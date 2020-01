Se hunde sola la fiscal encargada

Arrojada, segura, echada pa’lante, como decían los chavos de finales del siglo pasado muy sácale punta o muy lanza, la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, aceptó a todo pulmón y a los cuatro vientos ser familiar por línea directa de una mujer a la que vinculan con un grupo criminal de la delincuencia organizada.



Fue durante su comparecencia en el Congreso del Estado.



Pudo haber rehuido la pregunta del diputado José Manuel Pozos Castro; pudo haber negado la versión; pudo haber dicho que sabía que había algún lejano parentesco en sexto, décimo o vigésimo grado pero que ni la conoce; aunque no. Ahora sí, como dice el dicho, no negó la cruz de su parroquia, ¿o es que la sangre llama?



Seguramente ni ella ni quien le sugirió que le hicieran esa pregunta, ni quien le dijo que le entrara al tema, midieron la reacción mediática que iba a tener la confesión ni la consecuencia que puede traerle. “No voy a negar un parentesco…”.



Antenoche mismo y ayer temprano en los noticieros de Televisa repetían una y otra vez la declaración. Todo el martes los portales de los diarios más leídos e influyentes del país destacaron la nota, todos con foto de la interfecta y algunos con el video que recogió la aceptación.



Reforma: Admite Fiscal de Veracruz tener prima zeta (foto y video).



Milenio: Fiscal de Veracruz es prima de presunta operadora de Los Zetas (foto).



El Universal: Encargada de Fiscalía de Veracruz reconoce parentesco con “La Jefa”, supuesta narcotraficante (foto).



Excelsior: Admite la fiscal de Veracruz ser prima de Guadalupe Hernández Hérviz, quien enfrenta cargos por secuestro y otros delitos de orden federal (foto).



El Sol de México: Fiscal de Veracruz admite parentesco con presunta líder de Los Zetas (foto).



Sin embargo: Fiscal de Veracruz reconoce que su prima opera con Los Zetas; no tengo vínculos con ella, afirma (foto).



Animal politico: Fiscal de Veracruz reconoce parentesco con presunta operadora de Los Zetas.



Lo que me llamó poderosamente la atención fue que la agencia noticiosa oficial, Notimex, ahora de Morena, controlada totalmente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tuvo gran parte del martes hasta la media noche la nota en forma destacada en su portal con el encabezado: Confirma fiscal de Veracruz parentesco con jefa zeta (foto).



Desde el gobierno federal no pararon la nota. Al contrario, le dieron vuelo. ¿Por qué? Si no les dice nada ese detalle a los inquilinos del Palacio de Gobierno en Xalapa entonces es que no dimensionan la gravedad de la confesión.



Porque el ruido del escándalo en los medios nacionales y en las televisoras más influyentes del país debió haberse escuchado hasta en el Congreso de Estados Unidos y, por supuesto, en la Embajada norteamericana en México.



Los gringos están muy escamados por los procuradores y fiscales mexicanos, así como por varios gobernadores, en especial del norte del país, a quienes se les relaciona con cárteles.



En “Prosa aprisa” del 6 de enero (“Presiona el Congreso de EU y retienen a Duarte”) publiqué que el 30 de diciembre del 2019 El Financiero había publicado que el Congreso de Estados Unidos mostraba “preocupación” por la relación de una veintena de gobernadores y exgobernadores con el crimen organizado, uno de ellos Javier Duarte, de Veracruz.



El diario basaba su nota en el informe “México: Crimen organizado y organizaciones de tráfico de drogas”, elaborado por el Congressional Research Service.



La última semana de diciembre se publicó el documento y en él se dijo: “La participación criminal de los gobernadores estatales y otros delincuentes refleja el alcance de la corrupción en las capas del gobierno y en todos los partidos en México”.



Ese informe se dio cuando un juez estaba por resolver la petición de Duarte para que le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria, pero luego de revelarse la preocupación de los congresistas norteamericanos se lo negaron.



Después de la confesión de Hernández Giadans, el gobierno de Estados Unidos, los congresistas y el fiscal William Barr debieron haber vuelto la atención hacia Veracruz y pedido toda la información sobre la encargada de la Fiscalía estatal, sobre su prima “La Jefa” y sobre sus vínculos con los miembros del gobierno del Estado. Hoy deben saber muy bien que era empleada del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y se han de preguntar si este ignoraba el antecedente.



Aquí el asunto es que embarcó al gobernador Cuitlahuac García Jiménez pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le tiene mucho miedo a los gringos, le va a reclamar a él si no sabía a quién nombraban.



Con un detalle más: ¿cómo van a poder seguir acusando a los de atrás de vínculos con la delincuencia organizada (hasta ahora sin pruebas) cuando la mismísima fiscal provisional que ellos pusieron ha confesado que su prima sí es la mera “Jefa”?



Quieren más años de cárcel para Duarte



En cuanto a Javier Duarte, se reconfirma: está en verdadera desgracia. Por un lado los norteamericanos lo tienen en la mira, por otro el presidente AMLO dijo que no habrá negociación alguna para ayudarlo, y ahora la Unidad de Inteligencia Financiera trata de echar abajo la decisión de un funcionario de esa Unidad que ayudó al exgobernador de Veracruz para que lo sentenciaran a solo nueve años de prisión por asociación delictuosa y no por delincuencia organizada.



Si logran revertir esa decisión, entonces a Duarte lo esperaría una sentencia de entre 20 y 40 años de cárcel.



El tuit de Xóchitl



Por cierto, me llamó la atención la noche del martes un tuit de Xóchitl Tress: Reflexión para este día !! “A quien actúa con maldad hay que desearle suerte… Tarde o temprano la necesitara ! Si no crees en Dios y en su ley de la siembra y la cosecha (de lo que siembras, recoges) ni en el karma (lo que sale de ti, se te regresa) … Piensa entonces en esto: ‘La vida es como un restaurante: Nadie se va sin pagar’…”. ¿Con dedicatoria? ¿Para quién?