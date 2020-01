Cuitláhuac avala a Fiscal

Igual que su antecesor Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador Cuitláhuac García se rehúsa a hacer cambios en algunas áreas estratégicas de su administración, principalmente en las de seguridad pública y procuración de justicia.



Yunes, como se recordará, sostuvo hasta el final a su jefe policiaco Jaime Téllez Marie pese a los evidentes problemas de estrés que el veterano abogado nativo de Cazones mostró en 2017, cuando se desmayó durante la ceremonia del último informe municipal del primogénito del mandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes Márquez, como alcalde de Boca del Río.



Téllez, inclusive, fue nombrado y sostenido en este relevante cargo no obstante que Yunes Linares, como candidato de la alianza PAN-PRD a la gubernatura, se había comprometido públicamente a designar a un militar de alto rango para reducir los alarmantes índices criminales y de violencia.



Pero de Téllez jamás se supo que se hubiera sometido a la evaluación de control de confianza, ya que de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política federal, estaba obligado a cumplir con este requisito legal para ocupar dicho cargo.



Otro yunista, Jorge Winckler Ortiz, incumplió con lo estipulado en los artículos 67 y 68 de la mencionada ley federal --que establecen que “la certificación y registro tendrán una vigencia de tres años" y que "la revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia"--, lo que aprovechó la Diputación Permanente de la LXV Legislatura local, bajo control de MORENA, para sacar al abogado oriundo de Oaxaca de la Fiscalía General del Estado.



Sobre esto deberían abocarse los dirigentes y legisladores del PAN y PRD que siguen demandando la destitución de la encargada de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, por su parentesco con la ex operadora de Los Zetas, Guadalupe Hernández Hervis, "La Jefa", lazo familiar que la ex directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno reconoció públicamente durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Procuración de Justicia del Congreso del Estado, la semana anterior.



Sin embargo, hasta ahora, nadie ha presentado evidencias de presuntas complicidades entre las primas. Ni siquiera han constatado que mantengan una estrecha convivencia familiar. ¿Habrá fotografías donde intercambien regalos en Navidad o recibiendo juntas el nuevo año 2020?



Los antimorenistas, como el ex presidente Felipe Calderón, han incurrido en absurdos como el atribuirle a Hernández Giadáns la liberación de su pariente sólo por el hecho de que el día previo a la excarcelación de su familiar, recién designada como encargada de la Fiscalía de Veracruz, realizó una visita de cortesía al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quien obviamente no podía usurpar funciones que en este caso correspondían a un juez o magistrado federal.



En cambio, el que sí mantenía una estrecha relación con "La Jefa" y su madre es el ex secretario yunista de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, quien inclusive confesó ante la Fiscalía General de la República que la prima de Hernández Giadáns era su "informante", según consta en la indagatoria FED/SEIDO/UEIDMS-TAB/000612/2017 que en agosto de 2017 abrió la FGR por delincuencia organizada tras la detención de Hernán Martínez Zavaleta, (a) "Comandante H", ex jefe de Los Zetas en el sur de Veracruz, y de sus compinches.



Y, sin embargo, Yunes jamás lo removió ni la FGR le fincó responsabilidades por haber ejercido atribuciones que sólo competen al Ministerio Público federal.



FISCAL SIGUE SUMANDO... EN CONTRA



Por cierto, este martes la diputada local del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, reprochó que la Mesa Directiva de la LXV Legislatura no ha dado a conocer los resultados de los exámenes de control y confianza de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, mientras que el dirigente estatal del partido blanquiazul, Joaquín Guzmán Avilés, luego del respaldo que reiteró el gobernador Cuitláhuac García a Hernández Giadáns, urgió a tomar las medidas de precaución necesarias para evitar una situación de gravedad en el futuro.



El presidente del CDE de Acción Nacional consideró necesario que se muestren de inmediato los exámenes de confianza que se aplicaron a la encargada de la FGE, y que según el Ejecutivo resultaron positivos pero que "nadie los ha visto, ni nadie sabe dónde están", declaró el ex diputado y ex alcalde de Tantoyuca.



“Si tiene la documentación en regla que la presente a la opinión pública, y que muestre el certificado de confiabilidad que es la base para este tipo de puestos, sobretodo en impartición de justicia, es urgente que el gobernador lo vaya pensando porque es una situación difícil para el pueblo de Veracruz y a nivel nacional porque esto trascendió, y es probable que teniendo un parentesco familiar haya alguna situación grave posteriormente”, dijo.



Por su parte, la diputada Lagunes Jáuregui criticó que pese a la defensa férrea que han hecho los legisladores de MORENA, así como el propio gobernador García Jiménez, a los demás miembros del Congreso no les han mostrado los documentos en cuestión.



“Ellos argumentan que mostraron al presidente de la Mesa Directiva (los exámenes de control y confianza), pero es una realidad que a nosotros no nos han enterado de nada, ni tenemos conocimiento de nada, ni los han hecho públicos”.



La representante popular del PAN exhortó de manera urgente "a que se tenga acceso y conocimiento a dichos documentos, porque si se dice que se tienen en la Legislatura, es nuestro derecho saberlo”.



A este reclamo se sumó ayer también la senadora Gloria Sánchez Hernández, de MORENA, quien consideró que Hernández Giadáns debe considerar su permanencia a cargo de la Fiscalía, pues advirtió que el tema de su parentesco con una persona ligada a un grupo delincuencial la ha puesto en la mira de muchas opiniones.



La maestra normalista y suplente en el Senado de la República de Rocío Nahle, secretaria de Energía, expuso que la encargada de la FGE debería considerar por sí misma "la pertinencia de continuar o no, porque sí es cierto: nadie escoge a la familia, nada más que en el caso de servidores públicos todo afecta, estamos a la mira de muchas opiniones y puntos de vista; yo creo que habrá de considerarse con toda madurez esa situación y tomar la mejor decisión que no afecte al trabajo de la Fiscalía.”