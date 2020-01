¿Y cómo enfrentaremos el coronavirus...?

1.- Este año es el preámbulo del 2021, y ya habrán pasado parte del 2018, el 2019 pleno, y pasará este que se vive: 2020. Tiempo suficiente que nos ha permitido ver a través del cristal, la subordinación de algunos partidos políticos al poder dominante de quien gobierna.



El PRI está desaparecido sin remedio porque así lo quiso: Al elegir al presidente del CEN [Alejandro Moreno Cárdenas] Alito, gobernadores del tricolor y figuras del antiguo y poderoso partido, se equivocaron de punta a punta.



El ex gobernador de Campeche ha sido un fracaso total al frente del partido que hasta el 2018 gobernó en la república. No ata ni desata; un fiasco total, sin poder de convocatoria y se pinta de todo, menos de partido opositor al gobernante.



Por eso la militancia se ha alejado y solamente que Alito se vaya, se podría recomponer ese partido, que tiene copia aquí en el estado.



Por su parte el PAN, oposición por necesidad y obligación, hace esfuerzos por recomponerse. Haber perdido la elección en el 2018 también le ha marcado pues no es lo mismo perder sin estar en el poder, que perder estándolo.



Sin embargo, hacen su esfuerzo porque un contrapeso siempre será útil en política, y mejor aún en estos tiempos.



2.- Movimiento Ciudadano tiene ahora, en el país y el estado, una gran oportunidad de figurar tanto en el país como en el estado.



El senador Dante Alfonso Delgado bien lo sabe y por esa razón, alista sus cuadros para el combate que viene.



Dante tiene la certeza de que el partido que ayudó a fundar, tiene posibilidades de figurar en lo federal y en el estado, y que el crisol estará listo para el año que viene.



Fortalecer sus cuadros es el compromiso para este propósito, y lo tiene agendado.



3.- Wuhan es una ciudad China de más de 11 millones de habitantes; mayor que la población de Nueva York, y era, hasta antes de la aparición del coronavirus, un orgullo para los habitantes de esa urbe asiática.



El virus Wuhan tiene al mundo aterrado. Se propaga velozmente por el planeta aterrorizando a la población del planeta.



Ya ha causado muchas muertes. Y aquí, en México, un subsecretario de Salud, subió al pódium de las mañaneras a confirmarlo de manera no responsable, y a especular con el garlito de “que estamos preparándonos para hacerle frente” de la mejor manera.



Sólo que no dijo cómo y quiénes “nos estamos preparando”. El virus se detectará cuando lo tengamos encima.



Por respeto y de manera informativa, los habitantes de la república debemos saber el qué y el cómo para defendernos.



Otra palabrería será eso: Palabrería...