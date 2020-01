…. En la autonombrada cuarta transformación, con la que se pretende identificar al actual gobierno de la república que preside Andrés Manuel López Obrador, se han dado una serie de reconfiguraciones tanto en el modo de hacer política como en la gobernanza, por lo que podría decirse que sí, efectivamente, estamos viviendo tiempos inéditos en México, que van conformando e integrando en muchos de los casos, desafortunadamente, las nuevas versiones de los anecdotarios políticos de este país, por ser solo eso, anécdotas que muchas de las veces son hasta jocosas.El anecdotario es abundante y cada día surgen nuevas ocurrencias; tantas que el principal generador de ellas, Andrés Manuel López Obrador, se merece la denominación de “populisto”, porque no solo es populista, sino también muy listo.Tan listo, que con sus ruedas de prensa tempraneras de lunes a viernes, las cuales se conocen como “las mañaneras”, gana la agenda mediática diaria, sobre todo en los medios de comunicación digitales y opaca a los tradicionales periódicos de ayer, diría el maestro Rubén Blades.Es tan “populisto” el señor presidente de la república, que para no dar paso a las especulaciones, dijo hace unos días, ya está pensando en extender sus “mañaneras” a los sábados y domingos, con lo cual marcará la agenda mediática toda la semana.A propósito de ello, hace unos días también, el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, en su colaboración para el prestigiado diario estadunidense Washington Post, escribió que “el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es un mago de la comunicación al que no se le acaban los trucos”, visibilizando la habilidad comunicativa que tiene el ejecutivo federal para distraer al público de los temas medulares del país, sobre todo el de la inseguridad.Textualmente Loret de Mola explicó: “Frente a los serios problemas que tiene el país en temas de economía, seguridad, salud y combate a la corrupción, el mandatario casi siempre busca distraer a la población y utiliza los trucos que tiene en la chistera”.En lo anterior coincidimos con Loret de Mola, sobre todo luego de conocer por voz del propio mandatario mexicano, que rifará el avión presidencial que se adquirió en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.Para rifarlo, se apoyará en la logística de Lotería Nacional, que ya elaboró incluso el “cachito” del sorteo que tentativamente se efectuará el próximo 5 de mayo, boleto que tendrá el valor de 500 pesos.Como lo escribió 100 años antes de Cristo, el poeta romano Juvenal, en la Sátira X, “panem et circenses: pan y juegos del circo”, hoy cientos de años después la frase cobra vigencia con esta singular rifa, por comentar un solo ejemplo, tema que ya ocupa los titulares de los medios de comunicación no solo de México, sino del extranjero.Ayer que hizo prácticamente oficial esa singular rifa, se opacaron los temas medulares que debieran preocupar a la población, la inseguridad, la crisis económica, la falta de empleos y todo lo que ello conlleva, pues el populismo del que hablaba el poeta romano Juvenal desde antes de nuestra era cristiana, lo está explotando al máximo el “populisto” que tenemos en este país.Por cierto, ayer mismo un amigo que gusta de comprar suerte como dicen los españoles al adquirir billetes de lotería, se preocupaba por no saber qué haría si se sacara la rifa del avión presidencial y esto por dos razones, no tener espacio donde guardarlo y peor aún, no tener ni la más remota idea de quien o quienes serían sus posibles clientes para vendérselos. Ternurita.…. Lamentamos el secuestro del empresario de la región de Córdoba – Orizaba, Jaime Crivelli Espinoza, quien ha dedicado su vida al trabajo y a procurar un mejor Veracruz desde el sector al que pertenece.Don Jaime, como representante de los avicultores veracruzanos desde hace muchos años, cuando le conocimos, se ha distinguido por su trabajo, por lo que molesta mucho que haya sido secuestrado por quienes ya sentaron sus reales en Veracruz, donde lo inseguro, es lo único seguro.… Comentarios o sugerencias al correo electrónico: [email protected] o bien el Twitter: @guadalupehmar