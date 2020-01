Piñata santiagueña

No obstante que nadie del gabinete ha salido a defender públicamente a Verónica Hernández Giadáns de los cuestionamientos por sus nexos familiares con la operadora de Los Zetas, Guadalupe Hernández Hervis, (a) "La Jefa" --ni su ex jefe y padrino político, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ha tenido la atención de dedicarle un tuit--, todo parece indicar que la abogada oriunda de Santiago Tuxtla continuará provisionalmente a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta que el Congreso local ratifique o designe a un nuevo titular de este órgano autónomo encargado de procurar justicia.



Y es que Hernández Giadáns apareció este jueves como si nada en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que a media mañana encabezó el gobernador Cuitláhuac García, a cuyo lado izquierdo se sentó.



Hasta donde se sabe, ninguno de los funcionarios participantes cuestionó la presencia de la prima hermana de la ex operadora de Hernán Martínez Zavaleta, "El Comandante H", ex jefe de Los Zetas en el sur del estado que fue detenido a finales de junio de 2017 en Tabasco por elementos de la PGR, por ordenar y participar en la ejecución de seis personas, cuatro de ellas menores de edad, en Coatzacoalcos. En los casos del delegado de la Fiscalía General de la República, Gonzalo Medina Palacios, y del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, es entendible su mutismo ya que uno fue colaborador también de Cisneros en la SEGOB y el otro es subordinado del gobernador. Sin embargo, tampoco se supo que los representantes de la Guardia Nacional, Ejército y Marina hayan impugnado la asistencia de Hernández Giadáns.



El único que ha salido a defenderla abiertamente ha sido el diputado local de Morena, José Manuel Pozos Castro, quien a través de su cuenta de Twitter difundió este miércoles que la comparecencia de Hernández Giadáns ante la Comisión Permanente de Procuración de Justicia del Congreso del Estado, "permitió conocer a una profesional del derecho que se conduce con absoluta honestidad, franqueza y transparencia.” Y ayer, entrevistado al respecto, afirmó que no existen causales para removerla de la FGE por este parentesco.



Sin embargo, la andanada contra doña Verónica arreció, sumándose al linchamiento mediático hasta el ex presidente Felipe Calderón, quien pese a que su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es juzgado actualmente en una Corte federal de Nueva York por su presunta protección al cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tuiteó: "La fiscal de Veracruz es prima hermana de una líder de los Zetas en Veracruz. Bien dice: parentesco no se escoge, que ella solo es responsable de sus actos. Uno de sus actos fue visitar al Fiscal General de la República, y curiosamente al día siguiente fue liberada su prima."



¡Vaya influencia y poder que le atribuye Calderón a Hernández Giadáns! Pero además, ¿la orden de liberar a su prima, "La Jefa", dependía de la FGR o de un juez federal?



¿A poco el ex presidente panista andaba mareado cuando tuiteó?



CALDERÓN PASA LA CHAROLA



Por cierto, anoche trascendió que el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala encabezaron una cena con prominentes matrimonios veracruzanos en el exclusivo fraccionamiento El Estero, ubicado en la colindancia territorial del Río Jamapa que une a los municipios de Alvarado y Boca del Río.



El anfitrión, según nos dicen, es un empresario porteño y socio del ex alcalde boqueño Ángel Deschamps Falcón.



Estos encuentros los viene replicando el último ex mandatario mexicano del PAN en otras ciudades del estado y del país, para solicitar contribuciones económicas para fondear el proyecto partidista "México Libre" que lidera su esposa, el cual podría debutar en el proceso electoral de 2021 y, de conseguir el registro definitivo, participar y construir alianzas para la sucesión presidencial de 2024, comicios que coincidirán con el relevo gubernamental de Veracruz.



La aportación, según nos comentó uno de los invitados, era de al menos 10 mil pesos por persona. O sea, 20 mil por cada matrimonio.



Antes del evento nocturno, Calderón Hinojosa comió en un popular restaurante de comida española ubicado en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.



RECUPERA RECURSOS LA SEV



Este jueves, previa a la audiencia para formular imputación dentro del proceso penal 421/2019, representantes legales de la Secretaría de Educación de Veracruz llegaron a un acuerdo con los defensores jurídicos de los ex funcionarios de la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que indebidamente se autoasignaron y cobraron 77 plazas académicas, entre ellos el ex titular de la SEV, Enrique Pérez Rodríguez.



Y es que para este día estaba fijada la fecha de audiencia para formular imputación dentro del proceso penal 421/2019, por lo que previamente la defensa hizo saber al juez que habían llegado a un acuerdo reparatorio con la SEV para subsanar el daño patrimonial derivado de la asignación indebida de dichas plazas.



En el acuerdo se estableció que los ex funcionarios denunciados reintegrarán a la SEV la cantidad de 4 millones 657 mil 028 pesos con 05 centavos, cantidad estimada y convenida por ambas partes sobre los salarios devengados por las 77 personas a las que se les asignaron las plazas indebidamente.



Según trascendió, la cantidad será pagada en la forma establecida por la SEV, acordando que los depósitos se realizarán a una cuenta oficial del Gobierno del Estado proporcionada por esta dependencia estatal que encabeza Zenyazen Roberto Escobar García.



CUITLÁHUAC, RELAJADO



El que nos dicen que andaba muy relajado anoche era el gobernador Cuitláhuac García, quien acompañado de un grupo de amigos y amigas arribó cerca de las 22:00 horas a un afamado restaurante fífí ubicado por el legendario parque de Los Berros.



Obviamente se nota que el escándalo mediático de la fiscal no le hizo mayor mella en el ánimo.