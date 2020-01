A San José, Hugo Gutiérrez

“-Pues a quién hiciste enojar mi

querido Brozo. -Al mismo que tú”

Carlos Loret de Mola-Brozo

En las condiciones en que estamos viviendo, de violencia incontrolable, cualquier rumor que surja prende como quien le avienta una chispita a un montón de hojas secas, rociadas con gasolina.Estábamos en casa cuando entre los compañeros periodistas se comenzó a mencionar a través de Twitter que en el fraccionamiento Ánimas había un megaoperativo, decenas de camionetas y motos de la policía circulaban con las torretas encendidas a gran velocidad, como si se tratara de una persecución en contra de un montón de miembros de algún cártel de la delincuencia organizada.Pero nadie daba más datos.La pregunta era: ¿qué está pasando?. Y hubo quien se atrevió a afirmar que en el lugar del operativo se encontraban “muchos heridos”...Y tratando de confirmar la especie, con un colega que vive por el rumbo del supuesto megaoperativo, nos enteramos que, en efecto, de momento, a eso de las 19:30 horas, hicieron su aparición docenas de camionetas de la policía y otros elementos más de moto, porque supuestamente por la casa del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, habían detectado a un grupo de hombres armados que no tenían nada que ver con los elementos de la SSP, entonces se habían llamado los refuerzos a fin de proteger la integridad física del encargado de la seguridad de los veracruzanos y de sus familiares.Esta versión no la pudimos confirmar porque finalmente nadie se atrevió a acreditarla, todo se fue en “dicen” y como cualquier cosa se toma como cierta en estos tiempos, se adereza y se pone en circulación en las redes sociales, decidimos descansar con la esperanza de que fuera uno de tantos y tantos rumores que se generan en torno a hechos violentos, como fue.Lo que si es que entre las propuestas que se hicieron es que se le recomendara al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, que instale su domicilio, su casa junto con su familia, dentro del cuartel de San José para que lo tengan a buen resguardo y ahí no corra peligro, pero además, lo más importante, que si se produce una refriega que tenga que ver con él, los ciudadanos comunes no tengamos nada que ver en esto.De haber sido cierto lo de los hombres armados y la llegada de patrullas y decenas de polis con las fuscas listas para disparar, y encuentran a adversarios esperándolo armándose una balacera, las únicas víctimas de un enfrentamiento de estos serían los ciudadanos de bien que circulan por esa zona y a esa hora y que de momento se hubieran visto en medio de un fuego cruzado exponiendo sus vidas sin tener nada que ver con estos asuntos.La propuesta no está nada mal, que el secre de Seguridad Pública instale su domicilio particular en San José, donde hay espacio suficiente, hasta con cine particular y ahí que se quede mientras sea titular de la SSP.No es porque se trate de un ex pitcher de las ligas mayores, padre ejemplar, productor de caña, integrante de una clínica de béisbol que está impulsando este deporte en la zona de Los Tuxtlas con el reconocimiento de quienes aman el béisbol, no, el crimen de Narciso “Chicho” Elvira y su hijo Gustavo, se suma al de miles de veracruzanos que han caído bajo las balas de los integrantes de las bandas de la delincuencia organizada que operan en la entidad, con toda impunidad, desde la época de Fidel Herrera Beltrán y que se mantienen activas sin que ninguna autoridad las frene, porque ya rebasaron las capacidades de la policía y matan a diario veracruzanos porque se sienten seguros en este paraíso de impunidad y complicidades con los jefes de las bandas.El béisbol nacional está de luto y la indignación ciudadana suma uno más a la larguísima lista de asesinados en esta entidad en manos de los delincuentes.Se dice en el medio oficial que las investigaciones indican que Chicho Elvira, con su hijo Gustavo Elvira Arce, se trasladaban a bordo de la camioneta Honda CRV color vino de su vivienda rumbo a Hueyapan de Ocampo.Allí en Paso del Toro realizaron una parada para checar algo en un negocio de chatarra y fue cuando desconocidos los atacaron a balazos, asesinándolos.... ¿Y?, a poco ahí se quedan las investigaciones, en la narrativa de los hechos que se han publicado en los medios producto de los datos de los reporteros de la nota roja. Hagan su trabajo señores de la Fiscalía General del Estado, demuestren que están ahí no solo por un capricho sino porque tienen vocación de servicio y experiencia.Narciso Elvira Delgado (El Látigo del Cocuite), como lo conocían en el argot del béisbol, fue un pitcher zurdo con extraordinarias condiciones y en Grandes Ligas jugó para Cerveceros de Milwaukee.Fue pitcher estrella en la Liga de Japón, donde el 20 de junio de 2000 lanzó un juego sin hit ni carrera, en tanto en la Liga de Corea ganó 16 juegos y un campeonato.En los circuitos de la Mexicana de Béisbol (LMB) y del Pacífico (LMP), en Ligas Mayores (Milwaukee), Japón y Corea, Narciso “Chicho” Elvira Delgado hizo historia de la buena.Descanse en paz un veracruzano ejemplar, un deportista ejemplar y una víctima más de la inseguridad en que vivimos.Trabajadores de RTV, compañeros y colegas, nos entregaron una carta para hacerla pública en este y en otros espacios. Como apoyo a ellos, la difundimos:“El titular de Radiotelevisión de Veracruz, Víctor Hugo Cisneros desde el principio de su administración ha demostrado su incapacidad para dirigir esta televisora sin un proyecto con objetivos claros y específicos, con actitud servil e incondicional a la DGCS, obviando la autonomía financiera y de administración que nos permite ser OPD, bloqueando todo proyecto que sea en beneficio de la misma, llenando sus bolsillos con las ganancias de las transmisiones de diferentes eventos deportivos en otros estados del país y siendo los promotores de las acciones políticas del Secretario de Gobierno, ya que es de dominio publico que el titular de RTV, es su coordinador de prensa.“Víctor Hugo Cisneros, se está burlando de la plantilla laboral de nuestra casa, pues este 31 de enero serán despedidos más de 120 personas de diferentes áreas, argumentando haber recibido instrucciones superiores para llevar a cabo un recorte de personal debido al ajuste presupuestal de esta administración donde compañeros de entre 4 y 6 años de antigüedad serán despedidos sin derecho a finiquito, de manera arbitraria e ilegal. Lo paradójico es, que en ciertas áreas de la dependencia están considerando contratar personal que ha sido sugerido por el titular de RTV, es decir: están despidiendo personal que ya cuenta con antigüedad para colocar “amigos y compromisos” y que no tienen idea de las funciones que se realizan en está televisión pública.“Entre los nombres que ya están en la lista negra están los siguientes:“Atanasio Reyes, David Trejo, Iván Barajas, Sergio Montano, Linda Mujica, Guillermo Amezcua, Jorge Luiz Baez, Cesar Casas, Jessica Jiménez, Mariana Perry, Rubén Díaz, Rafael Arcos, Merary Benítez, María José Zamudio, Javier Madrigal, Enrique Acosta, Enrique Aguilar, Esteban Rodríguez, Tonantzin Zapata, Cesar Burgos, Alejandra Mota, Diana del Valle entre otros 100 compañeros más.“En el 2019 Víctor Hugo Cisneros se burló de los sindicatos diciendo que solo habían sido empleados “53” personas con el cambio de administración de lo cual omitió que dichos salarios son de los mejores renumerados en el actual tabulador, un ejemplo: “Jefatura de Unidad de Género” con sueldo de 22 mil pesos mensuales; en el tabulador de la administración anterior: 17 mil pesos mensuales”.Solecito encontró 36 credenciales en Santa Fé, de entre los restos de cuerpos humanos que hay en las fosas clandestinas. Al menos ya se encontraron a 36 desaparecidos ahora hay que averiguar si las credenciales corresponden a los restos encontrados.Escríbanos a [email protected]