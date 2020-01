Foro de Davos.- Nostalgias

En estas fechas, pero en el año 2014, los mexicanos abrimos azorados los ojos por el interés inusitado que el mundo ponía en los asuntos de nuestro país, reflejados en el foro mundial de las economías que anualmente se celebra en Davos, Suiza.En aquellos tiempos los concurrentes a aquel evento, vieron arribar a la esplendida delegación mexicana encabezada por un hombre joven, simpatico, elegantemente vestido, repartiendo sonrisas y saludos sin perder la forma de estadista, era el presidente de la republica Enrique Peña Nieto, acompañado de su bella y distinguida esposa Doña Angélica Rivera, quien con su único e impecable estilo de artista se desplazaba entre la multitud de una manera discreta y atractiva que atraía las miradas de todos.La pareja presidencial y su numerosa comitiva compuesta por Secretarios de Estado, empresarios, banqueros y los periodistas invitados, arribó al aeropuerto de Zúrich en el lujoso y deslumbrante avión presidencial, símbolo entonces de la riqueza y de la potencia económica de un país en ascenso y con un futuro económico promisorio, sustentado en reformas estructurales básicas y en ciernes como la petrolera, la energética, la laboral, la educativa y la democrática con una fuerte unidad política nacional sustentada en el histórico pacto por México.En aquel foro del jet set mundial, en donde se reúnen los ricachones más lustrosos del planeta, la banca mundial, los líderes mundiales más destacados, los jefes de estado de las grandes potencias económicas, intelectuales, humanistas, ecologistas y todos aquellos que llamativamente radiantes con sus ideas globalizadoras pretenden justificar y reivindicar al decadente e inhumano sistema capitalista.Ahí estábamos presentes los mexicanitos presumidos en la corte galana de Peña Nieto, con la cabeza muy en alto con la cartera repleta de euros tentando la codicia de los inversionistas extranjeros con nuestros mares de petróleo, con los paraísos turísticos y laborales, con los grandes negocios en energía eléctrica y gas y con un sólido estado de derecho.Y no era para menos, nuestro orgullo como país estaba en la cúspide, los mexicanos estábamos representados por el Presidente Enrique Peña Nieto quien en ese momento figuraba en la lista de “Los Jóvenes Líderes Globales¨ y además en aquel Foro Mundial estaba designado como el orador central.De ahí para acá, incluyendo la versión 2016 en que volvió a asistir Peña, los mexicanos hemos tratado de destacar en aquel foro, pero nuestra participación ha sido simplemente de requisito, para tener una idea en el año pasado y en el actual, la delegación mexicana va encabezada en el 2019 y en el 2020, por la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, a quien nos imaginamos codeándose con el Papa, con Trump, con Merkel, con Macron, con los grandes banqueros y empresarios quienes quizás por accidente volteen a vernosSeguramente cuando la representante oferte el mercado mexicano, será cuestionada primero sobre la inseguridad y luego sobre el fracaso de las reformas de Peña Nieto que eran una apetecible promesa para los voraces inversionistas.Aquí es donde se explica la inasistencia del Presidente López Obrador, quien para comenzar no comparte el lujo y la opulencia imperial con que se maneja el foro y porque fiel y congruente con sus ideas en lo personal, no comparte las líneas y los compromisos globalizadores que se imponen en esos foros a donde se van a lucir las mejores vestimentas y se acuerdan entre las potencias, en las reuniones privadas los más atroces atropellos en contra de los países débiles y sus valiosos y codiciados recursos naturales,Pero llegará nuevamente el día en que México será invitado especial y su Presidente también será el orador central con sus temas de combate a la corrupción, sobre riqueza, sobre la humanización de la administración pública y la paz mundial y lo hará con el título del líder más influyente del planeta si logra que todos sus programas en favor de la juventud, de los pobres y de los desamparados abuelos, así como la no violencia y sistemas óptimos de educación desde luego con el reconocimiento de su pueblo.Para comenzar, la percepción de que somos uno de los países más corruptos del orbe, que comenzó a crecer desde el 2015, ya detuvo su caída y conforme a la tabla que elabora Transparencia Internacional, en el ranking mundial reciente, ganamos un punto y descendimos 8 lugares, estábamos en el lugar 138 y ahora estamos en el 130, es decir le reconocen éxito en esta cruzada.El Presidente tiene grandes proyectos sobre la humanización de la administración pública y sobre la paz y tranquilidad pública, pero tiene pésimos colaboradores que con su torpeza cubren con un manto negro de maldad los mejores propósitos, que deslucen la figura presidencial y hacen que florezca la desconfianza popular en todas partes.Ya es tiempo de que comience a reestructurar a su gabinete y que corra de inmediato a su Secretario de Salud, visiblemente responsable del desabasto de medicinas en clínicas y hospitales, sobre todo en los especializados, creo que Andrés sería capaz de dar su vida para salvar a un niño con cáncer que sufre los tremendos dolores de la enfermedad y de la agonía, abandonado en sus dolencias por la indiferencia e ineficacia del sector salud, a él no sabe y no le interesa saber que es víctima de un pleito entre funcionarios por posibles actos de corrupción en donde el presidente quiere poner orden, pero que a él mismo lo engañan diciéndole que los hospitales tienen suficiente medicina y así lo cree y lo dice el Presidente mientras que padres de familia afirman todo lo contrario.Es grave que luego se desdiga y reconozca que los medicamentos no llegan porque los proveedores o no han producido o no abastecen porque quieren que se les pague un sobreprecio, ¿Qué hace ante esto el Fiscal General de la República o la Cofepris? Cuando de ser cierto el doloso desabasto los laboratorios y las comercializadoras estarían cometiendo un crimen de lesa humanidad en contra de la población mexicana.Al paso que vamos y con colaboradores tan improvisados, jamás tendremos un sistema de salud como con el que sueña el Presidente, a pesar de los 40 0000 millones de pesos adicionales que agregará al presupuesto para este efecto,El incomprendido INSABI que nos traerá medicina gratuita, médicos generales y enfermeras, de arranque es un fracaso que vislumbra en el papel una mejora sustancial en el sistema de salud, pero mientras se sustente en un sistema rígido de ahorro será extremadamente deficiente, ninguna maquinaria camina sin aceite y esto se manifiesta en el gasto de acabado que es indispensable para que las cosas salgan bien.Habrá que traer las medicinas en avión, no hay dinero, habrá que trasladar a los enfermos y se requiere gasolina y viáticos, no hay dinero, habrá que pagar recepcionistas para recibir a los pacientes y para las citas, no hay dinero, habrá que imprimir el control del paciente para canalizarlo a otro hospital, no hay dinero para comprar la tinta, no hay papel, habrá que pagar afanadoras para la limpieza, no hay dinero para pago del personal, para el cloro, para la escoba, los trapeadores, la cubeta no hay dinero, habrá que pagar el agua y la luz, no hay dinero.Da la impresión de que el proyecto está mocho y esas y más deficiencias han de presentarse por los bajos sueldos del personal, lo mal pagado de los especialistas y lo anémico de la infraestructura hospitalaria y de las clínicas en donde a veces no hay algodón para las torundas, alcohol, sondas, mucho menos equipos para tomografías, mastografías, radiografías, quimioterapias, laboratorios de análisis clínicos, todo eso cuesta y requiere de mucha voluntad y la confianza para hacerlo acompañado de la honestidad administrativa, pero mientras el Presidente crea que todo mundo le está robando, así será mientras no les pague bien, mientras no reconozca el enorme sacrificio que en el sistema hospitalario realizan por el bien de la humanidad.Porque ahora resulta que los mejores administradores de los hospitales más afamados del sector público, que durante el régimen liberal por muchos años prestaron puntualmente y con calidad la medicina general y especializada, resulta que ahora son unos ineptos y ladrones a los que el Presidente ordenó investigar comenzando con la eminencia médica que es el doctor Nieto Zermeño, Director General del Hospital Infantil.No se vale, así no va a salir adelante, visiblemente los médicos son chivos expiatorios a quienes los verdaderos responsables señalan para descargar su ineptitud, pues alegando combatir la corrupción inhiben a los productores, a los proveedores y a los comercializadores mientras las consecuencias las sufren los enfermos que se manifiestan por todas partes.A este paso, pronto tendremos las renuncias de los mejores médicos y solo se van a quedar los que tengan más necesidad y que terminarán haciendo huelgas, paros y manifestaciones para exigir mejores condiciones de trabajo y salarios, muchos renunciarán, pues nadie quiere vivir bajo un intolerable asedio burocrático o judicial, porque también pueden ser acusados de negligencia en los tribunales, donde llevarán todas las de perder pues los quejosos siempre tienen la razón, pobres médicos si no se pone un alto a esta indeseable situación, les espera la calle o la cárcel.Peor andamos en seguridad, de la que ya nos cansamos de hablar y de cuya persistencia aguda en todo el país y a toda hora nos dan cuenta abundantemente todos los medios de comunicación, cuando no, nuestros vecinos, familiares, conocidos o nosotros mismos, cómo vamos a salir adelante con un Secretario de Seguridad tan torpe e ineficiente como Alfonso Durazo, que inventa escenarios y maquilla videos para engañar al Presidente, es tan burdo y desconocedor del tema que con él se ha incrementado la delincuencia más allá de los peores años de Calderón o de Peña.Hay que reconocer que han sido los gobernadores de los Estados, algunos de los cuales se han preocupado por cuidar la paz y tranquilidad pública en su territorio mediante una política constante de supervisión de los cuerpos policiacos de seguridad, para evitar que se coludan con la delincuencia, apoyados con confianza, buenos salarios y armamentos, esmerados en profesionalizar a su personal y rotando continuamente los mandos con labores de continua vigilancia y cambios de adscripción para disuadir el delito.Entre esos Estados está Veracruz, en el que ya se ha logrado rescatar grandes zonas de las manos de la delincuencia, como en el norte en donde no se canta victoria, pero en donde se trabaja como si los tuviéramos encima. Por las noticias no podemos opinar lo mismo de zonas del centro y del sur que dibujan como sumamente peligrosas por los constantes asaltos, robos y asesinatos, pero hay confianza en que pronto tengamos buenos resultados, cuando menos mejores que los nacionales de donde esperaremos un año más para que AMLO logre pacificar el país.Y ya en Veracruz, es de comentarse que resultan muy preocupantes las voces mediáticas que se levantan a coro para pedir la destitución de la encargada de La Fiscalía General de Justicia del Estado, Licenciada Verónica Hernández, por su valiente respuesta al diputado tuxpeño, José Manuel Pozos Castro, al reconocer en su respuesta que efectivamente tiene lazos de sangre con la delincuente Guadalupe Hernández Hervís.A Verónica primero hay que reconocerle su valor y calidad moral para conducirse con verdad aun en las condiciones más adversas, pues nada le costaba enmascarar su parentesco o evadir la respuesta, pero no, ella fijó una posición personal clara que revela una profunda ética profesional de altura, ratificando que su compromiso es el de servir a la sociedad en el marco de la ley sin favoritismos o fobias de ninguna naturaleza.Quienes están interesados en que se vaya, deben de tener causas e intereses muy profundos y para su logro es evidente que la actual Fiscal les estorba, ellos no evalúan los resultados de su gestión, reflejadas en un trabajo profesional y respetuoso de sus colaboradores que se nota en la ejecución de cientos de órdenes de aprehensión que estaban archivadas, la activación de carpetas de investigación que por conveniencia estaban guardadas en el cajón o empolvándose, la limpia de aviadores de la nómina y la confianza positiva de víctimas, abogados y ciudadanía, que ha logrado en su corto tiempo de estancia.¿De verdad alguien se atrevería a pensar que esta mujer pudiera estar coludida con algún grupo delictivo?, sinceramente creo que no, los ataques son para evitar su ratificación, pues si está haciendo las cosas bien con honestidad y transparencia como lo ha demostrado, por qué tendría que irse.Acá por el norte tuvimos una vez más la visita del Gobernador, Cuitlahuac García, esta vez para formalizar la apertura del tramo Naranjos-Ozuluama, de la súper carretera cuya construcción avanza para comunicar los puertos de Tampico y Tuxpan y consecuentemente todo el norte de la República con el sur del país por una vía cómoda, rápida y segura, por lo pronto urge concluir el desastroso tramo carretero a la altura de Tampico Alto de la que ya el Gobernador tomó nota y la SCT, se apresta a reconstruirlo de inmediato.Hay que anotar que en tanto no se concluya el entronque que enlaza la Tuxpan-Tampico con la Tuxpan-México, tramo que va de la citada autopista a la altura de Buenos Aires, al rancho Los Gil, que desemboca en la autopista Tuxpan-México y para cuyo fin ya está concluido un portentoso puente, la gran obra continúa trunca e ineficiente, pues como actualmente todo desemboca en Tuxpan, resulta sumamente pesado atravesar la ciudad que se convierte en la diminuta punta de un gigantesco embudo, en donde cientos de tráileres, camiones y vehículos atraviesan para llegar al puente de desfogue que resulta insuficiente.Finalmente, deseamos de todo corazón que la política humanista de AMLO triunfe con toda la intensidad con que él la soñó, que llegue un tiempo en que solo haya abrazos y no balazos, un futuro en que El Estado esté dotado de todo lo necesario para que tengamos un benévolo y eficiente sistema de salud como en Noruega, una tranquilidad terrenal como la del paraíso celestial y que en los próximos Foros, Davos lo reciba como el artífice de una nueva sociedad más humana, libre y justa.-Por el bien de la causa.