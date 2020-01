Reunión sabatina de notarios públicos...

1.- El pasado sábado asistió el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, al Colegio de Notarios, como invitado del Consejo Directivo para clausurar los trabajos de actualización fiscal que se impartieron durante dos días en las instalaciones del propio Colegio.



Al secretario de Gobierno lo acompañó la Fiscal en funciones, Verónica Hernández Giadáns, notaria pública con licencia.



Más tarde, y a invitación previa del presidente del Consejo Directivo, Yohan Hillman Chapoy, acompañado de todos los miembros directivos, concurrió a la comida que los notarios tuvieron como principio de las actividades por el nuevo año.



Notarios públicos del Norte, Centro Norte, Centro, Centro Sur y Sur del estado, estuvieron presentes en el ágape para testimoniar la unidad que prevalece en esa importante sede colegiada, de profesionales de la Fe Pública delegada.



2.- En relación a las Iniciativas “Para paliar la injusticia, a revisión del sistema de procuración y administración de justicia en México, a que hicimos alusión la semana en Trinchera final, el licenciado y notario público de la ciudad de México, Ignacio R. Morales Lechuga, en un artículo de profundo análisis, publicado en un diario capitalino, en una parte medular, señala que: Que “…En nadie cupo una dosis de sensatez cuando vio la propuesta. Posiblemente Ricardo Monreal haya dicho algo; una llamada a tiempo de la Corte, porque es muy clara la intromisión del Poder Legislativo en el Judicial, como esa idea de hacer a un lado al Consejo de la Judicatura para que el Senado asuma sus funciones, no tiene explicación constitucional.



Yo espero que exista la prudencia y México no abandone la ruta del respeto a los derechos humanos, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la adecuada asignación de competencias.



Me gustaría que se tomara en cuenta un punto donde Estados Unidos tiene éxito en los procesos contra los narcos colombianos y mexicanos, la colaboración de los implicados en las investigaciones, que se ve apoyada por beneficios en la medida en que la información que rindan, las pruebas que aporten, sirvan a la fiscalía y la justicia estadounidenses…”



El tema dará para más conforme avance el reloj legislativo dado que los pros y contras se van agudizando.



Ya ayer se ha visto la intolerancia de quienes creen que rechazando a quienes no piensan como ellos, ayudan a la pacificación de este país que se va polarizando cada día en que se plantean asuntos de vital importancia para el país.



Esto sucedió en la marcha por la Verdad, la Justicia y la Paz, cuyo objetivo aseguró uno de los promoventes de la movilización, es para llamar a la ciudadanía a unirse para así dar solución a la impunidad y la violencia en el país.



El análisis y la reflexión se convocan para ahora que hay tiempo.