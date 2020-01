Coronavirus nos llegará, garantiza el gobierno

“No podemos controlar la

influenza y ya viene el coronavirus”

Roberto R. Amor

En vez de engañarnos con el cuento de que se están tomando las medidas necesarias, con cercos sanitarios en los sitios por donde nos pueda llegar, el gobierno de la 4T lo hace al revés, afirmando que esa terrible epidemia surgida en China y que ha cobrado la vida de decenas de personas, es un hecho que llegará a nuestro país para sumar ésta a las tantas desgracias que padecemos los mexicanos.Y nos lo dicen así, a bocajarro: “Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad”, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia matutina.Desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que es esperable que el coronavirus siga creciendo en China y el mundo pues “no hay mecanismo por el que se pueda contener en forma absoluta esta epidemia”.López-Gatell señaló que si bien a los fenómenos de salud pública nunca hay que perderles la atención, “eso no quiere decir angustiarse de más”.Pidió no caer en pánico (pero cómo no hacerlo) y refirió que todos los días a toda hora, las autoridades sanitarias del país se mantienen en perfecta comunicación con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Precisó que hasta el momento, en México se han detectado siete casos sospechosos, y destacó que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, México fue de los países de la región de América, junto con Estados Unidos y Canadá, con mejor capacidad diagnóstica en torno al coronavirus gracias a que se siguió el protocolo técnico de la OMS.“Tenemos una serie de medidas de prevención, preparación y respuesta”.Y explicó a los neófitos en el tema que la preparación y respuesta no son otra cosa que la línea del tiempo que se ha seguido en México, la cual empieza el 9 de enero con un aviso preventivo de viaje a China por neumonía desconocida; un día después se hizo una evaluación rápida de riesgos, el 16 de enero se implementó la prueba confirmatoria del coronavirus, el 21 de enero se realizó una notificación epidemiológica por casos de infección respiratoria, y el 24 de enero se instaló un grupo asesor científico con especialistas de enfermedades infecciosas... ¡Muy clara y tranquilizante la explicación!En cuanto a las medidas de prevención, mencionó que desde la primera semana de enero, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), instalaron filtros en todos los aeropuertos internacionales, particularmente los cinco que reciben viajeros de Asia.Pero con todo y lo anterior, es inevitable que la epidemia haga acto de presencia en cualquier momento en nuestro país... Ya valimos otra vez.Daniela Griego Ceballos, directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), ha logrado recuperar 620.4 millones de pesos de deudores del instituto, mediante 30 convenios firmados. Este lunes se firmó un convenio con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev) para el pago de 360 millones de pesos que el extitular de esa dependencia educativa retuvo y dispuso a su antojo, dejando a los trabajadores fuera de los beneficios que tienen y sobre todo que como cotizantes les corresponden.Daniela Griego comentó que se han firmado 24 convenios con Ayuntamientos y seis más con entes incorporados deudores de cuotas, con lo cual se ha logrado recuperar 620.4 millones de pesos.Recordó que en el caso del Cecytev, la deuda se mantuvo desde hace diez años y que gracias a ello mil 130 trabajadores regularizaron su situación ante el IPE. “Ahora ya podrán acceder a pensión por jubilación, invalidez, indemnizaciones globales, préstamos y credencialización como afiliados al IPE”.Pero además, el IPE bajo la dirección de la morenista Daniela Griego, no solo ha logrado la recuperación de adeudos sino aumentar los recursos de la reserva técnica al pasar de mil 178.8 millones en agosto de 2018 a mil 395.9 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019.“Se han abatido rezagos de administraciones pasadas en cuanto a pago de diversas prestaciones y mediante una administración transparente y lineamientos de austeridad se ha podido renovar el parque vehicular, informático y mobiliario y rehabilitar espacios para la atención digna y de calidad para la atención de los más de 127 mil derechohabientes activos y pensionados”.Griego Ceballos agregó que también se terminó de escriturar la estancia Garnica a favor del IPE, pues recordó que pasaron 30 años antes de que se pudiera lograr.¿No que no se podía?Un grupo de panuquenses nos envía un escrito solicitando la ayuda oficial con la finalidad de que los atiendan y ayuden a resolver un grave problema que enfrentan.El texto de la carta dice:“Desde hace más de un año, Panuco Veracruz tiene un serio problema de salubridad, que afecta a miles de personas, sobre todo a sus niños y personas de la tercera edad. EL PROBLEMA: una grave crisis sanitaria, ocasionada por la indiferencia del gobierno y Las pésimas condiciones del sistema de drenaje de toda la ciudad; El cual está colapsado y deteriorado, por sus más 40 años de uso, esto ocasiona que las aguas negras, broten de las alcantarillas, inundando las calles, patios, jardines, incluso el interior de las casas. Esta grave situación afecta la calidad de vida de cientos de familias, que tienen que vivir entre la insalubridad, pestilencia y enfermedades como: enteritis Bacteriana, Shigelosis, Cólera, Paratifoidea, Hepatitis A, Diarreaviral, Dengue, Zika, Otras arbovirosis, Amibiasis, Giardiasis, Ascaris, Enterobiasis, Anquilostomiasis, Teneasis, Cáncer, Chikungunya, Paludismo.Debido al grado de desesperación, se decidió denunciar esta situación y pedir ayuda a todo el mundo, para solucionar esta crisis sanitaria, que pone en riesgo a una población de aproximadamente 100 mil habitantes. Esta situación también está ocasionando un grave daño al medio ambiente, debido a la filtración de aguas negras al sub suelo, lo cual contamina el rio Panuco, pozos de agua, vegetación y fauna; Además, existe preocupación entre los pobladores, por el Hundimiento que se produce en el suelo, socavones, debido al colapso del sistema de drenaje, que fluye de bajo las casas de esta ciudad. Por último, es importante resaltar que: Este problema ya fue denunciado durante más de un año al gobierno y autoridades; YA SE AGOTARON TODAS INSTANCIAS LEGALES Y SUS PROTOCOLOS OFICIALES, sin que nadie lo atienda y resuelva".Es importante señalar que esta situación no se apega al objetivo de desarrollo sostenible de la ONU y su Agenda 2030, ni a los tratados internacionales sobre derechos humanos o cuidado infantil, que el gobierno Mexicano se comprometió a cumplir".La diputada local Nora Jessica Lagunes Jáuregui, asegura que la Mesa Directiva del Congreso local, no ha dado a conocer los resultados de los exámenes de control y confianza de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns... ¿Qué hay de eso, Josefina?, diría don Rubén.