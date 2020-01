Una juventud sin valores

“La crisis de violencia heredada

Durante las conferencias que impartió el político uruguayo José Alberto Mujica Cordano en México, a propósito de su estancia en nuestro país, invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la celebración del primer año de gobierno de Morena, Pepe Mujica –como es conocido- comentó que en México observaba un hueco muy grande entre la educación que imparte el estado en las escuelas de educación básica y la que se debe impartir en los hogares.Ahí hay un gran problema, decía el considerado como el más importante líder latinoamericano, por su lucidez de pensamiento.En las escuelas –explicaba- se va a aprender español, geografía, matemáticas y todas las ciencias, son las escuelas el abrevadero natural del conocimiento científico, pero en los hogares se debe enseñar lo otro, lo que concierne a valores y principios. Los padres deben educar a sus hijos en el esquema de respetar a los demás, de entender que no se debe tomar lo que no es de uno, el respeto es un valor fundamental en la vida de una persona que si no se aprende en la niñez después es muy difícil entenderlo y practicarlo.Cuánta razón tiene don Pepe Mujica. Nosotros pensamos que los principios y los valores se comenzaron a perder en México por dos razones: cuando eliminaron la materia de civismo de la currícula de las escuelas de educación básica y cuando comenzaron a desintegrarse las familias tradicionales células de una sociedad.¿Alguien se acuerda por ejemplo del Manual de Carreño? Si, nos referimos a ese Manual de urbanidad y buenas maneras, escrito por Manuel Antonio Carreño en España, en 1853, obra que contiene lecciones y consejos sobre cómo deben comportarse las personas en lugares públicos y privados, tales como el hogar, el entorno familiar, la escuela y el trabajo que llegó a ser parte de la literatura que nos endilgaban en la primaria y hasta en la secundaria. Bueno, pues ese texto era de gran utilidad y apoyo para los padres de familia que no sabían inculcar a sus hijos el buen comportamiento o que no les interesaba hacerlo.Lamentablemente nuestras autoridades no se muestran interesadas en cambiar el modelo educativo; la reforma impulsada por el presidente Peña fue un disfraz que usaron para imponer nuevas reglas laborales, pero en lo que se refiere a ofrecer un mejor método de enseñanza a los educandos para formarlos con capacidades críticas, de análisis de nuestra situación política y social, a que entiendan los procesos democráticos y los hagan más participativos en la vida política de México con principios morales, valores y principios así como un sólido bagaje cultural, eso lo tenemos negado los mexicanos porque entre más ignorancia haya, más facilidad de manipulación tienen para aferrarse al poder.En cuanto a la familia, a la que hacía referencia Pepe Mujica, también es difícil encontrar familias bien integradas, al menos en las grandes ciudades, cuyos padres estén interesados en inculcar valores a sus hijos. Los medios de comunicación influyen en la sociedad de forma negativa produciendo solo basura que la gente consume y digiere con gusto, como son las telenovelas de narcotraficantes, los programas de chismes de los “famosos”, los de guerras de chistes que más bien son concursos de vulgaridades y bajezas y nada constructivo, al contrario.A estos productos se suman los noticieros empeñados en difundir todo lo que tenga que ver con la violencia que estamos viviendo con ejecuciones, videos ciudadanos que captan desadaptados disparando contra sus conciudadanos, engrandeciendo las acciones de un joven como Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo”, quien con un celular controla todo un operativo militar y a su ejército de sicarios como si fuera la gran hazaña, y qué decir de las manifestaciones callejeras de homosexuales exigiendo “sus derechos” cuando sin esa actitud protagónica pública pueden continuar con sus vidas en la intimidad de un cuarto, como tradicionalmente lo han hecho siempre, solo que respetando al resto de la sociedad a la que ofenden con su forma de vida.Qué mejor que México fuera un país realmente distinto, lástima que quienes nos gobiernan prefieren sacrificar el respeto a los demás en aras de mantener de su lado, en las urnas, a todos los que quieren vivir en la anarquía, la violencia y el desorden.Con lo dicho por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en conferencia de prensa, ratificando en su puesto a la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Verónica Hernández Giadáns, se entiende que ahora que el Congreso decida o pueda elegir al sustituto de Jorge Winnckler Ortiz, por ocho años, será la misma Verónica Hernández quien resulte votada por la mayoría de los diputados locales y permanezca en el cargo hasta el sexenio que sigue, dando excelentes resultados como afirma el propio gobernante de la recomendada de Eric Cisneros Burgos, con la carga que ello representa: en lo político porque se pone a tiro de piedra de sus adversarios y en lo operativo porque, como dicen, la sangre llama y “La Jefa”, prima hermana de Vero, seguirá operando en la entidad ahora con más tranquilidad.En la argumentación que presentó el gobernante a los medios para respaldar de forma tan contundente a la prima de la narco, explicó: “Nosotros debemos tener una relación Institucional con la FGE. Queremos que exista justicia en el estado y me baso en los resultados obtenidos hasta ahora por la encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado. Con la llegada de la nueva fiscal hemos detenido a delincuentes, peces gordos y ahí están. Agarramos a un jefe de plaza del sur del estado y está en la cárcel, en el norte y en el centro hemos agarrado muchos delincuentes y hemos bajado los índices de violencia que se venían registrando en la entidad”.Reiteró, externó contundente: “Mi respeto y todo mi respaldo a la Fiscal por sus resultados. Nosotros fuimos enterados de que presentó el examen de confianza y el resultado que tiene el Congreso no le impide nada, cumple cabalmente con ese requisito, lo que dijo es cierto y aplaudo que la Fiscal se conduzca con la verdad, algo que no sucedía con el anterior fiscal. Lo que ella dijo es cierto y lo está cumpliendo, ni familiares, ni amigos infrinjan la ley en ningún tipo de consentimiento, deberán afrontar la ley y las penalidades y eso lo ha cumplido a carta cabal”.El gobernador de Veracruz calificó el trabajo de la encargada de despacho de la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández, como “trabajo limpio, transparente y entregando muy buenos resultados, todo mi respaldo para ella en su encargo”.A ver qué pasa...El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, advirtió que el Gobierno de Veracruz usará los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) como “subsidio estatal” para el Instituto de Pensiones del Estado (IPE). El gobierno estatal al rescate del IPE.Escríbanos a [email protected]