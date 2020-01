El monopolio de la impunidad II

“Tener poder para poder tener”

Carlos Denegri

Siendo Veracruz uno de los estados con mayores índices de violencia e impunidad, lo que debe tener al frente de la Fiscalía General del Estado es a una persona con experiencia, con amplio prestigio como persona honesta, sin vínculos familiares con los principales funcionarios del gobierno y menos con miembros de la delincuencia organizada, con vocación de servicio, con carrera dentro del ambiente judicial o penal y un sólido compromiso con los veracruzanos que serán sus defendidos.Por eso, la permanencia de la señora Verónica Hernández Giadáns, hermana de un socio (Diego) de Rafael Palomba Márquez, preso en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, acusado de delincuencia organizada como miembro del Cártel del Golfo, y su prima hermana Guadalupe Hernández Hervis “La Jefa”, operadora de Los Zetas, hacen insostenible en el cargo a la Fiscal recomendada de Eric Cisneros Burgos.Por el bien de los veracruzanos y por el bien del gobierno que encabeza un joven honesto y limpio, es necesario que el cargo lo asuma otra persona que comience a trabajar en sacar el rezago de los miles de expedientes que hay en la Fiscalía y en ponerse únicamente del lado de la justicia, de otra manera la percepción de que el gobierno sigue fomentando la impunidad no bajará junto con la desconfianza y el temor de los paisanos de, en cualquier momento, ser víctimas de la delincuencia organizada sin tener a quién recurrir como estamos en estos momentos.No es posible que el monopolio de la impunidad lo siga teniendo un organismo como la Fiscalía General del Estado, supuestamente autónomo, que en los tiempos del Duartismo dependió del gordo, en los de Miguel Ángel Yunes fue el instrumento represor del gobernador, quien a través de Jorge Winckler encarceló a algunos de los enemigos del yunismo y persiguió a otros, y ahora está al servicio de un Secretario de Gobierno, que ambiciona desplazar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Que muestre Verónica Hernández los exámenes de control y confianza que supuestamente aprobó para ocupar el cargo; que proceda contra los 300 aviadores que asegura tenía Winckler, con una inversión de dos millones 173 mil pesos anuales (así lo dijo), lo que quiere decir que se trataba de personas que cobraban ¡600 pesos al mes! (¿ni los números se le dan?), cuando se sospecha que había cuando menos 15 periodistas con 30, 40 y hasta 50 mil pesos al mes.Y como se trata de un caso muy delicado, que se presenta en pleno despegue de un gobierno que se dice honesto, que no se corrompe, que es diferente, que está trabajando no en un cambio sino en una transformación de fondo, tienen que proceder como es debido en este caso a riesgo de que se piense que la transformación es para atrás, al revés.Por todas las aristas que encierra este asunto de la Fiscal improvisada, parienta de delincuentes de alta peligrosidad, ha escalado a nivel nacional y no dudamos que pronto venga la orden de México sobre la destitución de la amiga de Eric Cisneros.De entre los analistas políticos que se han encargado de analizar este escándalo, el columnista de Pascal Beltrán del Río, Director Editorial de Excélsior y conductor de un importante noticiero en Imagen, escribió ayer:“Durante varios meses, luego de la toma de posesión del morenista Cuitláhuac García como gobernador, éste atribuía los malos resultados en materia de seguridad al pobre trabajo del fiscal estatal Jorge Winckler, quien había sido nombrado por el Congreso estatal dos años antes de que aquél llegara al poder, por un periodo de nueve años.“A su vez, el fiscal Winckler respondía que el gobernador no lo convocaba a las reuniones de seguridad. La relación entre ambos se fue enrareciendo hasta que, a principios de septiembre, la mayoría morenista en la Comisión Permanente del Congreso estatal –mediante un sorpresivo punto de acuerdo, de dudosa legalidad– lo destituyó y puso en su lugar a Verónica Hernández Giadáns, directora jurídica del gobierno estatal y parte del equipo del secretario de Gobierno de la entidad, Eric Cisneros Burgos.“En medio de la divulgación de las cifras que dan cuenta del terror que vive Veracruz, ahora ha salido a flote el vínculo familiar que la encargada de despacho de la Fiscalía General del estado tiene con una mujer señalada como operadora de Los Zetas.“Esta semana, Verónica Hernández Giadáns tuvo que aceptar durante una comparecencia ante el Congreso estatal que es prima hermana de Guadalupe Hernández Hervis, conocida como La Jefa.“De acuerdo con una investigación publicada ayer por el periodista veracruzano Ignacio Carvajal, Hernández Hervis fue detenida en 2017 como parte de las investigaciones sobre el secuestro de dos empresarios, que comenzó con la detección de una casa de seguridad en la colonia Framboyanes de Xalapa, en abril de ese año. La policía dio finalmente con ella luego de detener a Hernán Martínez Zavaleta, alias el H, jefe de plaza de Los Zetas en Coatzacoalcos, y su cómplice Juan Adiel García Lezama, quien fue su pareja sentimental. La Jefa fue enviada al penal femenil de Coatlán del Río, en Morelos.“Actualmente, Hernández Hervis goza de libertad gracias a los efectos de un amparo.“El reportero Carvajal describe que salió libre el 18 de septiembre pasado –cosa que ella presumió en Facebook–, un día después de que su prima y encargada de despacho de la Fiscalía de Veracruz visitó al fiscal General de la República, Alejandro Gertz, a cuya dependencia se atribuyen los yerros que permitieron su liberación de La Jefa.“Aunque Hernández Giadáns sostuvo ante el Congreso que tiene 30 años de no ver a su prima, debe notarse que –de acuerdo con la investigación periodística, que cita muchos documentos–, los padres de una y otra, los hermanos Diego y Othón Hernández Medina, son socios en una empresa transportista desde 1962, antes de que ellas nacieran.“Y el reportaje agrega que un hermano de la fiscal encargada, transportista él también, fundó otra empresa, en 1991, de la que fungió como comisario Felipe Rafael Palomba Márquez, miembro de la estructura del Cártel del Golfo, quien fue detenido en 2002 y sentenciado a 25 años de cárcel en 2005 por delincuencia organizada.“Pero el dato que resulta demoledor sobre Hernández Giadáns es que, si bien los cargos federales contra su prima no pudieron sostenerse, existen otros dos expedientes en la Fiscalía estatal “que no avanzan desde la llegada de la nueva fiscal”.Expedientes que suponemos se relacionan con las actividades delictivas de su prima hermana “La Jefa”.Pero la indignación no es solo de los veracruzanos, de la ciudadanía en general, de los dirigentes de los partidos opositores a Morena que ven otra oportunidad para golpear políticamente a quienes están en el poder, no, la Diputada Federal de Morena, Claudia Tello Espinoza, exigió la renuncia inmediata de Verónica Hernández Giadáns como encargada de la Fiscalía de Veracruz tras reconocer ser prima hermana de Guadalupe Hernández "La Jefa", integrante del grupo delictivo de Los Zetas."Para bien del Estado de Veracruz, la señora Verónica Hernández Giadáns, debe retirarse o ser removida por el Congreso del Estado de forma inmediata del cargo de Fiscal General del Estado. A decir de la legisladora veracruzana, con esto se busca evitar suspicacias entre la población veracruzana ante un evidente y grave conflicto de intereses".No tiene autoridad moral para hacerlo, pero hasta el ex presidente Felipe Calderón entró al tema de la Fiscal prima de "La Jefa". En un tuit que subió a las redes dijo: "La fiscal de Veracruz es prima hermana de una líder de los Zetas en Veracruz. Bien dice: parentesco no se escoge, que ella solo es responsable de sus actos. Uno de sus actos fue visitar al Fiscal General de la República, y curiosamente al día siguiente fue liberada su prima. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 23, 2020".