despejar dudas, genera opiniones en contra en virtud de que quienes apoyaron el movimiento que llevó a Cuitláhuac García al gobierno del estado lo hicieron con la esperanza de que se presentara un cambio, echar a los corruptos del PAN y del PRI del poder para dar paso a una nueva clase política honesta, proba, con experiencia en cada una de las áreas de la administración pública, que sobran en la entidad solo falta que los inviten, y no lo que tenemos, improvisaciones fatales como el doctor Roberto Ramos Alor, que en vez de dignificar al nuevo gobierno lo hunden con sus pifias, caprichos, ambiciones y desviaciones.“Sólo soy responsable de lo que yo haga y de mis palabras”, dijo Verónica Hernández, aseguró que tiene “más de 30 años” que perdió contacto con su prima hermana, la mentada “Jefa”, e insistió que en su trayectoria en el servicio público –como secretaria del Ayuntamiento de Xalapa y como directora jurídica de la Secretaría de Gobierno– se ha conducido con valores, principios, ética y congruencia en el decir y el hacer.Lo que nadie duda, pero de ahí a improvisarla como Fiscal después de tener en ese cargo a un empleado del gobernador Yunes Linares, que actuó por consigna encarcelando a los enemigos de su patrón y luego boicoteando la administración de Cuitláhuac, pues no, ahí tenía que ir no una amiga del Secretario Eric Cisneros, sino un abogado de prestigio con experiencia en el derecho penal que, insistimos, sobran en Veracruz.“No voy a negar un parentesco que existe, a la familia no se le elige. Afortunadamente a los amigos sí, pero ni por los amigos ni por la familia puedo yo responder”, dijo con vehemencia la Fiscal, y hoy fue noticia nacional ensuciando la imagen de un gobierno que al parecer navega a contracorriente, con enemigos dentro que comprometen al gobernador e incluso su integridad física, no se sabe si por falta de oficio político, por ignorancia de lo que es la geografía política veracruzana o de plano de muy mala leche.Pero, además, la Fiscal prima de “La Jefa” ha venido haciendo anuncios espectaculares sobre actos de corrupción que, según ella, ha detectado en la dependencia a su cargo. 300 aviadores encontró con sueldos insultantes, entre ellos periodistas. En este espacio le pedimos a la señora que diera nombres cuando menos ya que estamos seguros de que no procederá por la vía penal, pero no hizo caso, una bola de humo que lanzó seguramente con línea de quien la embarcó y la mantiene en ese delicado encargo.Y comentó en su comparecencia: “No me mueve ningún revanchismo. No tengo militancia partidista, ni obedezco a complicidades de grupo. No soy abogada de una sola familia, sino de todas y todos los veracruzanos”.Luego regresó al rollo, a las acusaciones, a los señalamientos que no tienen ninguna consecuencia, dijo que en materia administrativa detectó en la Fiscalía un gasto excesivo en rentas de edificios para oficinas por un total anual de 33.6 millones de pesos; un total de 3.8 millones de pesos sin comprobar de fondo revolvente. Mencionó también un pasivo por más de 251 millones de pesos, a favor de diversas instancias como son: SAR, IMSS, IPE, proveedores, contratistas, obra pública, retención y contribución a pagar. Excesiva dotación de combustible a altos mandos hasta por 125 mil pesos mensuales.Cantidad de personal de ayudantía asignada a altos mandos, en casos hasta con 45 elementos a su cuidado personal y de sus familias. Sueldos excesivos en altos mandos de casi 300 mil pesos mensuales. Personal que no cubre el perfil de puestos autorizados; y 300 personas que cobraba sin presentarse a laborar en áreas administrativas, es decir que eran “aviadores”... ¿Y?Otro de los aspectos negativos del asunto de la Fiscal, es que a los partidos políticos de oposición a Morena, les cayó como regalo de reyes, les pusieron una recta de sesenta millas y la batearon de inmediato. Y es que el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados federal exigió la renuncia de Verónica Hernández Giadáns, encargada de la Fiscalía General de Veracruz, luego de que reconoció nexos familiares con una integrante del crimen organizado de los Zetas.La bancada perredista al completo demandó que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación haga públicos los resultados de los controles de confianza aplicados a la funcionaria en donde ella, presuntamente, habría proporcionado esta información.Hernández Giadáns fue designada por el Congreso de Veracruz como encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, tras la remoción de Jorge Winckler, y después de su polémico nombramiento, los resultados en materia de combate a la delincuencia son nulos de tal forma que los índices de impunidad en la entidad llegan al 99% en materia de homicidios.Durante una comparecencia que sostuvo este martes en el Congreso de Veracruz, la encargada de la Fiscalía reconoció que es prima hermana de Guadalupe Hernández Hervis, “La Jefa”, integrante de Los Zetas, uno de los grupos del crimen organizado que operan con total impunidad en todo el estado de Veracruz... Una epidemia de coronavirus en Veracruz y termina con todos, el primero en salir corriendo sería Roberto Ramos Amor.