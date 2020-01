Lima, un gesto de confianza

“No me voy de Morena,

Morena sale de mi corazón”

Porfirio Muñoz Ledo

Que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez haya tomado la decisión de entregar a la Sefiplan el manejo de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) es, en lo político, una muestra de respaldo y confianza por parte del titular del Poder Ejecutivo al secretario de Finanzas José Luis Lima Franco.Seguramente el titular del Ejecutivo tomó esta importante decisión con base en la capacidad de gestión y administrativa que ha demostrado Lima al frente de las finanzas estatales.El pasado fin de semana, en la Gaceta Oficial del Estado, se publicó el decreto que sectoriza oficialmente la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) a la Secretaría de Finanzas y Planeación, con lo que el gobierno estatal busca garantizar la operación eficaz y transparente del organismo, en beneficio de millones de usuarios veracruzanos.Según se establece en el Decreto, ahora corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación supervisar la continuidad, regularidad, calidad y la efectividad de los servicios que presta la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), para satisfacer las demandas de los usuarios, además de promover la autosuficiencia técnica y financiera de dicho organismo descentralizado.Este tipo de acciones fortalecen las políticas del gasto público emprendidas por la Secretaría de Finanzas, con lo que se asegura un manejo eficiente para garantizar el acceso al agua potable como uno de los derechos fundamentales de los veracruzanos.Y como lo decimos al inicio de este comentario, en lo político es una muestra de respaldo y confianza por parte del titular del Poder Ejecutivo al secretario de finanzas José Luis Lima, pues luego de varias administraciones que pusieron en riesgo la operación del organismo y el abasto de agua en varias regiones de la entidad, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tomó la decisión de que fuera la Sefiplan la que se encargue de la dependencia, gracias a la capacidad de gestión y administrativa que ha demostrado Lima al frente de las finanzas estatales.De esta forma, la CAEV conservará su condición de organismo público descentralizado, dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios, sólo que ya no estará sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.Es necesario señalar que, en sus considerandos, el Decreto señala que la decisión del Ejecutivo responde a la aplicación de medidas de austeridad en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control del gasto gubernamental, para cumplir con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone la entidad para un manejo sostenible de las finanzas públicas, como se establece en la nueva Ley de Austeridad.Bien que se predique con el ejemplo, que las promesas no queden solo en demagogia barata de esa que nos han recetado los gobiernos anteriores y por lo que la confianza en la autoridad no es fácil conseguir, solo cumpliendo se rescata la credibilidad.Lo hemos dicho en este espacio porque en nuestro entorno el sentimiento de impotencia, coraje, rabia, que provoca la pérdida de un ser querido a manos de la delincuencia organizada, desgraciadamente la hemos experimentado, y solo de esta manera es como se entiende la actitud rebelde y agresiva de los grupos que se organizan y marchan clamando justicia, ya sea porque un familiar fue vilmente asesinado y nunca se supo quiénes fueron, porque uno desapareció y pese a las denuncias la autoridad no hace nada o porque otro fue ejecutado y sus victimarios están identificados solo que la autoridad no hace nada por detenerlos y aplicarles todo el rigor de la ley.De ahí nuestra simpatía y apoyo a la actividad que, desde el amanecer de este domingo, realizaron integrantes de la Marcha por la Verdad, la Justicia y la Paz quienes comenzaron a reunirse junto a la Estela de Luz, en la ciudad de México.Con pancartas y fotografías de personas víctimas de la violencia, los manifestantes avanzaron por carriles centrales de Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo de Ciudad de México.La caminata encabezada por el activista Javier Sicilia y miembros de la familia LeBarón partió de Cuernavaca, Morelos el pasado 23 de enero.Javier Sicilia lanzó la consigna: “Sin verdad ni justicia, lo único que habrá es más infierno”.Al llegar al primer cuadro de la ciudad, una comisión fue recibida por el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que él no se reuniría con ellos para “no hacer show”.“Nada más que tenerlos ahí conmigo... tengo que cuidar la investidura presidencial. Como decía Adolfo Ruiz Cortines ‘no soy yo, es la investidura’. Si de repente se altera alguien, hay un exabrupto, es el presidente de México, es una institución, es el que representa a todos los mexicanos y tengo que cuidar esa investidura porque en otros casos ha habido excesos. ¿Para qué exponernos? Eso no significa que yo no reciba el informe que me dé el gabinete de seguridad”, afirmó el pasado 20 de enero durante la conferencia matutina, lo que caló muy hondo en el corazón de los millones de mexicanos que han sufrido por la violencia que venimos padeciendo desde hace tres sexenios, todo porque las principales bandas delictivas se coludieron con las autoridades y éstas a cambio de fuertes sumas de dinero les han brindado impunidad.Pero como dicen los Le Barón: juntos no se atreven a hacernos nada los delincuentes, por eso es necesario hacer conciencia de la necesidad que tenemos los mexicanos de sumarnos a estas causas que, como dice el refrán popular hoy es por ellos, mañana no sabemos si sea por nosotros.Dice la diputada del PRI Erika Ayala Ríos que la Fiscal Verónica Hernández ha sido injustamente atacada por haber aceptado su parentesco con una peligrosa delincuente, que lo que se debe tomar en cuenta son los resultados de su trabajo, por ejemplo, que desde que se hizo cargo de la Fiscalía los delitos han disminuido en la entidad. Cuánta ignorancia, carajo, la Fiscalía no tiene como responsabilidad prevenir la comisión de delitos, esa es la Secretaría de Seguridad, pero como a doña Erika la tienen agarrada con la demanda de los aviadores ya no sabe cómo quedar bien y hasta recurre a argumentos tontos.