Los polémicos matrimonios

*Premio para los morosos

*Se reagrupan opositores

*El imperio y el Congreso



Difícil, complejo y sin ninguna aparente posibilidad de diálogo para buscar coincidencias y encontrar reflejos de conductas colectivas, las cuales permitan sumar y no restar, son los estilos que se han aplicado por congresistas veracruzanos (ignoro si pasa los mismo en todo el país) para atender el tema de los “matrimonios igualitarios”, concepto que se aplica para legalizar e institucionalizar la “unión matrimonial” entre dos personas del mismo sexo.



Y el brote de resistencia para tales fines entre amplios círculos de la población, debe ser encuadrado en los rangos culturales, legales, tradicionales y de valores aún vigentes, incluyendo el hecho que desde siglos atrás se ha establecido formal y legalmente al matrimonio entre un hombre y una mujer, como el concepto válido social, cultural, religioso y legalmente vigente.



¿Quién sentenció que la unión matrimonial debería de ser entre un hombre y una mujer?: “te doy a Eva como mujer y compañera” se refiere en los escritos que provienen de la antigüedad... “Eva: E aquí a tu esposo”... “Adán... E aquí a tu esposa”, son referencias ya coloquiales que pudieran registrarse en los principios de los siglos y que tienen el curso natural de la descendencia de nuestra especia, raíces profundas en la cultura universal con variantes diversas, pero que de siempre conforman el binomio “hembra y macho”.



Ante tales conceptos de inobjetable origen no sólo de vida, sino de la prolongación de la especie, se encierran las diversas culturas en los ámbitos del concepto matrimonial, que constituye una referencia fundamental cuyo más elevado valor es la conservación de la especie, por ello debe calificarse como normal que en contextos religiosos se antoje como “extraño y no apropiado” el “matrimonio” entre dos personas del mismo sexo, máxime cuando para la colectividad eclesial, el matrimonio constituye un sacramento del que participan “un hombre y una mujer”, que de la misma forma convierte en sagrada la prolongación de la especie.



Siempre he pensado y me empeño en eso, para no alterar con mis puntos de vista la libertad universal del ser humano, que en esos marcos respeto e incluso convivo de buena forma con quienes registran tendencias sexuales diferentes, incluso hemos trabajado juntos y siento un gran aprecio y respeto tanto por su amistad, como por sus conductas.



Pero debemos reconocer que el tema en referencia, hoy en escenarios de enérgica polémica entre los unos y los otros, no debe de ser tratado a la ligera por quienes legislan y gobiernan, porque tanto deben de respetarse las opiniones de quienes respetuosamente proponen, como de aquellos que de igual manera respetuosa se oponen.



Y son tiempos de recordar, que la voz de los diputados en el congreso debe ser reflejo, copia fiel de lo que piensan quienes lo eligieron... Usted amable lector: ¿Tiene alguna referencia en el sentido de que su diputado federal y su diputado local, así como su senador, le preguntara su opinión sobre el tema, con la finalidad que le permita decidir en su representación el sentido de su voto en el Congreso?... Por el momento ahí la dejamos.



LO QUE SE LEE



Celebran las autoridades de Tránsito del Estado y la Secretaría de Finanzas que, en el transcurso de los últimos meses, derivado del programa estatal “Borrón y Placas Nuevas”, se hayan recaudado la cifra de 10 millones diarios que por el momento alcanzan a sumar sobre 600 millones de pesos, dinero que ha ingresado a las arcas estatales y que permitirá mejorar infraestructuras y servicios.



Y en verdad que la cifra resulta significativa, pero una interrogante que surge entre la colectividad veracruzana es referente al estímulo que recibirán en las ventanillas de Hacienda los contribuyentes “que sí cumplieron en tiempo y forma” con el pago de dichos ordenamientos, porque tal parecería que al incumplido en asuntos hacendarios “se le premia” mientras que al que respetó los ordenamientos en la materia ni siquiera se “le apapacha”.



Un lector me refirió en días pasados “que son precisamente ése rango de acciones lo que hace pensar que las leyes no son parejas en éste país”, porque “los serían” si la proporción del descuento aplicado a los propietarios morosos se les acreditara de la misma forma a los que se encuentran al corriente de sus pagos.



Siempre se ha sostenido en todo contexto social, que mal se hace por parte de las autoridades, cuando al causante cumplido se le aplican las tarifas vigentes en todo su contexto, mientras al que no ha cumplido se le ofertan promociones en su beneficio, escenarios que definitivamente conforman referencias de “un mundo al revés volteado” como decían en el rancho que fuera de mis abuelos.



LO QUE SE VE



Que conforme transcurren los días de un galopante 2020, los partidos políticos llaman a su militancia para que participe en el proceso de selección para candidatos a Presidentes Municipales, lo que podría ser calificada como política “tempranera” pero tales escenarios incuestionablemente anticipados, constituyen el reflejo de azules, rojos, anaranjados y otras tonalidades, que tienen claro el descalabro que les fue infligido tanto en lo distrital, como en lo estatal y obviamente en marcos nacionales, por el fenómeno identificado como MORENA, liderado precisamente por quienes gobiernan en la actualidad tanto en niveles estatales, como en ámbitos federales.



En tierras veracruzanas por primera ocasión se registrarán elecciones, con un Gobernador militante de un partido político que apenas hace unos dos años no reflejaba relevancia en ámbitos municipales y estatales, sin embargo hoy es mayoría en el Congreso de Veracruz y quien se desempeña como Gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) viene de las filas forjadas a la sombra del actual Presidente de México.



De manera tradicional siempre se ha considerado que aquel que despacha como gobernante de una entidad federativa, ejerce influencia significativa en los resultados electorales que se programan durante su mandato.



Ningún gobernante ha sido ajeno (para bien o para mal) a los resultados de una elección registrada en su jurisdicción gubernamental y, lo mismo acontece en los ámbitos nacionales en relación al Presidente de la República.



Por lo mismo los próximos resultados comiciales en tierras jarochas, resultarán irrefutable calificación tanto para la administración estatal como para el mando de la república, desde la cual se promueve y practica una Cuarta Transformación... Interesantes serán los resultados.



LO QUE SE OYE



En la actualidad se escucha con significativa recurrencia, el cuestionamiento sobre lo que podría ser considerado como más determinante: ¿Defender a un presidente, gobernador o alcalde, o defender al país, al estado o al municipio?... Luis XIV, identificado en Francia como el Rey Sol, en el contexto de la monarquía absoluta, dominante y subyugante, pronunció en 1655 tal frase a la edad de 16 años, expresión dirigida al parlamento que no se encuentra del todo confirmada pero que, fuese o no, deja constancia de etapas de dominio supremo por parte del reinado, pese a la existencia de cuerpos parlamentarios, expresión que en su contexto exacto, permite claramente entrever que han existido y existen quienes auto acreditan que existe: “La primacía de la autoridad imperial ante los desafiantes cuerpos parlamentarios”.



Creo que se debe coincidir en México, que en tiempos actuales de alguna forma se han mantenido los equilibrios del poder, con ciertas irregularidades que han fomentado excesos, pero que la vigencia a la alternancia en el mando gubernamental, han permitido que corrientes distintas asuman las riendas nacionales, estatales y municipales, lo que de alguna forma oxigena ciertos por ámbito de mayor democracia.



Y en ese contexto se debe también coincidir que el Instituto Nacional Electoral, cuyo ejemplar antecesor lo fue el Instituto Federal Electoral, ha sido un organismo respetuoso de la legalidad y definitivamente determinante en el avance de la vida democrática en el país.



Por ello deben preocupar en especial las referencias hasta el momento no claramente ratificadas, en el sentido de que existen desencuentros severos entre los ámbitos de la Cuarta Transformación y el Instituto Nacional Electoral, todo ello aparentemente presentado por desacuerdos en el renglón de egresos generados por el INE.



Refiere la letra de una melodía muy popular en tierras mexicanas: “cuidado, mucho cuidado, puedes seguir el camino equivocado”... Y eso es lo que se requiere sobre el tema en cuestión, para que no retornemos a los tiempos aquellos de “El Estado soy yo”... Ni de más, ni de menos.