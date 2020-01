Las formas deben cuidarse en todos los actos de nuestra vida, y obvio incluye, con grado preponderante, el trabajo o empleo.



Ha resultado común -a grado tal que se ha vuelto costumbre- el que al cambio de jefe o directivo de una empresa, despacho oficial similares y conexos, incluidos espacios gubernamentales y políticos, uno de estos casos se está viviendo en el PAN, al cambio de titular Pepe Mancha y tomar la presidencia Joaquín Guzmán, sin mayor protocolo despidió a los empleados que a su consideración ya no deberían estar ahí: causa, razón o motivo ¿el que no son personas de su equipo político?



Y realmente es una ¿razón? bastante cuestionable, sobre todo cuando se lleva a efecto de una muy inadecuada manera. Si bien es cierto que la infinita repetición de lo que Ud. guste o mande se convierte en costumbre, no significa que sea correcto o humano. La razón es que el personal despedido no pertenece a su equipo.



Quizá tratándose de algo como un partido político, aunque cuestionable, podría subsanarse. Bien podrían reacomodar a los empleados en otras instancias. Sólo que a don Joaquín Guzmán Avilés pues no se le "ocurrió" y por la vía rápida puso al personal de comunicación en el patio, literalmente. No han pagado los salarios correspondientes con el pretexto de que no hay dinero para las liquidaciones.



Además, el nuevo Presidente no ha "podido" hablar con este personal pese a que está en su flamante oficina "el patio". Lo único y muy justo que pide el personal así tratado es hablar con el nuevo presidente del PAN, pero no han logrado ser recibidos.



LOS NUEVOS PASATIEMPOS



Para los señores del gobierno amloista: obvio que también para las señoras que en número considerable tiene don AMLO en su extenso poder y que le ha facilitado muchas soluciones y adeptas, las féminas sienten que ya la hicieron. Poco o nada le ha importado a don AMLO las mujeres que él decide colocar en diferentes puestos de más o menos importancia, lo realmente importante para él y sus intenciones para con el dominio absoluto del país reside en dar la imagen a las féminas de que son integradas al gobierno en puestos de ¿importancia?, y le ha dado resultado. ¿dónde están ahora los grupos aguerridos de feministas? uno que otro por cierto bastante "nuevos "por no decir desconocidos o de nueva creación – a modo- han bajado su nivel combativo.



Aquí en el Estado, otrora conocido incluso extramuros del país, los grupos y gobierno no dan una con la cultura y el arte. Las señoras que tiene al frente del IVEC son un par de genios conocidas en sus casas.



Han dedicado la tarea a "el arte y la cultura de los pueblos –originarios-". No, ojalá así fuera. Disfrazan de atención a la cultura y el arte que a ellas les parece. Y así entre la señora Silvia A. Prado con muchos adornos de estudios en y fuera del país, y su adjunta doña Guadalupe Barrientos, que tuvo el mando y desgobierno de la cultura y el arte en la UV, gracias al ex rector Raúl Arias Lovillo. La señora quería cobrar la actuación de los grupos artísticos de la UV, que se presentaban en la radio universitaria.



Y ya de despedida de esta entrega, por principio no me ocupo del ¿informe? de don Cuitláhuac. Se resume tranquilamente en unas líneas: dedicó lo que lleva en el cargo a hacer el recuento de los daños reales e imaginarios del gobernador M. Ángel Yunes Linares. Y vimos en las fotos que casi todo el acarreado auditorio, incluyendo a la segunda del gobierno nacional doña holgadita Cordero, que no quita los pecados del mundo, sino que los cuida sobre todos los de don AMLO. Aprovecharon la monotonía y las autoalabanzas, para hacer la mi mi.